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¡Insuperable! Tadej Pogacar consigue su tercera victoria en el Tour de Romandía con Sergio Higuita dentro del top 5
El campeón del mundo, Tadej Pogacar no le dio espacio a sus rivales y ganó lacuarta y penúltima etapa del Tour de Romandia 2026. El esloveno del UAE, que sumó su tercera victoria en la carrera, se despegó en la subida final y logró mantener su ventaja para llevarse otro triunfo en la temporada.
La penúltima jornada de la carrera suiza llevó al pelotón desde Broc hasta Charmey, en una jornada rompe-piernas con cuatro puertos de montaña categorizados a lo largo del recorrido ondulado de 149,6 kilómetros.
En la batalla por el segundo puesto en los resultados del día, el alemán Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) logró llegar en solitario. Esto fue 14 segundos detrás de Pogacar. Con un retaso de más de minuto, el español Pablo Castrillo (Movistar Team) cruzó la línea de meta en el tercer lugar, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) completó los cinco primeros.
En cuanto a los otros colombianos en competencia, Nairo Quintana (Movistar Team) ingresó en la casilla 13°, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) se clasificó 30° a más de tres minutos del ganador.
La carrera helvética del calendario UCI finalizará este domingo con la disputa de la quinta y última etapa, otra jornada montañosa de 178,2 kilómetros entre Lucens y Leysin, donde conoceremos al sucesor del portugués João Almeida, campeón del año pasado.
Tour de Romandie (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Broc – Charmey (149,6 km)
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates – XRG
|3:40:24
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:14
|3
|Pablo Castrillo
|Movistar Team
|1:42
|4
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|,,
|5
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:47
|6
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|,,
|7
|Luke Tuckwell
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|8
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|,,
|9
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|,,
|10
|Alexander Cepeda
|EF Education – EasyPost
|,,
|11
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|,,
|13
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|,,
|30
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:34
Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates – XRG
|15:47:00
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:35
|3
|Lenny Martínez
|Bahrain – Victorious
|2:23
|4
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|2:30
|5
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|2:48
|6
|Luke Tuckwell
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:49
|7
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|,,
|8
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|2:54
|9
|Albert Philipsen
|Lidl – Trek
|2:56
|10
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|3:03
|13
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|3:07
|22
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|8:09
|42
|Daniel Felipe Martínez
|XDS Astana Team
|21:30
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Las mejores escaladoras del mundo protagonizarán la Vuelta a España Femenina; cinco suramericanas en acción
La Vuelta a España Femenina 2026 será la edición más dura hasta la fecha de la gran ronda española. Entre el domingo 3 y el sábado 9 de mayo, el pelotón femenino tendrá que afrontar más de 14.500 metros de desnivel acumulado, muy por encima de los 10.331 de 2025 y los 11.092 de 2024. La naturaleza accidentada de Galicia, León y Asturias, por donde discurrirán las siete etapas de la carrera, aportará gran parte de la exigencia; los dos finales en alto en Les Praeres y el mítico Alto de L’Angliru acabarán de decidir la carrera. Los 18 equipos participantes han sabido adaptar sus alineaciones al perfil del recorrido, acudiendo con sus mejores escaladoras para pelear por La Roja, el maillot que premia a la mejor ciclista de la clasificación general.
La vigente campeona del Tour de France Femmes avec Zwift, Pauline Ferrand-Prévot, será la gran candidata al triunfo final. Después de debutar en la ronda española con un sinsabor al tener que retirarse después de cuatro etapas por problemas físicos, la gala regresa con su capacidad escaladora como principal argumento para conquistar la victoria. “Quiero dar lo mejor de mí misma. Siento que todavía me falta un punto de explosividad, pero estoy muy cerca de mi versión del año pasado en las subidas largas”. Escoltándola en el Visma-Lease a Bike estará la ganadora de la primera edición del Tour del Porvenir femenino, Marion Bunel.
La semana pasada, la polaca Katarzyna Niewiadoma fue una de las protagonistas de la Flecha Valona (4ª) y la Lieja-Bastoña-Lieja (3ª), demostrando una vez más su poderío cuesta arriba y sacando partido de la experiencia recogida a lo largo de una década larga en el pelotón profesional. La líder de Canyon//SRAM viene a España con el podio entre ceja y ceja, y dispondrá a su servicio de dos excelentes escaladoras como Cecilie Uttrup Ludwig y Neve Bradbury. Igualmente potente es la alineación de FDJ United-Suez, con dos ciclistas que han saboreado el éxito en La Vuelta Femenina: Juliette Berthet (antes apellidada Labous; ha acabado entre las siete primeras de las tres ediciones de la carrera disputadas en el formato actual) y Évita Muzic (también en el top10 de todas las Vueltas hasta la fecha, ganó además una etapa en la Laguna Negra de Vinuesa en 2024).
El abanico de escaladoras que tomarán la partida con la clasificación general en mente es amplísimo. De hecho, acuden cuatro ciclistas más que terminaron en el top10 el año pasado: Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), Monica Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco), Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y la vigente campeona del certamen de las jóvenes, Nienke Vinke (Team SD Worx – Protime). Esta última compartirá liderato con una leyenda del ciclismo femenino, Anna Van der Breggen, que ya ganó una etapa en La Vuelta Femenina 25 by Carrefour.es y demostró en las clásicas de las Ardenas un gran estado de forma. Junto a ellas, dos ciclistas capaces por su potencia y su punta de velocidad de ganar en cualquiera de las cuatro etapas iniciales de Galicia: la múltiple campeona del mundo en pista y carretera Lotte Kopecky y la ex campeona europea Mischa Bredewold.
