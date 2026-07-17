Inspección Vigilancia y Control le cumple a los organismos deportivos en todas las regiones

En el último año, la dirección de inspección, vigilancia y control ha llegado a todas les regiones del país, para brindar acompañamiento, asistencia técnica y orientación a las 79 federaciones y 1.113 ligas que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte.

Con las jornadas de IVC en el Territorio se les ha hecho seguimiento a las 944 ligas que hacen parte de los deportes que estarán en los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba y Sucre 2027, con el fin de que tengan vigentes tanto el reconocimiento deportivo como la representación legal, para poder hacer parte tanto de los eventos clasificatorios como de las justas.

“En nombre de los deportistas y de la administración de deportes de San José del Guaviare, quiero expresar mi sincero agradecimiento al Ministerio del Deporte, por venir al territorio a capacitar y a formar el talento para la dirigencia deportiva. Es muy importante que el ente rector haga presencia y oriente los procesos administrativos de las organizaciones deportivas”, expresó Jesús Torres, directivo y entrenador del Guaviare.

Adicionalmente, en el último año se llevaron a cabo 22 cursos de capacitación en administración deportiva en las diferentes regiones del país, además de los beneficiados a través de la Escuela Virtual del Deporte.

“A través de la Escuela Virtual del Deporte capacitamos a más de 26.000 personas en temas de legislación y administración deportiva, consolidando uno de los procesos de formación más importantes para el desarrollo institucional del Sistema Nacional del Deporte”, explicó César Mauricio Rodríguez, director del área de Inspección Vigilancia y Control.

Pero fortalecer el deporte también significa garantizar el cumplimiento de la normatividad, por ello, en los últimos 12 meses, se gestionaron más de 14.000 trámites, se expidieron más de 330 actos administrativos, se resolvieron impugnaciones y se atendieron más de 1.300 quejas ciudadanas.

Por último, también se avanzó en la protección de los entornos deportivos, con la expedición de la circular orientada a verificar la implementación de los protocolos para la prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género, en los organismos deportivos.

*Con Infromación Prensa Mindeporte