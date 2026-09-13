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Isaac del Toro conquista el GP Cycliste de Montréal: el mexicano derrotó a Paul Seixas y se ilusiona con el Mundial

Publicado

Hace 6 horas

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El torito sumó una nueva victoria en el WorldTour e inscribió su nombre entre los grandes favoritos a vestir el arcoíris el próximo 27 de septiembre (Foto©Grand Prix Cycliste de Montréal)
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“Logramos todos nuestros objetivos, e incluso más”: Santiago Buitrago, campeón de la montaña en La Vuelta

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13 septiembre, 2026

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El rey de la montaña Santiago Buitrago junto al campeón de La Vuelta: Enric Mas. (Foto © Bahrain Victorious)
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Vuelta al Ecuador: César Guavita gana la jornada final y Héctor Álvarez consigue el título más importante en su corta carrera

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Hace 5 horas

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13 septiembre, 2026

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El bogotano César Guavita ganó la última etapa de la Vuelta al Ecuador 2026. (Foto © Federación Ecuatoriana de Ciclismo)
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Barnabás Vas se consagra campeón del Tour de Rumania con Kevin Andrés Estupiñán en el top 10

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13 septiembre, 2026

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El húngaro Barnabás Vas, en el podio como campeón del Tour de Rumania 2026. (Foto ©Turul României)
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