El dúo del SD Worx encontrará un rival de altura en Marianne Vos. La emblemática ciclista del Visma-Lease a Bike comparte con Demi Vollering el récord de mayor número de victorias de etapas en esta prueba (6), todas ellas conquistadas en sprints de todo tipo: tanto llanas como en cuesta, tanto masivas como reducidas. Mujeres rápidas como la italiana Letizia Paternoster y la australiana Ruby Roseman-Gannon, ambas de Liv-AlUla-Jayco, tendrán mucho que decir, igual que dechadas de potencia como la ganadora de Paris-Roubaix – Hauts de France, Franziska Koch (FDJ United-Suez), o la campeona olímpica Kristen Faulkner (EF Education-Oatly), quien tendrá a su lado una adlátere capaz de jugar sus propias cartas como la suiza Noemi Rüegg.
Por último, pero no por ello menos importante, está la participación suramericana con cinco representantes: las colombianas Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) y Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), la brasilera Tota Magalhães (Movistar Team) y la argentina Delfina Dibella (Vini Fantini – BePink).
*Con Información Prensa La Vuelta Femenina
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Fenomenal victoria de Davide Ballerini en la séptima etapa del Tour de Turquía con Fernando Gaviria 5°
En un final para velocistas, Davide Ballerini (XDS Astana Team) se llevó la victoria de forma espectacular en la séptima etapa del Tour de Turquía 2026, tras recorrer 152,8 kilómetros por los alrededores la ciudad de Antalya, la joya turca del Mediterráneo. El colombiano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) se mantuvo en el podio a la espera de la jornada final de este domingo.
En el sprint, el pedalista italiano de 31 años demostró ser más rápido que el polaco Marceli Bogusławski (ATT Investments) y que el belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise), quienes entraron en el segundo y tercer puesto, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) ingresó en la 5° posición con el mismo tiempo del ganador.
Con relación a la clasificación general todo siguió igual, con el australiano Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA) en el liderato de la carrera turca con cinco segundo de ventaja sobre el colombiano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma). El podio parcial lo completa el belga Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali) a 59 segundos.
La última etapa de la ronda turca se correrá este domingo con un recorrido de 105,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Ankara, donde conoceremos al sucesor del neerlandés Wout Poels, campeón del año pasado.
Presidential Cycling Tour of Türkiye (2.Pro)
Resultados Etapa 7 | Antalya – Antalya (152,8 km)
|1
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|3:19:41
|2
|Marceli Bogusławski
|ATT Investments
|m.t.
|3
|Tom Crabbe
|Team Flanders – Baloise
|m.t.
|4
|Mustafa Tarakcı
|Konya Büyükşehir Belediye Spor
|m.t.
|5
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|6
|Stefano Oldani
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|7
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|8
|Tommaso Nencini
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|9
|Sean Flynn
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|10
|Marco Manenti
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|141
|Iván Ramiro Sosa
|Konya Büyükşehir Belediye Spor
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Sebastian Berwick
|Caja Rural – Seguros RGA
|24:22:44
|2
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:05
|3
|Kamiel Bonneu
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:59
|4
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|1:05
|5
|Nicolas Breuillard
|TotalEnergies
|1:14
|6
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|1:20
|7
|Mikel Bizkarra
|Euskaltel – Euskadi
|1:47
|8
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|1:53
|9
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|2:17
|10
|José Félix Parra
|Caja Rural – Seguros RGA
|2:37
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Juliana Londoño fue confirmada por el Picnic PostNL para la Vuelta a España Femenina; será su primera participación
El equipo neerlandés Team Picnic PostNL dio a conocer la nómina que estará en la Vuelta a España Femenina 2026. En la lista se encuentra la pedalista colombiana Juliana Londoño, quien viene de participar en la Flecha Valona y en la Amstel Gold Race.
A Londoño, que estará por primera vez en la ronda española, la acompañarán la británica Josie Nelson, la australiana Lucie Fityus, la irlandesa Mia Griffin, la belga Audrey De Keersmaeker, además de las italianas Gaia Masetti y Eleonora Ciabocco, que será la carta principal del equipo para luchar por la clasificación general.
“La edición de este año de la Vuelta promete una carrera muy exigente cada día, sin jornadas donde el pelotón pueda relajarse. Cada etapa presenta subidas y tramos técnicos que pueden fragmentar al grupo, y finalizamos con dos llegadas en alto muy duras. Afrontamos la carrera con dos objetivos deportivos principales: conseguir el mejor resultado posible en la clasificación general con Eleonora, y buscar buenos resultados en las etapas diarias”, dijo el entrenador del equipo, Callum Ferguson, en declaraciones recogidas por el Team Picnic PostNL.
La Vuelta Femenina arrancará este domingo, 3 de mayo, y se disputará en siete etapas hasta el próximo sábado, 9 de mayo. La carrera, que iniciará en Galicia, presenta un trazado de 815 kilómetros repartidos en siete etapas. Las dos jornadas claves serán en Asturias con dos finales en alto consecutivos: Les Praeres (etapa 6) y el Alto de L’Angliru (etapa 7), uno de los puertos más duros del ciclismo, que coronará a la ganadora final.