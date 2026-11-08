Isaac Del Toro supera a Paul Seixas en un cerrado duelo y gana el Critérium del Tour de Francia en Singapur

El ciclista mexicano Isaac Del Toro, portador del maillot blanco del pasado Tour de Francia, se coronó campeón de la quinta edición del Critérium de Singapur. El joven corredor del equipo UAE Team Emirates-XRG demostró ser el más fuerte en el tramo decisivo de la competencia, imponiéndose tras completar un exigente recorrido de 60 kilómetros por las calles asiáticas.

La disputa por los lugares de honor mantuvo la emoción hasta el cierre de la jornada, dejando definido un podio de alto nivel. El francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) cruzó la meta en la segunda posición, mientras que el tercer peldaño fue ocupado por el danés Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility).

El evento, que alcanzó su quinta versión, no contó con la participación de ciclistas colombianos. La carrera se desarrolló sobre un rápido y técnico circuito urbano al que los corredores debieron dar múltiples vueltas.

Esta prueba de exhibición cumploó con el objetivo estratégico de promocionar la marca del Tour de Francia en el continente asiático. Una vez más, Singapur vibró con el paso de destacadas estrellas del ciclismo mundial, consolidando esta cita como una fiesta deportiva de cierre de temporada para los aficionados al deporte de las bielas.

#TDF2026 | Isaac del Toro GRAN CAMPEÓN del Criterium de Singapur 🐂🇲🇽🔥 https://t.co/RPx57VRB8U — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) November 8, 2026

Resultados del Tour de France Prudential Singapore Critérium (60 km)