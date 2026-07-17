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Inspección Vigilancia y Control le cumple a los organismos deportivos en todas las regiones
En el último año, la dirección de inspección, vigilancia y control ha llegado a todas les regiones del país, para brindar acompañamiento, asistencia técnica y orientación a las 79 federaciones y 1.113 ligas que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte.
Con las jornadas de IVC en el Territorio se les ha hecho seguimiento a las 944 ligas que hacen parte de los deportes que estarán en los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba y Sucre 2027, con el fin de que tengan vigentes tanto el reconocimiento deportivo como la representación legal, para poder hacer parte tanto de los eventos clasificatorios como de las justas.
“En nombre de los deportistas y de la administración de deportes de San José del Guaviare, quiero expresar mi sincero agradecimiento al Ministerio del Deporte, por venir al territorio a capacitar y a formar el talento para la dirigencia deportiva. Es muy importante que el ente rector haga presencia y oriente los procesos administrativos de las organizaciones deportivas”, expresó Jesús Torres, directivo y entrenador del Guaviare.
Adicionalmente, en el último año se llevaron a cabo 22 cursos de capacitación en administración deportiva en las diferentes regiones del país, además de los beneficiados a través de la Escuela Virtual del Deporte.
“A través de la Escuela Virtual del Deporte capacitamos a más de 26.000 personas en temas de legislación y administración deportiva, consolidando uno de los procesos de formación más importantes para el desarrollo institucional del Sistema Nacional del Deporte”, explicó César Mauricio Rodríguez, director del área de Inspección Vigilancia y Control.
Pero fortalecer el deporte también significa garantizar el cumplimiento de la normatividad, por ello, en los últimos 12 meses, se gestionaron más de 14.000 trámites, se expidieron más de 330 actos administrativos, se resolvieron impugnaciones y se atendieron más de 1.300 quejas ciudadanas.
Por último, también se avanzó en la protección de los entornos deportivos, con la expedición de la circular orientada a verificar la implementación de los protocolos para la prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género, en los organismos deportivos.
*Con Infromación Prensa Mindeporte
Ruta
William Colorado lidera al Nu Colombia en la Vuelta de la Juventud 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia volverá a escena en el calendario nacional a partir del próximo lunes 20 de julio, con su participación en la Vuelta de la Juventud 2026, la carrera más importante del país para la categoría Sub-23, que este año se disputará sobre siete etapas en carreteras de Casanare, Boyacá y Cundinamarca.
La escuadra morada afrontará la carrera con una nómina encabezada por el campeón nacional de ruta en la categoría Sub-23, William Colorado y completada por Esteban Hoyos, Juan Pablo Ortega, Emerson Gordillo, Johan Rubio, Julián Manrique y Álex Agudelo, grupo con el que buscará protagonismo en una competencia que históricamente ha servido como plataforma de lanzamiento para varios de los grandes nombres del ciclismo nacional.
La carrera comenzará con una primera etapa de 125 kilómetros entre Yopal, y Trinidad, seguida por una larga segunda jornada entre Aguazul y Yopal, antes de llegar a la contrarreloj individual de 33,2 kilómetros en Aguazul, una fracción que se perfila como determinante en la clasificación general.
El recorrido continuará con una etapa entre Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva, antes de ingresar a territorio boyacense con la jornada entre Villanueva, San Luis de Gaceno, Santa María y Guateque. La carrera se definirá con la etapa reina hacia el Alto del Cogollo y una extensa fracción final entre Duitama y Sopó.
“Llego a esta Vuelta de la Juventud con mucha motivación y con la ilusión de representar de la mejor manera al equipo. Sabemos que será una carrera muy dura, con etapas para todos los perfiles y una montaña que seguramente va a marcar grandes diferencias, pero tenemos un grupo fuerte, con mucha calidad y ganas de pelear adelante. Para mí es un orgullo encabezar esta nómina como campeón nacional Sub-23 y asumir esta carrera con la responsabilidad y la ambición que representa vestir los colores del Nu Colombia”, señaló William Colorado, vigente monarca nacional de la ruta en la categoría de menos de 23 años.
La Vuelta de la Juventud 2026 abrirá así un nuevo capítulo para el Nu Colombia en el calendario nacional, con una prueba de gran tradición que volverá a reunir a los mejores talentos jóvenes del país y en la que la escuadra morada buscará ser protagonista desde el primer día.
