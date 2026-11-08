Ruta
Isaac Del Toro supera a Paul Seixas en un cerrado duelo y gana el Critérium del Tour de Francia en Singapur
El ciclista mexicano Isaac Del Toro, portador del maillot blanco del pasado Tour de Francia, se coronó campeón de la quinta edición del Critérium de Singapur. El joven corredor del equipo UAE Team Emirates-XRG demostró ser el más fuerte en el tramo decisivo de la competencia, imponiéndose tras completar un exigente recorrido de 60 kilómetros por las calles asiáticas.
La disputa por los lugares de honor mantuvo la emoción hasta el cierre de la jornada, dejando definido un podio de alto nivel. El francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) cruzó la meta en la segunda posición, mientras que el tercer peldaño fue ocupado por el danés Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility).
El evento, que alcanzó su quinta versión, no contó con la participación de ciclistas colombianos. La carrera se desarrolló sobre un rápido y técnico circuito urbano al que los corredores debieron dar múltiples vueltas.
Esta prueba de exhibición cumploó con el objetivo estratégico de promocionar la marca del Tour de Francia en el continente asiático. Una vez más, Singapur vibró con el paso de destacadas estrellas del ciclismo mundial, consolidando esta cita como una fiesta deportiva de cierre de temporada para los aficionados al deporte de las bielas.
Resultados del Tour de France Prudential Singapore Critérium (60 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|2
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM
|3
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|4
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|5
|Kaden Groves
|Alpecin-Premier Tech
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Tour Femenino Sistecrédito 2026: Jessenia Meneses se corona campeona y Diana Peñuela triunfa en Palmira
La ciclista antioqueña Jessenia Meneses, representante de la escuadra Orgullo Paisa, se coronó como la gran campeona del Tour Femenino Sistecrédito 2026 tras el cierre de la competencia en suelo vallecaucano. Gracias a una destacada regularidad y solidez durante las cinco jornadas disputadas, la corredora logró defender su liderato y asegurar el título general de una de las carreras más importantes del calendario nacional.
Más allá del espectáculo en la etapa de clausura, el protagonismo de la clasificación general se centró en la consistencia de Meneses a lo largo de toda la semana. Su capacidad para mantenerse en los puestos de vanguardia en cada fracción le permitió consolidar la ventaja necesaria frente a sus rivales directas y subir a lo más alto del podio final acompañada de dos corredoras del Sistecrédito: Stefanía Sánchez y Laura Daniela Rojas.
El desenlace de la competencia tuvo lugar en el municipio de Palmira, escenario de la quinta y última etapa. La victoria de la fracción quedó en manos de Diana Peñuela, integrante del Team Sistecrédito, quien impuso sus condiciones en la jornada final para quedarse con el triunfo del día tras un gran remate.
De esta manera, el Tour Femenino Sistecrédito 2026 baja el telón tras cinco intensos días de ciclismo en el Valle del Cauca, dejando a Jessenia Meneses como la nueva monarca de la prueba y sucediendo a su coterránea Stefanía Sánchez, campeona del año pasado.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Juan Esteban Sánchez termina 7° en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
El pedalista colombiano Juan Esteban Sánchez firmó una destacada actuación en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La exigente competencia se llevó a cabo en las calles de la capital de Senegal sobre un trazado de 76,5 kilómetros, donde el representante nacional demostró su talento y entrega ante la élite juvenil del mundo.
Durante todo el trayecto, Sánchez supo leer los movimientos de carrera y mantenerse competitivo frente a las principales potencias del pelotón internacional. Su presentación en territorio senegalés dejó en alto el ciclismo colombiano y con muy buenas sensaciones para la lo que viene en la contrarreloj individual.
En la definición por las medallas de esta histórica edición olímpica celebrada en continente africano, la presea dorada quedó en poder del belga Daan Wilmsen, quien impuso condiciones en el remate final. El podio juvenil lo completaron el ruso Stepan Bortnik, ganador de la medalla de plata, y el australiano Caleb McKenzie, quien se quedó con el bronce.
El joven antioqueño Juan Esteban Sánchez tendrá otra oportunidad de colgarse una medalla este 10 de noviembre, cuando se diputen las pruebas contra el cronómetro por las calles de Senegal.
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Ciclismo de Ruta | Prueba Masculina | Dakar – Dakar (76,5 km)
|1
|Daan Wilmsen
|Belgium
|1:47:04
|2
|Stepan Bortnik
|Russia
|m.t.
|3
|Caleb Mckenzie
|Australia
|m.t.
|4
|Timotej Michalik
|Slovakia
|m.t.
|5
|Gianluigi Zamudio
|Mexico
|0:06
|6
|Ričards Hansons
|Latvia
|0:26
|7
|Juan Esteban Sánchez
|Colombia
|0:26
|8
|Matteo Zambelli
|Austria
|0:26
|9
|Rohnan Nicholson
|Zimbabwe
|0:26
|10
|Josué Alvarado
|Venezuela
|0:29
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Juegos Olímpicos de la Juventud: destacada actuación latinoamericana en el estreno del ciclismo de ruta en Dakar 2026
El ciclismo en ruta hizo su debut oficial en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con la prueba femenina de 59 kilómetros, en la que el talento latinoamericano logró brillar. Dos ciclistas de la región consiguieron meterse dentro de las diez mejores en la prueba de ruta de las damas demostrando un alto nivel competitivo frente a las principales potencias juveniles del mundo.
La pedalista más destacada del continente americano fue la mexicana Nabyenka Valentina García, quien cruzó la línea de meta en una meritoria octava posición. Luego, entró la peruana Haru Quinto, en el noveno puesto para sellar el doble ingreso de Latinoamérica al top 10, mientras que la ecuatoriana Nahomi Yamilet Játiva también completó una sólida presentación al ubicarse en la casilla 15.
Por su parte, la única colombiana en competencia, la antioqueña Salomé Vargas enfrentó el rigor del trazado y finalizó su participación en la posición 27°, arribando a la meta con una diferencia superior a los seis minutos respecto a la ganadora.
En la lucha por las medallas, el oro de esta histórica edición en territorio africano quedó en manos de la rusa Angelina Novolodskaya. El podio olímpico juvenil lo completaron la australiana Elsie Apps, merecedora de la presea de plata, y la checa Linda Sítková, quien se colgó el bronce.
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Ciclismo de Ruta | Prueba Femenina | Dakar – Dakar (59,5 km)
|1
|Angelina Novolodskaya
|Atletas Neutrales
|1:31:19
|2
|Elsie Apps
|Australia
|m.t.
|3
|Linda Sítková
|República Checa
|m.t.
|4
|Julia Pospiech
|Polonia
|m.t.
|5
|Jana Gevers
|Bélgica
|m.t.
|6
|Georgia Chourdaki
|Grecia
|,,
|7
|Anel Tashbay
|Kazajistán
|m.t.
|8
|Nabyenka Valentina García
|México
|m.t.
|9
|Haru Quinto
|Perú
|m.t.
|10
|Anna Bonassi
|Italia
|m.t.
|11
|Noémie Martinet
|Francia
|m.t.
|12
|Madison Bateson
|Sudáfrica
|m.t.
|13
|Karolina Hajdukova
|Eslovaquia
|m.t.
|14
|June Nothum
|Luxemburgo
|m.t.
|15
|Nahomi Yamilet Játiva
|Ecuador
|m.t.
|27
|Salomé Vargas
|Colombia
|6:36