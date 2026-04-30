¡Insaciable! Tadej Pogacar suma su segunda victoria en el Tour de Romandía con Nairo Quintana en el top 10

En un final para velocistas, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) continuó con su racha ganadora y salió victorioso en la segunda etapa en línea del Tour de Romandía 2026 al imponerse en el embalaje, tras recorrer 173,1 kilómetros entre las localidades suizas de Rue y Vucherens.

El campeón del mundo, que alcanzó se segundo triunfo en la carrera helvética, superó esta vez en el sprint al francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers) y al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los tres colombianos en competencia, Nairo Quintana (Movistar Team) fue el más destacado, cerrando el top 10° y luego le siguió Sergio Higuita (XDS Astana Team) en la casilla 11°, ambos con el mismo tiempo del ganador, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) se clasificó 72° a más de 5 minutos de Pogi.

En lo referente a la clasificación general individual, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) se afianzó en el liderato con el alemán Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) 2° y el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) 3°.

La carrera suiza del calendario UCI continuará este viernes con la disputa de la tercera etapa en línea, una jornada ondulada de 176,6 kilómetros con salida y llegada en la ciudad histórica suiza del cantón de Vaud, Orbe, que incluye tres puertos de montaña categorizados.

https://twitter.com/mundociclistico/status/2049885938407325819

Tour de Romandía (2.UWT)

Resultados Etapa 2 | Rue – Vucherens (173,1 km)

1 Tadej Pogačar UAE Team Emirates – XRG 4:08:11 2 Dorian Godon INEOS Grenadiers m.t. 3 Finn Fisher-Black Red Bull – BORA – hansgrohe m.t. 4 Clément Champoussin XDS Astana Team m.t. 5 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step m.t. 6 Albert Withen Philipsen Lidl – Trek m.t. 7 Davide Toneatti XDS Astana Team m.t. 8 Yannis Voisard Tudor Pro Cycling Team m.t. 9 Georg Steinhauser EF Education – EasyPost m.t. 10 Nairo Quintana Movistar Team m.t. 11 Sergio Higuita XDS Astana Team m.t. 72 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 5:35



Tadej Pogačar, líder del Tour de Romandía 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Clasificación General Individual