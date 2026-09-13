Ruta
Isaac del Toro conquista el GP Cycliste de Montréal: el mexicano derrotó a Paul Seixas y se ilusiona con el Mundial
Isaac del Toro volvió a poner en alto el nombre de México en el ciclismo mundial. El corredor del UAE Team Emirates-XRG ganó este domingo el GP Cycliste de Montreal 2026, una de las clásicas más importantes del calendario WorldTour, luego de superar en un mano a mano espectacular al francés Paul Seixas, cuarto en el pasado Tour de Francia y junto al ciclista azteca, otra de las grandes joyas del pelotón internacional.
La victoria del nacido en Ensenada, Baja California, tuvo un valor enorme por el escenario y por el momento. Montreal sirvió como uno de los grandes termómetros antes del Campeonato Mundial de Ruta, que se disputará dentro de dos semanas sobre un circuito muy similar. En una prueba de 214 kilómetros, con un trazado exigente y una cota repetida en 15 ocasiones, Del Toro respondió como los grandes en el momento decisivo.
Seixas atacó en la última ascensión y parecía abrir una diferencia capaz de darle la victoria, pero Del Toro no perdió la calma. El mexicano cerró el hueco, se mantuvo a rueda del francés y lanzó su esprint a falta de 300 metros, sorprendiendo al corredor del Decathlon CMA CGM Team, que ya no tuvo margen para responder. El podio lo completó el estadounidense Brandon McNulty, compañero de Del Toro en el UAE y campeón defensor de la prueba canadiense.
El triunfo confirma el gran momento de Isaac del Toro en una temporada que ya lo había instalado entre los nombres grandes del ciclismo internacional. En el Tour de Francia 2026, el mexicano terminó tercero en la clasificación general, solo por detrás de Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, y además conquistó la clasificación de los jóvenes, convirtiéndose en una de las figuras más importantes para el público latinoamericano y especialmente para la afición mexicana.
La batalla contra Seixas también tiene lectura de futuro. El francés, de apenas 19 años, fue cuarto en el Tour de Francia y llegó a Canadá como uno de los grandes nombres para vestirse el arcoíris. Que Del Toro haya podido responderle en subida y derrotarlo en el remate final refuerza la candidatura del bajacaliforniano para la cita mundialista de Montreal, en una edición que se presenta abierta tras la ausencia de Pogacar y con nombres como Remco Evenepoel, Wout van Aert, Juan Ayuso, Paul Seixas y el propio mexicano entre los hombres a seguir.
Para México, esta victoria tiene sabor histórico. Isaac del Toro no solo ganó una clásica WorldTour; también envió un mensaje claro a dos semanas del Mundial: está listo para competir de tú a tú con los mejores del planeta. En una temporada que ya lo llevó al podio del Tour de Francia, el de Ensenada sumó en Montreal otro capítulo dorado para el ciclismo mexicano.
Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT)
Montréal – Montréal (214,4 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|5:13:16
|2
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates – XRG
|0:27
|4
|Quinn Simmons
|Lidl – Trek
|0:30
|5
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:35
|6
|Tom Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:36
|7
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:36
|8
|Afonso Eulálio
|EF Education – EasyPost
|0:36
|9
|Ben Healy
|Bahrain – Victorious
|0:39
|10
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto Intermarché
|0:39
|44
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|8:25
|DNF
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|8:25
Ruta
“Logramos todos nuestros objetivos, e incluso más”: Santiago Buitrago, campeón de la montaña en La Vuelta
Santiago Buitrago cerró una Vuelta a España 2026 para la historia. El corredor colombiano del Bahrain Victorious terminó la ronda ibérica como campeón de la clasificación de la montaña, un título de enorme valor para el ciclismo nacional y una confirmación del gran talento que lo ha llevado a ganar dos etapas del Giro de Italia y a terminar en el Top 10 del Tour de Francia.
Al final de la prueba, en Granada, el bogotano hizo un balance cargado de satisfacción, no solo por su actuación individual, sino también por el rendimiento colectivo de su equipo durante las tres semanas. “Estoy increíblemente feliz de haber llegado a Granada y orgulloso de este equipo. Comenzamos con ocho corredores y terminamos con los ocho, y eso dice mucho”, expresó Buitrago en el comunicado oficial del Bahrain Victorious.
“Luchamos desde la primera etapa hasta la última y conseguimos todos nuestros objetivos, e incluso más”, agregó el colombiano, destacando la gran actuación colectiva de su equipo que puso al joven esloveno Jakob Omrzel en el Top 10 y a él con una de las camisetas más simbólicas de la ronda española.
