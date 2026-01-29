Ruta
“Intenté sorprender a los demás con mi ataque en el final”: Sergio Higuita tras ser 3° en la tercera jornada del AlUla Tour
En la tercera etapa del AlUla Tour tuvimos protagonismo colombiano, por cuenta de Sergio Higuita, el escarabajo del XDS Astana Team atacó con fuerza en los últimos 200 metros y peleó hasta el último instante por la victoria, pero en los en el instante final se le escapó el triunfo.
“Intenté sorprender a los demás con mi ataque en el final. Fue un sprint un poco largo, pero lo di todo en este intento. Quiero agradecer a todo el equipo su gran trabajo y apoyo”, dijo Higuita al finalizar la etapa, en declaraciones recogidas por su equipo.
El pedalista antioqueño sacó a relucir toda su potencia en el desenlace de la etapa, sin embargo, las fuerzas se le agotaron y el suizo Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) y el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) lo sobrepasaron el último suspiro.
“Hoy nuestro objetivo era luchar por la victoria de etapa. Podríamos haberlo intentado con Nico y Henok. El final fue muy duro, con un final explosivo. Trabajamos juntos todo el día para conseguir el triunfo y estuvimos muy cerca”, concluyó el pedalista paisa de 28 años, que escaló al 3° puesto de la general.
Ruta
El equipo Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral definió la nómina que competirá en el Campeonato Nacional de Ruta
El equipo antioqueño Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral definió la nómina que competirá en el Campeonato Nacional de Ruta, que se realizará la próxima semana en territorio cundinamarqués con Zipaquirá de epicentro.
El conjunto carmelitano, que dirige Julián Muñoz, buscará ser protagonista en la categoría juvenil con Óscar Restrepo, actual campeón nacional de ruta. El primo del ‘Pacora’ es gran favorito a revalidar el título.
“La idea es ser protagonistas y tener muchos títulos, sobre todo en las categorías inferiores. Sabemos que en las categorías mayores es un poco más difícil el rendimiento, pero sin lugar a dudas tenemos unos objetivos importantes y es apoyar a los deportistas que son muy talentosos de la región. Trataremos de llevar la mejor representación a los nacionales y sacar los mejores resultados posibles para iniciar este año con pie derecho”, dijo Muñoz.
Ya en la rama femenina se destaca la presencia Elvia Cárdenas y Carolina Vargas, quien regresó de Europa donde estuvo compitiendo el año pasado con el Eneicat-CM Team.
“Presentamos oficialmente nuestra nómina para el Campeonato Nacional, la primera carrera de la temporada. Arrancamos el año con ilusión, disciplina y una mentalidad ganadora. Vamos a disfrutar cada kilómetro, a dejarlo todo en la carretera y a competir con la certeza de que este será un año de grandes logros y muchos triunfos. ¡Que empiece la temporada!”, escribió el equipo en sus redes sociales anunciando a los convocados.
Ruta
AlUla Tour 2026: Sergio Higuita puso a soñar a todos con la victoria en la tercera etapa
Un ataque de Sergio Higuita en los últimos metros puso a soñar a Colombia y al XDS Astana Team con la victoria de etapa en la tercera jornada del AlUla Tour 2026, sin embargo, las fuerzas del pedalista antioqueño se agotaron y el suizo Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) y el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) se encargaron de abortar la inciativa del ‘escarabajo’.
Finalmente, el triunfo le fue esquivo al escalador colombiano, que dio la cara en la parte final de la subida, pero tuvo que conformarse con el tercer puesto en la etapa, que también lo dejó cerrando el podio parcial de la clasificación general en la carrera.
La jornada, que tuvo como protagonista a la montaña en el tramo final, contó con 142,1 kilómetros entre Winter Park y Mountain Wirkah, en una subida explosiva que exigió al máximo al pelotón con una pendiente máxima del 5,8 por ciento.
Con los resultado del día, la general tuvo un revolcón en los primeros puestos. El suizo Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) le arrebató el liderato al italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), ganador de los dos primeros capítulos.
La carrera árabe vivirá este viernes la penúltima y cuarta etapa, otra jornada ondulada de 184 kilómetros con salida en Winter Park y llegada a Shalal Sijyat Rocks, pero con final en terreno llano.
