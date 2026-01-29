Connect with us

Ruta

“Intenté sorprender a los demás con mi ataque en el final”: Sergio Higuita tras ser 3° en la tercera jornada del AlUla Tour

Publicado

Hace 32 mins

el

El antioqueño Sergio Higuita subió al 3° puesto de la general en el AlUla Tour 2026. (Foto Archivo RMC © Gilberto Chocce)
Ruta

El equipo Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral definió la nómina que competirá en el Campeonato Nacional de Ruta

Publicado

Hace 2 horas

el

29 enero, 2026

Por

El equipo Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral se alista para el Campeonato Nacional de ruta. (Foto © Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral)
Ruta

AlUla Tour 2026: Sergio Higuita puso a soñar a todos con la victoria en la tercera etapa

Publicado

Hace 3 horas

el

29 enero, 2026

Por

El antioqueño Sergio Higuita terminó 3° en la tercera etapa del AlUla Tour 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)
Ruta

Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia

Publicado

Hace 4 horas

el

29 enero, 2026

Por

Ainara Albert, Paula Patiño y Naia Amondarain, en el podio del Tour El Salvador 2026. (Foto © Tour El Salvador)
