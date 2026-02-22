Connect with us

Ruta

Isaac del Toro sigue haciendo historia y consigue su primer título del año en el UAE Tour; Harold Tejada termina 4°

Publicado

Hace 22 mins

el

El mexicano Isaac del Toro, en el podio como campeón del UAE Tour 2026. (Foto © UAE Tour)
Temas relacionados:
Ruta

Itamar Einhorn sale victorioso en la jornada inaugural del Tour de Ruanda 2026 con Jhonatan Guatibonza en el 8° puesto

Publicado

Hace 42 mins

el

22 febrero, 2026

Por

El israelí Itamar Einhorn ganó la primera etapa del Tour de Ruanda 2026. (Foto © Tour du Rwanda)
Ruta

Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: definida la nómina de la Selección Colombia

Publicado

Hace 2 horas

el

22 febrero, 2026

Por

William Colorado, una de las cartas de la selección colombian en la categoría sub-23. (Foto © FCC)
Ruta

Figuras históricas del ciclismo colombiano acompañarán el Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026

Publicado

Hace 4 horas

el

22 febrero, 2026

Por

Víctor Hugo Peña rodará junto a cientos de participantes en una experiencia única por carreteras de Cundinamarca. (Foto Archivo © Team Banco Guayaquil)