AlUla Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Winter Park – Bir Jaydah Mountain Wirkah (142,1 km)
|1
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|3:22:01
|2
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|3
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:06
|5
|Mauri Vansevenant
|Soudal Quick-Step
|0:06
|6
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:06
|7
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|0:06
|8
|Bjorn Koerdt
|Team Picnic PostNL
|0:06
|9
|Jan Christen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:06
|10
|Jan Castellón
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:06
|11
|Byron Munton
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:06
Clasificación General Individual
|1
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|10:16:31
|2
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|0:04
|3
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:06
|4
|Bjorn Koerdt
|Team Picnic PostNL
|0:15
|5
|Mauri Vansevenant
|Soudal Quick-Step
|0:16
|6
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|,,
|7
|Jan Castellón
|Caja Rural – Seguros RGA
|,,
|8
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|,,
|9
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|,,
|10
|Stefan de Bod
|Modern Adventure Pro Cycling
|,,
Ruta
Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia
El ciclismo femenino colombiano sigue mostrando progresos enormes por fuera del país y una muestra de ello es lo hecho por Paula Patiño, quien se consagró campeona del Tour El Salvador y del Grand Prix Longitudinal del Norte, dos carreras del calendario internacional UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico quiso recordar algunos momentos que perdurarán por siempre en la historia y en la retina de los aficionados al deporte de las bielas, que marcarán sin duda las páginas doradas de las pedalistas nacionales a nivel internacional.
2020 – Daniela Atehortúa (Colnago CM Team)
En febrero de 2020 Daniela Atehortúa, logró el título de campeona sub-23 del Tour de Dubái. Con una brillante actuación la pedalista antioqueña ocupó la segunda casilla en la etapa reina, fue cuarta en la clasificación general y mejor joven de la prueba.
2020 – Laura Toconás (Colnago CM Team)
Luego, en septiembre de 2020, Laura Toconas logró el primer triunfó del ciclismo colombiano femenino en una carrera del UCI Europa Tour en el Grand Prix Develi de Turquía. La corredora huilense se llevó una espectacular victoria en un escenario de alta montaña tras recorrer 110 kilómetros.
2022 – Tatiana Ducuara (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano)
El 20 de mayo de 2022 Tatiana Ducuara se convirtió en la primera ciclista colombiana en toda la historia en liderar una carrera World Tour. La huilense cruzó la línea de meta en la sexta posición de la segunda etapa y consiguió vestirse con la camiseta morada de líder en la Vuelta a Burgos Femenina arrebatándole sorpresivamente el liderato a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) por seis segundos.
2022 – Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
El12 de septiembre de 2022, la corredora antioqueña del Movistar Team, Paula Patiño, terminó 3ª en la general del Tour de l’Ardeche 2022, en el primer podio internacional para una colombiana en una carrera UCI de una semana. La ciclista alemana Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Generation) finalizó 1° y la pedalista neerlandesa Loes Adegeest (IBCT) concluyó 2°.
2023 – Jessenia Meneses (Colombia Pacto Por El Deporte-GW Shimano)
El 4 de junio de 2023 Jessenia Meneses se consagró campeona de la montaña en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina 2023. La pedalista colombiana estuvo muy atenta en la última jornada y puntuó en el único puerto montañoso categorizado del día para defender la camiseta roja. Al final, la escaladora antioqueña contabilizó 22 puntos, 5 unidades más que la noruega Katrine Aalerud (Movistar Team).
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
El 21 de enero de 2026 la pedalista antioqueña Paula Patiño hizo historia tras coronarse campeona del Tour El Salvador, una carrera del calendario internacional UCI. Además, sumó a su palmarés deportivo el título más importante de su carrera profesional y del ciclismo femenino colombiano en toda la historia. La corredora paisa de 28 años demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
Y por último el 27 de enero, Paula Patiño siguió con su racha ganadora al conseguir una nueva victoria con el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, esta vez en la tercera clásica de El Salvador, al imponerse al sprint a la británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling Team), en el Grand Prix Longitudinal del Norte. El podio de la competencia centroamericana lo completó la italiana Giorgia Vettorello.