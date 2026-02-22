Isaac del Toro sigue haciendo historia y consigue su primer título del año en el UAE Tour; Harold Tejada termina 4°

El campeón mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) conquistó la octava edición del UAE Tour en los Emiratos Árabes, tras mantener el liderato en la última etapa, una jornada llana de 149 kilómetros disputada en Abu Dabi.

El pedalista latinoamericano se subió a lo más alto del podio de la carrera emiratí, acompañado del italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) y del australiano Lucas Plapp (Team Jayco AlUla), segundo y tercero en la clasificación general.

El colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team), que firmó la mejor actuación de su carrera en el World Tour, terminó en la cuarta posición a 1:25 del ganador. Sergio Higuita (XDS Astana Team) concluyó 33°, Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó 34° y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se clasificó 93°.

La última etapa se la llevó Jonathan Milan (Lidl – Trek) luego de ganar al sprint, en la que el italiano claramente volvió a ser el más rápido, alcanzando su tercera victoria en la carrera, esta vez por delante del noruego Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y del australiano Sam Welsford (INEOS Grenadiers), mientras que Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se reportó en la casilla 12°.



Jonathan Milan ganó la última etapa del UAE Tour 2026. (Foto © UAE Tour)

UAE Tour (2.UWT)

Resultados Etapa 7 | Zayed National Museum – Abu Dhabi Breakwater (149 km)

1 Jonathan Milan Lidl – Trek 2:56:48 2 Erlend Blikra Uno-X Mobility m.t. 3 Sam Welsford INEOS Grenadiers m.t. 4 Ethan Vernon NSN Cycling Team m.t. 5 Matteo Malucelli XDS Astana Team m.t. 6 Madis Mihkels EF Education – EasyPost m.t. 7 Gerben Thijssen Alpecin-Premier Tech m.t. 8 Luka Mezgec Team Jayco AlUla m.t. 9 Riley Pickrell Modern Adventure Pro Cycling m.t. 10 Daniel Skerl Bahrain – Victorious m.t. 12 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG m.t. 32 Harold Tejada XDS Astana Team m.t. 83 Nairo Quintana Movistar Team m.t. 94 Sergio Higuita XDS Astana Team m.t.

Clasificación General Final