Isaac del Toro conquista el GP Cycliste de Montréal: el mexicano derrotó a Paul Seixas y se ilusiona con el Mundial

Isaac del Toro volvió a poner en alto el nombre de México en el ciclismo mundial. El corredor del UAE Team Emirates-XRG ganó este domingo el GP Cycliste de Montreal 2026, una de las clásicas más importantes del calendario WorldTour, luego de superar en un mano a mano espectacular al francés Paul Seixas, cuarto en el pasado Tour de Francia y junto al ciclista azteca, otra de las grandes joyas del pelotón internacional.

La victoria del nacido en Ensenada, Baja California, tuvo un valor enorme por el escenario y por el momento. Montreal sirvió como uno de los grandes termómetros antes del Campeonato Mundial de Ruta, que se disputará dentro de dos semanas sobre un circuito muy similar. En una prueba de 214 kilómetros, con un trazado exigente y una cota repetida en 15 ocasiones, Del Toro respondió como los grandes en el momento decisivo.

Seixas atacó en la última ascensión y parecía abrir una diferencia capaz de darle la victoria, pero Del Toro no perdió la calma. El mexicano cerró el hueco, se mantuvo a rueda del francés y lanzó su esprint a falta de 300 metros, sorprendiendo al corredor del Decathlon CMA CGM Team, que ya no tuvo margen para responder. El podio lo completó el estadounidense Brandon McNulty, compañero de Del Toro en el UAE y campeón defensor de la prueba canadiense.

Le nouveau roi du Grand Prix Cycliste de Montréal est Mexicain 🇲🇽

Un magnifique sprint en duo face à Paul Seixas permet à Isaac Del Toro de s’imposer 👑

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The new champion is Mexican 🇲🇽

A spectacular two-man sprint against Paul Seixas allowed Isaac Del Toro to take the win 👑 pic.twitter.com/Md3ajyoCMB — GPCQM (@GPCQM) September 13, 2026

El triunfo confirma el gran momento de Isaac del Toro en una temporada que ya lo había instalado entre los nombres grandes del ciclismo internacional. En el Tour de Francia 2026, el mexicano terminó tercero en la clasificación general, solo por detrás de Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, y además conquistó la clasificación de los jóvenes, convirtiéndose en una de las figuras más importantes para el público latinoamericano y especialmente para la afición mexicana.

La batalla contra Seixas también tiene lectura de futuro. El francés, de apenas 19 años, fue cuarto en el Tour de Francia y llegó a Canadá como uno de los grandes nombres para vestirse el arcoíris. Que Del Toro haya podido responderle en subida y derrotarlo en el remate final refuerza la candidatura del bajacaliforniano para la cita mundialista de Montreal, en una edición que se presenta abierta tras la ausencia de Pogacar y con nombres como Remco Evenepoel, Wout van Aert, Juan Ayuso, Paul Seixas y el propio mexicano entre los hombres a seguir.

Para México, esta victoria tiene sabor histórico. Isaac del Toro no solo ganó una clásica WorldTour; también envió un mensaje claro a dos semanas del Mundial: está listo para competir de tú a tú con los mejores del planeta. En una temporada que ya lo llevó al podio del Tour de Francia, el de Ensenada sumó en Montreal otro capítulo dorado para el ciclismo mexicano.

Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT)

Montréal – Montréal (214,4 km)

1 Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG 5:13:16 2 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team m.t. 3 Brandon McNulty UAE Team Emirates – XRG 0:27 4 Quinn Simmons Lidl – Trek 0:30 5 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe 0:35 6 Tom Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:36 7 Giulio Ciccone Lidl – Trek 0:36 8 Afonso Eulálio EF Education – EasyPost 0:36 9 Ben Healy Bahrain – Victorious 0:39 10 Lennert Van Eetvelt Lotto Intermarché 0:39