Ruta
¡Insaciable! Tadej Pogacar suma su segunda victoria en el Tour de Romandía con Nairo Quintana en el top 10
En un final para velocistas, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) continuó con su racha ganadora y salió victorioso en la segunda etapa en línea del Tour de Romandía 2026 al imponerse en el embalaje, tras recorrer 173,1 kilómetros entre las localidades suizas de Rue y Vucherens.
El campeón del mundo, que alcanzó se segundo triunfo en la carrera helvética, superó esta vez en el sprint al francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers) y al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los tres colombianos en competencia, Nairo Quintana (Movistar Team) fue el más destacado, cerrando el top 10° y luego le siguió Sergio Higuita (XDS Astana Team) en la casilla 11°, ambos con el mismo tiempo del ganador, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) se clasificó 72° a más de 5 minutos de Pogi.
En lo referente a la clasificación general individual, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) se afianzó en el liderato con el alemán Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) 2° y el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) 3°.
La carrera suiza del calendario UCI continuará este viernes con la disputa de la tercera etapa en línea, una jornada ondulada de 176,6 kilómetros con salida y llegada en la ciudad histórica suiza del cantón de Vaud, Orbe, que incluye tres puertos de montaña categorizados.
Tour de Romandía (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Rue – Vucherens (173,1 km)
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates – XRG
|4:08:11
|2
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|3
|Finn Fisher-Black
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|4
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|6
|Albert Withen Philipsen
|Lidl – Trek
|m.t.
|7
|Davide Toneatti
|XDS Astana Team
|m.t.
|8
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|9
|Georg Steinhauser
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|10
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|11
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
|72
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|5:35
Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates – XRG
|8:08:28
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:17
|3
|Lenny Martínez
|Bahrain – Victorious
|0:26
|4
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:33
|5
|Albert Philipsen
|Lidl – Trek
|0:41
|6
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|0:51
|7
|Carlos Rodríguez
|INEOS Grenadiers
|,,
|8
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|,,
|9
|Luke Tuckwell
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:52
|10
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|,,
|15
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:10
|33
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|6:12
|56
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|14:39
Ruta
Tour de Gila 2026: Robinson López se quedó con el primer duelo de escaladores
En el primer final en alto, Robinson López (GW Erco Sportfitness) fue el mejor escalador y ganó la segunda etapa del Tour de Gila 2026, un recorrido de 148 kilómetros con inicio en Silver City y final en Mogollon, una exigente subida con pendiente media de 5,4% y hasta del 10%.
La jornada, que incluyó un premio de montaña de primera categoría en la parte final, vio al boyacense pasar primero por línea de meta unos segundos por delante del estadounidense Kieran Haug (Modern Adventure Pro Cycling) y de su paisano Diego Camargo (Team Medellín-EPM).
La prestigiosa carrera estadounidense continuará este viernes con el tercer capítulo, una jornada rompe-piernas de 122,6 kilómetros con salida y llegada en Fort Bayard, que incluye tres puertos categorizados y un final picando ligeramente hacia arriba.
Ruta
¡Vamos escarabajos! César Guavita consigue la segunda victoria colombiana en la Vuelta Bantrab 2026 y se pone líder
Se disputó la segunda etapa de la Vuelta a Bantrab 2026 y continúa el dominio colombiano en territorio guatemalteco. Esta vez el turno de ganar le correspondió a César Guavita (Team Best PC), quien se llevó los máximos honores, después ser el más fuerte en los 119,3 kilómetros que unieron a San Felipe con San Rafael Pie de la Cuesta.
El corredor bogotano, que cruzó primero la meta luego de imponer sus condiciones como escalador, logrando levantar los brazos en la meta, dio sus impresiones. “Sabíamos que teníamos que estar delante. Contento, mis compañeros marcaron el tirmo todo el tiempo, y al final sabía que yo tenía la responsabilidad y lo di todo para llevarme la victoria”.
