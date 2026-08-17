Isaac del Toro comandará al UAE Team Emirates-XRG en el Tour de Alemania

El mexicano Isaac del Toro será una de las cartas fuertes del UAE Team Emirates-XRG para el Tour de Alemania (Lidl Deutschland Tour), que se disputará del 19 al 23 de agosto. El equipo emiratí confirmó una nómina sólida para la ronda germana, con António Morgado, Nils Politt, Vegard Stake Laengen, Moritz Mauss y Matteo Vanden Wijngaert, bajo la dirección deportiva de Fabrizio Guidi y Andrej Hauptman.

Del Toro llega a la carrera alemana después de una temporada de enorme crecimiento internacional. El corredor mexicano, una de las grandes promesas del pelotón mundial, ha firmado un espectacular 2026 con triunfos importantes en el UAE Tour, Tirreno-Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, además de su consagración en el Tour de Francia, donde ganó la segunda etapa, terminó en el podio de la clasificación general y se quedó con el maillot blanco de mejor joven.

La presencia de Del Toro en Alemania también marca la continuidad de su calendario tras el Tour de Francia. El pasado domingo reapareció en la Clásica de Hamburgo, una carrera de perfil favorable para velocistas, pero su actuación quedó condicionada por una caída en la zona de alimentación cuando intentaba tomar una bolsa de avituallamiento. El mexicano pudo levantarse rápidamente y continuar en competencia, aunque el percance le impidió tener un papel más determinante en la parte final.

El Deutschland Tour es una de las carreras más tradicionales del calendario alemán. Tras una pausa de diez años, la prueba inició una nueva etapa en 2018 bajo la gestión de la empresa propietaria del Tour de Francia (A.S.O.), con un concepto que combina carrera profesional, festival ciclista y actividades para aficionados. Hoy está consolidada como uno de los grandes eventos deportivos de Alemania y como una vitrina importante para corredores jóvenes, especialistas en carreras por etapas y equipos del World Tour que buscan rodaje para sus corredores en el final de la temporada.

Para el UAE Team Emirates-XRG, la nómina mezcla juventud, experiencia y potencia para diferentes terrenos. Del Toro y Morgado aparecen como hombres con capacidad para disputar jornadas selectivas; Politt será una referencia local y una pieza clave para controlar la carrera en terreno alemán; mientras Laengen, Mauss y Vanden Wijngaert completan un bloque pensado para acompañar a sus líderes en una prueba corta e intensa.

La carrera comenzará este miércoles y se extenderá hasta el domingo, con cinco días de competencia. Para Del Toro será una nueva oportunidad de confirmar su madurez en una temporada que lo ha instalado entre los corredores más atractivos del presente y futuro del ciclismo mundial.