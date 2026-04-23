Pista
Interesante mano a mano entre Antioquia y el Valle del Cauca en el segundo día del Nacional de Pista Prejuvenil y Juvenil 2026
Segundo día en el Campeonato Nacional de Pista Prejuvenil y Juvenil 2026, que se disputa en Bucaramanga, y sigue el mano a mano entre Antioquia y el Valle del Cauca, que sumó tres medallas de oro, ratificando su protagonismo en el certamen.
La delegación vallecaucana logró coronar como nuevos campeones nacionales a Sheylin Gómez, en la prueba de scratch juvenil; Juan Felipe Peláez, en la velocidad prejuvenil; y José Miguel Cardona, en la eliminación prejuvenil.
Además, el Valle consiguió importantes resultados adicionales: medalla de bronce en la velocidad juvenil con Juan Miguel Rojas; bronce en el ómnium juvenil con Mariana Jiménez; medalla de plata en la velocidad juvenil con Daniel Mauricio García; y bronce en la prueba por puntos prejuvenil con Lousiana Valencia.
Con estos resultados, el Valle del Cauca se ubica en la segunda posición de la tabla general de medallas, con un total de 14 preseas: 5 de oro, 4 de plata y 5 de bronce, manteniéndose en la pelea por el liderato del campeonato, que reúne a las principales ligas del país.
“Estamos llegando muy rápido a los objetivos que nos trazamos desde el momento de asumir este proceso en la Liga”, dijo Jarlinson Pantano, presidente de la Liga de Ciclismo del Valle.
Hoy el velódromo Alfonso Flórez de Bucaramanga acogerá la tercera jornada de competencias de pista en el Campeonato Nacional Prejuvenil y Juvenil 2026, que se desarrolla del 21 al 26 de abril con la participación de más de 280 ciclistas de todo el país.
RESULTADOS COMPLETOS SEGUNDA JORNADA
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca
Pista
Campeonato Nacional Prejuvenil y Juvenil 2026: Antioquia picó en punta en el inicio de la pista
Arrancó en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz de Bucaramanga el Campeonato Nacional de Pista Prejuvenil y Juvenil 2026, que reúne a varias ligas del país, en un evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo.
En la primera jornada se celebraron las primeras pruebas del certamen, que le entregaron cuatro oros a Antioquía, Valle lo escoltó con dos preseas doradas, mientras que Boyacá y Santander sumaron uno cada uno.
Los paisas ganaron su primer oro en la prueba de persecución por equipos, luego llegaron dos platas de la mano de María Camila Páez y Emmanuel Rodríguez, en los 500 metros, además del bronce de Guadalupe Bedoya en el scratch. Asimismo, dominaron en la velocidad por equipos juveniles.
Es importante recordar que las medallas conseguidas por los equipos de marca suman al medallero del departamento del cuál hacen parte, por lo que el oro de la persecución por equipos juvenil damas conseguido por el Avinal – El Carmen de Víboral, en el medallero cuenta para la Liga de Antioquia.
Con tres jornadas aún por delante en el ciclismo de pista, este miércoles continuarán las competencias en la capital santandereana, con la disputa del segundo capítulo.
RESULTADOS COMPLETOS PRIMERA JORNADA
Pista
Stefany Cuadrado cerró su participación en la Copa Mundo de Hong Kong con un Top 5 en el keirin
Este domingo llegaron a su fin las competencias Copa Mundo de pista que se llevaron a cabo en Hong Kong, con una buena actuación de la delegación colombiana, gracias a la antioqueña Stefany Cuadrado, quien disputó la final de keirin con un 5° puesto.
Nuevamente la joven pistera colombiana ratificó su buen momento deportivo en Asia, destacándose en la último jornada de competencias, después de participar sin mucha figuración en la prueba de velocidad el día anterior.
La pedalista paisa peleó con las mejores, quedándose con el 5° puesto en la prueba del keirin, que fue dominada por la china Yuan Liying. El podio lo completaron la rusa Iana Burlakova y la británica Emma Finucane.
Cuadrado volverá a competencia la próxima semana, cuando haga parte de la Copa del Mundo de Nilai en Malasia, que se disputará del 24 al 26 de abril, donde buscará sumar puntos importantes en el ranking UCI. Kevin Quintero y Cristián Ortega la acompañarán en esta nueva incursión bajo la dirección de Jhon Jaime González.
RESULTADOS KEIRIN
Pista
Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026: la Selección Valle rumbo a Bucaramanga
La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, presidida por Jarlinson Pantano, confirmó la Selección Valle en las categorías prejuvenil y juvenil que estará en Bucaramanga para participar en el Campeonato Nacional de Pista y Ruta.
El equipo vallecaucano, dirigido técnicamente por los profesores Rodrigo Barros y Carlos Julio Monroy, estará en la capital del departamento de Santander, donde se desarrollará este importante certamen nacional entre el 21 y el 26 de abril.
La delegación cuenta con un total de 24 deportistas que representarán al “Valle, Paraíso del Deporte”, distribuidos de la siguiente manera:
Categoría Prejuvenil (9 deportistas):
Manuela Carrasquilla, Lousiana Valencia, Isabella Pinilla, Isabel Bonilla, Santiago Arias, José Miguel Cardona, José Gabriel Molina, Juan Felipe Peláez y Hugo Valencia.
Categoría Juvenil (16 deportistas):
Isabella Erazo, Ashly Daliana Gálvez, Laura Sofía Montaño, Ana Sofía Suárez, Mariana Jiménez, Danna Alejandra Arias, Isabel Flórez, Sheylin Gómez, Nicolás Pinilla, Lucas Tabares, Juan José Caicedo, Antony Martínez, Daniel García, Mateo González, Simón Vásquez y Juan Miguel Rojas.
El cuerpo técnico y multidisciplinario está conformado, además de los entrenadores Barros y Monroy, por:
Juanes Cruz (fisioterapia)
Juan Alejandro Gutiérrez (masajista)
María Camila Velasco (psicóloga)
Cristian Ochoa y Antony Melo (mecánicos)
La Selección Valle tendrá su primer turno de entrenamientos oficiales el próximo lunes en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz. Las competencias del ciclismo de pista iniciarán el martes 21 de abril.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca