Ruta
Isaac del Toro completa una faena brillante y es campeón del Tour Auvergne-Rhone-Alpes; Harold Tejada el mejor colombiano
En un final lleno de emociones, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) redondeó otra faena espectacular y se consagró campeón del Tour Auvergne-Rhone-Alpes, antes conocido como el Critérium du Dauphiné, tras ganar la etapa final en el Plateau de Solaison, luego de recorrer 120,1 kilómetros.
“Estoy anonadado, muy impresionando, la verdad es un privilegio estar en el mejor equipo del mundo y contento porque todo ha salido como lo planeado. Cada vez estoy mejorando más”, dijo Del Toro, que sucedió en el palmarés de la prueba a su compañero y amigo, Tadej Pogačar, ganador el año pasado.
El podio de la prestigiosa carrera francesa lo completaron el australiano Luke Tuckwell (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el español Juan Ayuso (Lidl-Trek), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) fue el único de los nuestros que concluyó la carrera. El escarabajo, que fue protagonista de la fuga en el último día, finalizó en la general en la casilla 25°, a más de 25 minutos del ganador.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados Etapa 8 | Beaufort – Plateau de Solaison – Brison (120,1 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|3:35:07
|2
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|1:00
|3
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:02
|4
|Mattias Skjelmose
|Lidl – Trek
|1:31
|5
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|,,
|6
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS
|1:36
|7
|Maxim Van Gils
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:43
|8
|Luke Tuckwell
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|9
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|,,
|10
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|43
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|13:07
|DNF
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|Se retiró
Clasificación General Final
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|29:35:05
|2
|Luke Tuckwell
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:54
|3
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|1:17
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|1:36
|5
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:46
|6
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|2:41
|7
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|3:11
|8
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|3:15
|9
|José Félix Parra
|Caja Rural-Seguros RGA
|6:25
|10
|Guillaume Martin-Guyonnet
|Groupama-FDJ United
|7:21
|25
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|25:18
Ruta
Jasper Schoofs se lleva el tercer capítulo del Giro Next Gen y Miguel Ángel Marín entra al top 5 de la general
En un final a pura velocidad, Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team) salió victorioso en la tercera etapa del Giro Next Gen 2026, luego de recorrer 166 kilómetros entre Sibari y Villa d’Agri di Marsicovetere.
El corredor belga derrotó en el embalaje al italiano Simone Zanini (XDS Astana Development Team) y a su compatriota Matteo Vanhuffel (Development Team Picnic PostNL), quienes se reportaron 2° y 3° respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo), de nuevo entró con los mejores, esta vez en el puesto 11°, con el mismo tiempo del ganador.
Con relación a la clasificación general, el italiano Davide Donati (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) perdió el liderato a manos del belga Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team).
La mini-versión de la ‘Corsa Rosa’ para ciclistas de la categoría sub-23 continuará este miércoles con la cuarta etapa, con un recorrido ondulado de 152 kilómetros, que partirá en Matera y llegará a Corato.
Giro d’Italia Next Gen (2.2U)
Resultados Etapa 3 | Sibari – Villa d’Agri di Marsicovetere (166 km)
|1
|Jasper Schoofs
|Soudal Quick-Step Devo Team
|4:10:47
|2
|Simone Zanini
|XDS Astana Development Team
|m.t.
|3
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|m.t.
|4
|Daan Dijkman
|UAE Team Emirates Gen-Z
|m.t.
|5
|Ludovico Mellano
|XDS Astana Development Team
|m.t.
|6
|Pierre-Henry Basset
|XDS Astana Development Team
|+ 00
|7
|Tommaso Anastasia
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|m.t.
|8
|Erazem Valjavec
|Soudal Quick-Step Devo Team
|m.t.
|9
|Kasper Borremans
|Bahrain Victorious Development Team
|m.t.
|10
|Mattia Negrente
|XDS Astana Development Team
|m.t.
|11
|Miguel Ángel Marín
|EF Education-Aevolo
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Jasper Schoofs
|Soudal Quick-Step Devo Team
|11:03:33
|2
|Simone Zanini
|XDS Astana Development Team
|0:06
|3
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|0:07
|4
|Erazem Valjavec
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:13
|5
|Miguel Ángel Marín
|EF Education-Aevolo
|0:13
|6
|Tomos Pattinson
|EF Education-Aevolo
|0:13
|7
|Andrea Bessega
|Lidl-Trek Future Racing
|0:13
|8
|Matvey Boldyrev
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:13
|9
|Daan Dijkman
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:13
|10
|Jurgen Zomermaand
|Development Team Picnic PostNL
|0:13
Ruta
Sergio Higuita reaparece con el XDS Astana Team con la mira puesta en el Tour de Francia
Luego de su buena participación en el Tour de Romandía, Sergio Higuita reaparece con el XDS Astana Team en la 89ª edición de la Vuelta a Suiza. El pedalista antioqueño de 28 años le apunta a edificar su mejor condición física posible para hacer parte de la lista final del Tour de Francia.
El corredor paisa, quien cumple su octavo año en la máxima categoría, buscará recuperar el nivel que lo llevó a integrar las filas del EF Education First en 2019. Su mejor resultado del año lo obtuvo en el AlUla Tour, donde terminó 2° detrás del suizo Jan Christen.
En esta carrera del calendario World Tour el escarabajo estará acompañado por el italiano Alberto Bettiol, el neerlandés Darren van Bekkum, el austriaco Marco Schrettl, el francés Clément Champoussin, además de los kazajos Nicolás Vinokurov y Yevgeniy Fedorov.
