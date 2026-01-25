Connect with us

Ciclocross

¡Insuperable! Mathieu Van der Poel arrasa en la última valida de la copa mundo de ciclocross para superar el récord de Sven Nys

Publicado

Hace 7 mins

el

El neerlandés Mathieu van der Poel ganó la Copa Mundo de Ciclocross en Hoogerheide. (Foto © UCI Cyclocross)
Temas relacionados:
Anuncio

Ciclocross

Remontada espectacular de Mathieu van der Poel para ganar una nueva válida de la Copa Mundo de Ciclocross en Maasmechelen

Publicado

Hace 15 horas

el

24 enero, 2026

Por

El neerlandés Mathieu van der Poel ganó la Copa Mundo de Ciclocross en Maasmechelen. (Foto © UCI Cyclocross)
Seguir leyendo

Ciclocross

¡Arrollador! Tres victorias seguidas de Mathieu Van der Poel en la Copa del Mundo de Ciclocross en Zonhoven

Publicado

Hace 3 semanas

el

4 enero, 2026

Por

El neerlandés Mathieu van der Poel continuó con su racha victoriosa en la temporada de ciclocross. (Foto © UCI Cyclocross)
Seguir leyendo

Ciclocross

Niels Vandeputte gana el Superprestigio de Gullegem ante la ausencia de su compañero Mathieu van der Poel

Publicado

Hace 3 semanas

el

3 enero, 2026

Por

El belga Niels Vandeputte, ganador del Superprestigio de Gullegem 2026. (Foto © Alpecin - Premier Tech)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.