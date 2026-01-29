“Intenté sorprender a los demás con mi ataque en el final”: Sergio Higuita tras ser 3° en la tercera jornada del AlUla Tour

En la tercera etapa del AlUla Tour tuvimos protagonismo colombiano, por cuenta de Sergio Higuita, el escarabajo del XDS Astana Team atacó con fuerza en los últimos 200 metros y peleó hasta el último instante por la victoria, pero en los en el instante final se le escapó el triunfo.

“Intenté sorprender a los demás con mi ataque en el final. Fue un sprint un poco largo, pero lo di todo en este intento. Quiero agradecer a todo el equipo su gran trabajo y apoyo”, dijo Higuita al finalizar la etapa, en declaraciones recogidas por su equipo.



Sergio Higuita terminó 3° en la tercera etapa del AlUla Tour 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)

El pedalista antioqueño sacó a relucir toda su potencia en el desenlace de la etapa, sin embargo, las fuerzas se le agotaron y el suizo Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) y el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) lo sobrepasaron el último suspiro.

“Hoy nuestro objetivo era luchar por la victoria de etapa. Podríamos haberlo intentado con Nico y Henok. El final fue muy duro, con un final explosivo. Trabajamos juntos todo el día para conseguir el triunfo y estuvimos muy cerca”, concluyó el pedalista paisa de 28 años, que escaló al 3° puesto de la general.