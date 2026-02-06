Ruta
¡Intratable! Lorena Wiebes alcanza su segunda victoria consecutiva en el UAE Tour Women 2026
¡Cero y van dos! Lorena Wiebes lo hizo de nuevo y consiguió su segunda victoria consecutiva en el UAE Tour Women 2026. La campeona neerlandesa volvió a ser la más rápida en la definición, esta vez en la segunda etapa, una jornada llana de 144 kilómetros disputada por los alrededores de Dubái.
La ciclista europea del Team SD Worx – Protime sacó nuevamente a relucir toda se velocidad para derrotar a la italiana Chiara Consonni (Canyon/Sram zondacrypto) y su compatriota Nienke Veenhoven (Team Visma | Lease a Bike), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general individual, Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) reforzó su liderato distanciando a 14 segundos a su más inmediata rival, la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ).
La carrera árabe femenina, que no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con la disputa de la tercera etapa, otra fracción llana 121 kilómetros por las inmediaciones de la ciudad de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.
UAE Tour Women (2.WWT)
Resultados Etapa 2 | Dubai Police Academy – Hamdan Bin Mohamed Smart University (145 km)
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx – Protime
|3:38:44
|2
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM zondacrypto
|,,
|3
|Nienke Veenhoven
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|4
|Vittoria Guazzini
|FDJ United – SUEZ
|,,
|5
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|,,
|6
|Amalie Dideriksen
|Cofidis Women Team
|,,
|7
|Georgia Baker
|Liv AlUla Jayco
|,,
|8
|Gladys Verhulst-Wild
|AG Insurance – Soudal Team
|,,
|9
|Charlotte Kool
|Fenix-Premier Tech
|,,
|10
|Maggie Coles-Lyster
|Human Powered Health
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx – Protime
|6:04:41
|2
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|0:14
|3
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM zondacrypto
|,,
|4
|Zoe Bäckstedt
|CANYON//SRAM zondacrypto
|0:16
|5
|Nienke Veenhoven
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|6
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|0:17
|7
|Franziska Koch
|FDJ United – SUEZ
|0:18
|8
|Alison Jackson
|St Michel – Preference Home – Auber93
|0:19
|9
|Georgia Baker
|Liv AlUla Jayco
|0:20
|10
|Gladys Verhulst-Wild
|AG Insurance – Soudal Team
|,,
Campeonatos Nacionales de Ruta 2026: Juan Esteban Sánchez se corona campeón juvenil y sucede a Óscar Restrepo
Con un circuito de 81 kilómetros en el Autódromo de Tocancipá, se cumplió la prueba de fondo del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026 para las varones. El nuevo portador de la camiseta tricolor será Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia), quien cruzó la meta en primer lugar superando por poco a sus rivales.
Sánchez un antioqueño de 17 años formado en el Club CICO Rionegro, que ya había mostrado sus grandes dotes de embalador en carreras del calendario nacional en la temporada 2025, registró un tiempo de 1 hora 38 minutos 10 segundos para alcanzar su presea dorada.
Los antioqueñas que hicieron una excepcional prueba, además se quedaron con la presea de plata con Andrés Talero (Threshold Team Milosafer), quien cruzó la meta en segunda posición, superando en el sprint al campeón del año pasado Óscar Restrepo (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), que finalmente ocupó el tercer escalón del podio.
Podio Ruta Varones Juveniles
🏆 Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia) 1:38:10
🥈 Andrés Talero (Threshold Team Milosafer) m.t.
🥉 Óscar Restrepo (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) m.t.
RESULTADOS
|1
|Juan Esteban Sánchez
|Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia
|1:40:27
|2
|Andrés Talero
|Threshold Team Milosafer
|m.t.
|3
|Óscar Restrepo
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|4
|Simón Loaiza
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|5
|Emiliano Álvarez
|Liga de Antioquia
|m.t.
|6
|Santiago Ruiz
|Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia
|m.t.
|7
|Jairo valencia
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|8
|Juan José Cárdenas
|Liga de Boyacá
|m.t.
|9
|Ricardo Cruz
|Watersley R+D Cycling
|m.t.
|10
|Juan Esteban Canchón
|Ciclistica Trevigliese AS
|m.t.