La carrera helvética, que sirve de preparación para la Grande Bouclé, arrancará este miércoles con una exigente jornada de 144 kilómetros alrededor de Sondrio, con 2.450 metros de desnivel acumulado y un tramo final especialmente selectivo que puede convertirse en una primera oportunidad para que los favoritos comiencen a marcar diferencias.
Serán un total de 633,5 kilómetros en cinco etapas, con tres capítulos para los hombres de la general, una contrarreloj individual de 23,7 kilómetros y una posible jornada para los sprinters en la tercera jornada.
Paracycling
Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de contrarreloj bajaron el telón en Soacha
Con la disputa de las pruebas de contrarreloj individual en la zona rural de Soacha, concluyó el Campeonato Nacional de Paracycling 2026, certamen que durante cinco jornadas reunió a los mejores exponentes del país en las modalidades de pista y ruta.
La jornada final exigió al máximo a los deportistas, quienes enfrentaron un recorrido técnico y demandante en la lucha contra el cronómetro para definir a los últimos campeones nacionales de la temporada.
En la categoría Hombres B, el antioqueño Nelson Javier Serna se quedó con el título nacional tras registrar un tiempo de 30 minutos y 11 segundos, superando a su compañero de delegación Miguel Ángel Bolívar, quien obtuvo la medalla de plata.
Entre las Damas B, la representante de Bogotá Sara Cruz conquistó la medalla de oro con un tiempo de 41:33. El podio fue completado por la boyacense Claudia Patricia Argüello y la antioqueña Daniela Alejandra Miranda, plata y bronce, respectivamente.
Una de las definiciones más emocionantes del día se vivió en la categoría Hombres C15, donde el cundinamarqués Nixon Alejandro Salgado se adjudicó el campeonato nacional por apenas 1.1 segundos de diferencia sobre el bogotano Marlon Ramiro Zambrano. El tercer lugar fue para el tolimense David Alberto Fonseca. En la rama femenina de esta categoría, la única participante, Dayana Julieth Gómez Calderón, de Casanare, obtuvo el título nacional.
En la categoría Hombres C2, el oro fue para Iván Camilo Barreto, de Cundinamarca, quien dominó la prueba con un tiempo de 33:08. La plata quedó en manos del bogotano Eulises Juvenal León y el bronce fue para el también cundinamarqués Ángel David González. Por su parte, en las Damas C2, la múltiple campeona paralímpica y mundial Daniela Carolina Munévar, de Boyacá, ratificó su favoritismo y se llevó el título nacional.
Bogotá celebró un destacado doblete en la categoría Hombres C3, gracias a las actuaciones de Esneider Muñoz, campeón nacional, y David Ricardo Romero, quien se quedó con la medalla de plata. El bronce fue para el tolimense Heraldo Rivera.
La categoría Hombres C4 presentó una de las competencias más cerradas de la jornada. El boyacense Johan Esteban Díaz se coronó campeón nacional con un registro de 31:50, seguido por el antioqueño Kevin Yesid Sarria y el cundinamarqués Ramón Oliveros Flórez, quienes completaron el podio.
En Hombres C5, el representante de Antioquia Carlos Andrés Vargas fue el más rápido de la categoría y obtuvo la medalla de oro. La plata quedó para José Oliverio Patiño, de Boyacá, mientras que el bronce fue para el nariñense Diego Andrés López. Entre las Damas C5, la campeona nacional fue Ángela María Cultid, de Nariño.
Las competencias de handbike también entregaron grandes emociones. En la categoría H4, el oro fue para Camilo Andrés Castellanos, representante de las Fuerzas Armadas, seguido por John Fernando Sánchez, de Risaralda, y Pedro Antonio Padilla, de Nariño. En H5, el risaraldense Leonardo Favio Varón conquistó el título nacional, acompañado en el podio por Sergio Iván Minas, de Caldas, y Francisco Jenaro Pedraza, de Fuerzas Armadas.
La categoría H3 tuvo como ganador al caldense Juan Humberto Forero, quien superó al bogotano Víctor Alfonso Vivas y a su coterráneo Jhon Jairo Giraldo, segundo y tercero, respectivamente.
Entre los deportistas con discapacidad visual, la categoría II1 masculina dejó una definición muy ajustada entre Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca, y Brayan Giovanny Cepeda de Bogotá. Apenas cuatro segundos separaron a ambos corredores en la lucha por el título nacional. El podio lo completó el boyacense José Guillermo González. En la rama femenina, la bogotana Giselle Natalia Hernández González se adjudicó la medalla de oro, seguida por Vanessa Alvarado, de Boyacá, y Ángela María García, de Risaralda.
Las pruebas de triciclo también definieron a sus campeones nacionales. En la categoría T1 masculina, el bogotano César Alberto Fernández se llevó la victoria, escoltado por Jhojan Sneider González, de Cundinamarca, y José Fernando Hernández, del Cauca. En T2 masculina, el oro fue para Juan José Betancourt, de Cundinamarca, quien superó por apenas seis segundos al risaraldense Luis Alberto Alzate, mientras que el boyacense Sergio Andrés Mesa completó el podio. La campeona de la categoría T2 femenina fue la cundinamarquesa Laura Natalia Rodríguez.
Con la finalización de las pruebas contrarreloj, concluyó oficialmente el Campeonato Nacional de Paracycling 2026, evento que reunió a los mejores exponentes del país y que ratificó el crecimiento competitivo del paraciclismo colombiano. En la clasificación final de la ruta, Bogotá se consagró como la delegación más destacada del certamen con 20 medallas (12 de oro, 7 de plata y 1 de bronce), seguida por Cundinamarca, con 16 preseas, y Boyacá, que completó el podio del medallero general con 13 metales.
*Con Información de Fedeciclismo