El podio de la etapa lo completaron dos escarabajos más: Wilson Peña (Team Sistecrédito) y Yesid Pira (Hino-One-La red-Suzuki), quienes entraron segundo y tercero, respectivamente. El top 5 lo cerraron Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) y Yeison Reyes (Orgullo Paisa), todos con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la clasificación general, César Guavita (Team Best PC) le arrebató el liderato a su compatriota Kevin Castillo (Orgullo Paisa), ganador de la jornada inaugural.
La carrera chapina continuará este viernes con la tercera etapa, un circuito por la Autopista Los Altos que tendrá un recorrido totalmente llano de 132 kilómetros.
Vuelta Bantrab (2.2)
Resultados Etapa 2 | San Felipe – San Rafael Pie de la Cuesta (119,3 km)
|1
|César Guavita
|Team Best PC
|3:12:49
|2
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Yesid Pira
|Hino One La Red Suzuki
|m.t.
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|m.t.
|5
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|m.t.
|6
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|0:09
|7
|Kevin Navas
|Team Best PC
|0:26
|8
|Anthony Coque
|Team Best PC
|0:26
|9
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:26
|10
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:38
Clasificación General Individual
|1
|César Guavita
|Team Best PC
|5:57:44
|2
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:04
|3
|Yesid Pira
|Hino One La Red Suzuki
|0:06
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:08
|5
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:10
|6
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|0:19
|7
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:34
|8
|Kevin Navas
|Team Best PC
|0:36
|9
|Anthony Coque
|Team Best PC
|0:36
|10
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:36
Ruta
Iván Ramiro Sosa sigue en la cúspide del Tour de Turquía tras defender con éxito el liderato en la quinta jornada
El pedalista colombiano Iván Ramiro Sosa, del Kern Pharma, defendió con éxito el liderato en el Tour de Turquía 2026, tras disputarse la quinta etapa, de 180,7 kilómetros entre la ciudad de Patara y el balneario de Kemer, en la provincia de Antalya.
Sosa, supera por 13 segundos al australiano Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA). El tercer cajón del podio lo completa el francés Nicolas Breuillard (Team TotalEnergies) a 21 segundos del colombiano.
En lo que respecta a la jornada, esta quedó en manos del neerlandes Casper van Uden (Team Picnic PostNL), que le ganó en el embalaje al polaco Marcin Budziński (MBH Bank CSB Telecom Fort), mientras que sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) se clasificó 126° a más de 14 minutos del ganador.
La carrera otomana continuará este viernes con la sexta etapa, una jornada con final en alto entre Antalya y Feslikan, con un recorrido de 127,9 kilómetros, en la que se pondrán a prueba nuevamente los escaladores.
Presidential Cycling Tour of Türkiye (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Patara – Kemer (180,7 km)
|1
|Casper van Uden
|Team Picnic PostNL
|4:06:09
|2
|Marcin Budziński
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|,,
|3
|Nikita Tsvetkov
|Bardiani CSF 7 Saber
|,,
|4
|Dario Igor Belletta
|Team Polti VisitMalta
|,,
|5
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|,,
|6
|Stefano Oldani
|Caja Rural – Seguros RGA
|,,
|7
|César Macías
|Burgos Burpellet BH
|,,
|8
|Lorenzo Conforti
|Bardiani CSF 7 Saber
|,,
|9
|Jonas Rickaert
|Alpecin-Premier Tech
|,,
|10
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|,,
|50
|Iván Ramiro Sosa
|Kerna Pharma
|m.t.
|126
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|14:08
Clasificación General Individual
|1
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|17:38:43
|2
|Sebastián Berwick
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:13
|3
|Nicolás Breuillard
|TotalEnergies
|0:21
|4
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:34
|5
|Kamiel Bonneu
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:40
|6
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:50
|7
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|1:00
|8
|Matteo Scalco
|XDS Astana Team
|1:03
|9
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|1:04
|10
|José Félix Parra
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:07
|110
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|38:45