Santiago Buitrago junto a sus compañeros de equipo. (Foto © Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency)
El título de la montaña tiene además un significado especial para Colombia. En seis oportunidades, los escarabajos habían conquistado esta clasificación en La Vuelta a España, comenzando con Lucho Herrera, quien ganó la camiseta de lunares en 1987, el mismo año en el que se coronó campeón de la carrera, y volvió a obtenerla en 1991. A esa historia se sumaron Óscar de Jesús Vargas en 1989, Martín Farfán en 1990 y Félix “El Gato” Cárdenas, quien la ganó de manera consecutiva en 2003 y 2004.
Dos décadas después del último título de Cárdenas, Buitrago devolvió a Colombia a lo más alto de una clasificación profundamente ligada a la historia del ciclismo nacional. Su camino hacia el maillot fue construido con presencia ofensiva, lectura de carrera y valentía en los puertos decisivos, donde volvió a demostrar que la alta montaña sigue siendo territorio natural para los corredores colombianos.
Ruta
Vuelta al Ecuador: César Guavita gana la jornada final y Héctor Álvarez consigue el título más importante en su corta carrera
La séptima y última etapa de la Vuelta al Ecuador 2026 se la llevó el bogotano César Guavita (Team Best PC), ganando por delante del ecuatoriano Juan Córdova (Espectro Cycling Team). El joven Héctor Álvarez, quien fuera el mejor sub-23 de la Vuelta a Colombia, se proclamó campeón.
En una vibrante definición con salida en Cotacachi y llegada a la Mitad del Mundo, en Quito, sobre un recorrido de 124,2, kilómetros se terminó por definir el título a favor de Álvarez. Los ciclistas afrontaron un tramos exigentes, con tres subidas categorizadas durante el trayecto rompe-piernas.
El talentoso corredor ecuatoriano Héctor Álvarez, que se vistió de amarillo en la quinta etapa, superó sin complicaciones la última batalla para terminar en lo más alto del podio y conseguir el título más importante en su corta carrera deportiva.
Los puestos de honor de la cuadragésima edición de la carrera ecuatoriana los completaron el local Kevin Navas (Team Best PC) y el colombiano César Guavita (Team Best PC), segundo y tercero respectivamente.
Ruta
Barnabás Vas se consagra campeón del Tour de Rumania con Kevin Andrés Estupiñán en el top 10
El pedalista húngaro Barnabás Vas consiguió este domingo consagrarse campeón del Tour de Rumania 2026 tras mantener el liderato en la quinta y última etapa, una jornada totalmente llana de 100 kilómetros, disputada por los alrededores de la capital rumana Bucarest.
Vas terminó en lo más alto del podio acompañado del rumano Cristian Raileanu (Selección de Rumania) y de su compatriota y compañero de equipo, András Gusztáv Pakot, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Kevin Estupiñán (UC Mónaco) cerró el top 10 a 58 segundos del ganador y Juan Miguel Díaz (UC Mónaco) finalizó en la casilla 36° más de 11 minutos del ganador.
La última etapa de la carrera europea del calendario UCI quedó en manos del polaco Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polski), quien ganó al sprint, consiguiendo su segundo triunfo, tras el gestado en la jornada inaugural.
Tour of Romania (2.2)
Resultados 5 | Bucarest – Bucarest (100 km)
|1
|Radosław Frątczak
|Wibatech Lubelskie Perła Polski
|2:00:27
|2
|András Gusztáv Pakot
|Team United Shipping
|m.t.
|3
|Christopher Bruun
|NCF Region Vest
|m.t.
|4
|Liam Punnewaert
|K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Van Eyck
|,,
|5
|Alessio Menghini
|Selección de Italia
|m.t.
|6
|Gabriele De Fabritiis
|Selección de Albania
|m.t.
|7
|Fabian Steininger
|Schwingshandl Intralogistics
|m.t.
|8
|Bartłomiej Proć
|Wibatech Lubelskie Perła Polski
|m.t.
|9
|Filippo Dignani
|Vega – Vitalcare – Dynatek
|m.t.
|10
|Sander Gysland
|NCF Region Vest
|m.t.
|11
|Igor Halicki
|Selección de Polonia
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Barnabás Vas
|Team United Shipping
|17:02:59
|2
|Cristian Raileanu
|Selección de Rumania
|0:13
|3
|András Gusztáv Pakot
|Team United Shipping
|0:22
|4
|Enea Sambinello
|Selección de Italia
|0:26
|5
|Ronan O’Connor
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|0:30
|6
|Mykhailo Basaraba
|UC Mónaco
|0:36
|7
|Luca Fraticelli
|Vega – Vitalcare – Dynatek
|0:36
|8
|Jaume Barceló
|UC Mónaco
|0:58
|9
|Mattew-Denis Piciu
|MENtoRISE Teem CCN
|0:58
|10
|Kevin Andrés Estupiñán
|UC Mónaco
|0:58