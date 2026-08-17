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Ruta

Isaac del Toro comandará al UAE Team Emirates-XRG en el Tour de Alemania

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Hace 4 horas

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Del Toro empieza a cerrar su espectacular temporada 2026, desde este miércoles 19 de agosto en el Tour de Alemania (Foto©A.S.O/TourdeFrance)
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Nairo Quintana no correría la Vuelta a España por decisión de su equipo Movistar Team

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17 agosto, 2026

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Nairo Quintana no podrá despedirse del ciclismo profesional en la Vuelta a España que ganó hace exactamente 10 años (Foto©MovistarTeam)
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Alejandro Callejas tiene nuevo equipo para lo que resta de la temporada

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17 agosto, 2026

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El bogotano Alejandro Callejas correrá con el Roojai Insurance Winspace lo que resta de la temporada 2026. (Foto © Roojai Cycling)
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Primoz Roglic correrá la Vuelta a España, pero sin ambición por el quinto título

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17 agosto, 2026

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Roglic apunta a decir presente el próximo sábado en la salida de La Vuelta en Mónaco pero se marginaría de la lucha por un título que lo dejaría como el máximo campeón (Foto©A.S.O/LaVuelta)
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