¡1-2 para el Avinal! Salomé Vargas, la nueva campeona nacional de ruta en la categoría juvenil
En una vibrante jornada vivida en la Pista del Autódromo de Tocancipá, Salomé Vargas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) se hizo acreedora a la presea dorada este viernes en la prueba de fondo de la categoría juvenil en el marco del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026.
En un final a pura velocidad, la hija del seleccionador nacional David Vargas se proclamó campeón nacional de ruta en la categoría juvenil, al imponerse de forma brillante en un sprint grupal, después de recorrer 67,5 kilómetros,
La medalla de plata fue a parar a manos de Ana María Cifuentes (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), ya que Emelith Rodríguez (Liga de Antioquia) fue relegada por los jueces al 6° puesto. El podio final lo completó Nicoll Sanabria (Ciclismo Capital).
Podio Ruta Damas Juveniles
🏆 Salomé Vargas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) 1:40:27
🥈 Ana María Cifuentes (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) m.t.
🥉 Nicoll Sanabria (Ciclismo Capital) m.t.
RESULTADOS
|1
|Salomé Vargas
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:40:27
|2
|Ana María Sánchez
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|3
|Nicoll Sanabria
|Ciclismo Capital
|m.t.
|4
|Ainara Serrano
|Santander Orgullo Comunero
|m.t.
|5
|Daniela Quintero
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|6
|Emelith Rodríguez
|Liga de Antioquia
|m.t.
|7
|Luciana Medina
|Team Sistecrédito
|0:01
|8
|Estefanía Castillo
|Team Sistecrédito
|0:01
|9
|Lineth Valentina García
|Liga de Cundinamarca
|0:01
|10
|Steffany Fernández
|Team Sistecrédito
|0:01
Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026: Andrew August gana la tercera etapa y consigue su primera victoria como profesional
En un final lleno de emociones, Andrew August ganó la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. El joven norteamericano del Ineos Grenadiers cambió de ritmo en los últimos kilómetros para superar a sus compañeros de aventura, luego de recorrer 158 kilómetros entre Orihuela y San Vicente del Raspeig.
El grupo de favoritos entró 4 segundos después del ganador, comandado por el líder, el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team), quien se quedó con el 6° puesto de la fracción y logró salvar el liderato.
En cuanto a los suramericanos, el mejor fue el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) en el puesto 42° a 13 segundos de August, mientras que el único colombiano Alejandro Callejas (Petrolike) abandonó la carrera.
La ronda valenciana continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas de 172 kilómetros con salida en La Nucía y final en Teulada Moraira, que incluye cinco puertos categorizados.
Volta Comunitat Valenciana (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Orihuela – San Vicente del Raspeig (158 km)
|1
|Andrew August
|INEOS Grenadiers
|3:20:54
|2
|Ådne Holter
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Florian Vermeersch
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|4
|Jonathan Vervenne
|Soudal Quick-Step
|0:02
|5
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|0:04
|6
|Biniam Girmay
|NSN Cycling Team
|0:04
|7
|Magnus Cort
|Uno-X Mobility
|0:04
|8
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|0:04
|9
|Mirco Maestri
|Team Polti VisitMalta
|0:04
|10
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:04
|11
|Matevz Govekar
|Bahrain Victorious
|0:04
|12
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:04
|13
|Mikel Retegi
|Equipo Kern Pharma
|0:04
|14
|Yves Lampaert
|Soudal Quick-Step
|0:04
|DNF
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Biniam Girmay
|NSN Cycling Team
|6:24:29
|2
|Ådne Holter
|Uno-X Mobility
|,,
|3
|Florian Vermeersch
|UAE Team Emirates – XRG
|0:02
|4
|Mats Wenzel
|Equipo Kern Pharma
|0:06
|5
|Mattia Bais
|Team Polti VisitMalta
|0:07
|6
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:09
|7
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:10
|8
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|,,
|9
|Mathias Vacek
|Lidl – Trek
|,,
|10
|Mikel Retegi
|Equipo Kern Pharma
|,,