¡Insuperable! Tadej Pogacar consigue su tercera victoria en el Tour de Romandía con Sergio Higuita dentro del top 5

La Vuelta a España Femenina 2026 será la edición más dura hasta la fecha de la gran ronda española. Entre el domingo 3 y el sábado 9 de mayo, el pelotón femenino tendrá que afrontar más de 14.500 metros de desnivel acumulado, muy por encima de los 10.331 de 2025 y los 11.092 de 2024. La naturaleza accidentada de Galicia, León y Asturias, por donde discurrirán las siete etapas de la carrera, aportará gran parte de la exigencia; los dos finales en alto en Les Praeres y el mítico Alto de L’Angliru acabarán de decidir la carrera. Los 18 equipos participantes han sabido adaptar sus alineaciones al perfil del recorrido, acudiendo con sus mejores escaladoras para pelear por La Roja, el maillot que premia a la mejor ciclista de la clasificación general.

La vigente campeona del Tour de France Femmes avec Zwift, Pauline Ferrand-Prévot, será la gran candidata al triunfo final. Después de debutar en la ronda española con un sinsabor al tener que retirarse después de cuatro etapas por problemas físicos, la gala regresa con su capacidad escaladora como principal argumento para conquistar la victoria. “Quiero dar lo mejor de mí misma. Siento que todavía me falta un punto de explosividad, pero estoy muy cerca de mi versión del año pasado en las subidas largas”. Escoltándola en el Visma-Lease a Bike estará la ganadora de la primera edición del Tour del Porvenir femenino, Marion Bunel.



La polaca Katarzyna Niewiadoma ganó la Flecha Valona Femenina 2024. (Foto © La Flèche Wallonne)

La semana pasada, la polaca Katarzyna Niewiadoma fue una de las protagonistas de la Flecha Valona (4ª) y la Lieja-Bastoña-Lieja (3ª), demostrando una vez más su poderío cuesta arriba y sacando partido de la experiencia recogida a lo largo de una década larga en el pelotón profesional. La líder de Canyon//SRAM viene a España con el podio entre ceja y ceja, y dispondrá a su servicio de dos excelentes escaladoras como Cecilie Uttrup Ludwig y Neve Bradbury. Igualmente potente es la alineación de FDJ United-Suez, con dos ciclistas que han saboreado el éxito en La Vuelta Femenina: Juliette Berthet (antes apellidada Labous; ha acabado entre las siete primeras de las tres ediciones de la carrera disputadas en el formato actual) y Évita Muzic (también en el top10 de todas las Vueltas hasta la fecha, ganó además una etapa en la Laguna Negra de Vinuesa en 2024).

El abanico de escaladoras que tomarán la partida con la clasificación general en mente es amplísimo. De hecho, acuden cuatro ciclistas más que terminaron en el top10 el año pasado: Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), Monica Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco), Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y la vigente campeona del certamen de las jóvenes, Nienke Vinke (Team SD Worx – Protime). Esta última compartirá liderato con una leyenda del ciclismo femenino, Anna Van der Breggen, que ya ganó una etapa en La Vuelta Femenina 25 by Carrefour.es y demostró en las clásicas de las Ardenas un gran estado de forma. Junto a ellas, dos ciclistas capaces por su potencia y su punta de velocidad de ganar en cualquiera de las cuatro etapas iniciales de Galicia: la múltiple campeona del mundo en pista y carretera Lotte Kopecky y la ex campeona europea Mischa Bredewold.



El gran dúo del SD Worx (Foto © A.S.O./Billy Ceusters)

El dúo del SD Worx encontrará un rival de altura en Marianne Vos. La emblemática ciclista del Visma-Lease a Bike comparte con Demi Vollering el récord de mayor número de victorias de etapas en esta prueba (6), todas ellas conquistadas en sprints de todo tipo: tanto llanas como en cuesta, tanto masivas como reducidas. Mujeres rápidas como la italiana Letizia Paternoster y la australiana Ruby Roseman-Gannon, ambas de Liv-AlUla-Jayco, tendrán mucho que decir, igual que dechadas de potencia como la ganadora de Paris-Roubaix – Hauts de France, Franziska Koch (FDJ United-Suez), o la campeona olímpica Kristen Faulkner (EF Education-Oatly), quien tendrá a su lado una adlátere capaz de jugar sus propias cartas como la suiza Noemi Rüegg.

Por último, pero no por ello menos importante, está la participación suramericana con cinco representantes: las colombianas Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) y Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), la brasilera Tota Magalhães (Movistar Team) y la argentina Delfina Dibella (Vini Fantini – BePink).

*Con Información Prensa La Vuelta Femenina