Ruta
Tour de Francia: Harold Tejada termina segundo en la decimotercera etapa por detrás del suizo Mauro Schmid
En la decimotercera etapa del Tour de Francia 2026 el colombiano Harold Tejada estuvo muy cerca del triunfo. Al final, el talentoso escarabajo fue segundo en la línea de meta, por detrás del suizo Mauro Schmid (Team Jayco Alula), victorioso en una jornada bastante larga de 205,8 kilómetros, comprendidos entre Dole y Belfort.
El pedalista huilense se batió con los mejores en una peleada fuga en la que más de 50 pedalistas exprimieron sus fuerzas hasta al gran puerto del día, la subida a Ballon d’Alsace (9,1 km al 6.9%), con un perfil favorable para los escaladores. La jornada transcurrió con medias de velocidad por encima de los cincuenta kilómetros por hora.
El grupo principal con los favoritos a bordo se relajó y entró a más de 7 minutos de los escapados, encabezado por el estadounidense Quinn Simmons (Lidl – Trek).
En cuanto a la clasificación general no presentaron cambios en los primeros puestos. El esloveno Tadej Pogacar, cuatro veces campeón del Tour se mantuvo como líder con 3 minutos y 36 segundos de ventaja sobre el escandinavo Jonas Vingegaard. El zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) bajó a la casilla 12°.
La prestigiosa carrera francesa continuará este sábado con la etapa catorce, una jornada montañosa que incluye tres grandes ascensos en la región de Alsacia y final en la estación de esquí de Le Markstein con un recorrido de 155,3 kilómetros.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 13 | Dole – Belfort (205,8 km)
|55
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|7:32
|83
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|17:16
|114
|Einer Rubio
|Movistar Team
|17:19
Clasificación General Individual
|12
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|12:15
|26
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|46:37
|45
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:21:31
|46
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:21:47
Ruta
Giro Valle D’Aosta: Niels Driesen le gana el duelo a Mateo Ramírez y a Henrique Bravo en la primera etapa en línea
Se cumplió la primera etapa en línea del Giro Valle D’Aosta 2026 con victoria para el belga Niels Driesen (Lotto – Groupe Wanty), quien ganó la jornada montañosa transcurrida al noroeste de Italia, entre las localidades de Hône y Forte di Bard.
La nueva promesa belga superó en la definición al ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) y al brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team), segundo y tercero respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, Kevin Andrés Estupiñán (UC Mónaco) se reportó en la casilla 22° a más de 5 minutos del ganador del día.
En lo referente a la clasificación general individual esta sigue dominada por los suramericanos con Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team) al comando y con Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) tercero.
La carrera italiana para pedalistas Sub-23 continuará este sábado con la segunda etapa en línea, otra jornada rompe-piernas, que se correrá por los alrededores del pintoresco municipio alpino de Saint-Christophe.
Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc (2.2U)
Resultados Etapa 2 | Hône – Forte di Bard (147,5 km)
|1
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|3:53:32
|2
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|m.t.
|3
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|m.t.
|4
|Kasper Borremans
|Bahrain Victorious Development Team
|0:07
|5
|Gustave Blanc
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:10
|6
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:15
|7
|Javier Cubillas
|Movistar Team Academy
|0:37
|8
|Gauthier Servranckx
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:52
|9
|Kevin Biehl
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|0:59
|10
|Tommaso Bosio
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|1:26
|22
|Kevin Andrés Estupiñán
|U.C. Mónaco
|5:38
Clasificación General Individual
|1
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|04:19:57
|2
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:16
|3
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:28
|4
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|1:08
|5
|Kevin Biehl
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|2:12
|6
|Gustave Blanc
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|2:59
|7
|Javier Cubillas
|Movistar Team Academy
|3:11
|8
|Kasper Borremans
|Bahrain Victorious Development Team
|3:13
|9
|Gauthier Servranckx
|Soudal Quick-Step Devo Team
|3:38
|10
|Tommaso Bosio
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|3:40
|11
|Alessandro Cattani
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|3:46
|12
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen-Z
|6:11
|13
|Finn O’Brien
|Development Team Picnic PostNL
|6:27
|14
|Kevin Andrés Estupiñán
|U.C. Mónaco
|6:41