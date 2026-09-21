Inicio dorado del ciclismo de pista colombiano en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento de Bogotá fue escenario del inicio de la tercera Válida de la Copa Nacional de Pista, competencia que reunió a más de 200 corredores de diferentes ligas, clubes y equipos del país, además de representantes internacionales de Ecuador y Venezuela, en una primera jornada marcada por la velocidad, la intensidad y el talento de las categorías formativas y élite.

La programación inaugural entregó los primeros campeones en las pruebas de eliminación, keirin, scratch y velocidad Champions, con una amplia participación de deportistas que llegaron a la capital del país para afrontar una nueva cita del calendario nacional de pista, que se celebra gracias al apoyo del IDRD y de la Liga de Ciclismo de Bogotá.



Daniel García, Emiliano Álvarez y José Luis García, en el podio de la eliminación categoría juvenil. (Foto © FCC)

La jornada comenzó con las pruebas de eliminación, que entregaron los primeros campeones de esta edición de la válida. En la categoría juvenil masculina, el triunfo fue para Emiliano Álvarez, representante de GW Erco Sportfitness, quien se quedó con la medalla de oro. La plata fue para Daniel García, del Valle, mientras que José Luis García, de Boyacá Es Para Vivirla, ocupó la tercera posición.

En la eliminación élite masculina, Julián Leonardo Manrique, del NU Colombia, se llevó la medalla de oro, seguido por Jerónimo Calderón, del Team Sistecrédito, quien obtuvo la plata, y Erin Fabián Espinel, de Boyacá Es Para Vivirla, quien completó el podio con el bronce.



Jerónimo Calderón, Julián Leonardo Manrique y Erin Fabián Espinel, en el podio de la eliminación categoría élite. (Foto © FCC)

La categoría juvenil femenina tuvo como vencedora a Emelith Rodríguez, del club Atletas del Futuro. Sara Trujillo, del Team Sistecrédito, consiguió la medalla de plata, mientras que María Alejandra León, de Bogotá, se quedó con el bronce.

En la eliminación élite femenina, Lina Marcela Hernández, de Antioquia, conquistó la medalla de oro. Paula Andrea Carrasco, del Oro Express – Just Cycling, fue segunda, y Juana Camila Díaz, de Krieger, ocupó el tercer lugar.



Paula Andrea Carrasco, Lina Marcela Hernández y Juana Camila Díaz, en el podio de la eliminación en la rama femenina. (Foto © FCC)

El keirin también tuvo un papel destacado en la programación del primer día. En la categoría prejuvenil femenina, Camila Alejandra Arenas, de Santander, se impuso en la final y se quedó con el oro. Sarahi Viviana Peña, de Boyacá, obtuvo la plata, mientras que María Alejandra Correa, del Club LMC, completó el podio en la tercera posición.

En el keirin prejuvenil masculino, Juan José Marín, del Team Sistecrédito, fue el ganador de la prueba. La medalla de plata correspondió a Gianpiere Cruz, del Club Everet, y el bronce fue para Fabián Carreño, de Santander.



Gianpiere Cruz, Juan José Marín y Fabián Carreño, en el podio del keirin prejuvenil masculino. (Foto © FCC)

Las pruebas de scratch entregaron igualmente grandes actuaciones. En la categoría juvenil femenina, Emelith Rodríguez, de Atletas del Futuro, volvió a subir a lo más alto del podio, esta vez tras imponerse en la prueba de 7,5 kilómetros y 23 vueltas. Alix Nicolle Sanabria, del Club LMC, consiguió la medalla de plata, mientras que María Gabriela Álvarez, de Santander, obtuvo el bronce.

En la categoría élite femenina, Lina Marcela Hernández, de Antioquia, volvió a quedarse con la medalla de oro. Paula Andrea Carrasco, de Oro Express Just Cycling, consiguió la plata y Karol Mariana Herrera, de Ciclismo Capital, completó el podio con el bronce.



Paula Andrea Carrasco, Lina Marcela Hernández y Karol Mariana Herrera, en el podio del scratch élite femenino. (Foto © FCC)

El scratch juvenil masculino, disputado sobre 7,5 kilómetros y 23 vueltas, tuvo como campeón a Daniel García, del Valle. Hugo Snheider Calvo, del Team Everet, fue segundo, mientras que José Luis García, de Boyacá Es Para Vivirla, ocupó el tercer lugar.

Por su parte, en el scratch élite masculino, Erin Fabián Espinel de Boyacá Es Para Vivirla, conquistó el oro. Jerónimo Calderón, del Team Sistecrédito, consiguió la plata y Juan Esteban González, de Cundinamarca, obtuvo el bronce.



Jerónimo Calderón, Erin Fabián Espinel y Juan Esteban González, en el podio del scratch élite masculino. (Foto © FCC)

La jornada también tuvo en la Velocidad Champions uno de sus principales atractivos. En la categoría juvenil femenina, el oro fue para Laura Sofía Rendón, de Bogotá, acompañada en el podio por Danna Valentina Martínez, de Casanare, con la plata, y Alison Tatiana Gómez, del Club Power Cycling, con el bronce.

En la juvenil masculina, Juan José Calderón, de Atletas del Futuro, se quedó con el título, seguido por Fabián Camilo Sánchez, de Bogotá, y César Ricardo Soto, de la Federación del Guayas de Ecuador, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.



Fabián Camilo Sánchez, Juan José Calderón y César Ricardo Soto, en el podio de la velocidad juvenil masculina. (Foto © FCC)

En la categoría élite femenina, Stefany Cuadrado, de Antioquia, conquistó la medalla de oro, mientras que Manuela Martínez, de Bogotá, obtuvo la plata y Ruth Jocabed Perdomo, de Fast Bike de Ecuador, completó el podio con el bronce.

En la élite masculina, el campeón fue Kevin Santiago Quintero, del Valle, quien se impuso en la final con un tiempo de 9.481 segundos; Juan Diego Arboleda, también del Valle, consiguió la medalla de plata, y Walter Yesid Barrera, de Bogotá, se quedó con el bronce.



Juan Diego Arboleda, Kevin Santiago Quintero y Walter Yesid Barrera, en el podio de la velocidad juvenil élite. (Foto © FCC)

La actividad de la jornda inaugural permitió además observar el alto nivel de participación y competencia que caracteriza a esta III Válida Nacional de Pista, con corredores provenientes de diferentes regiones y con la presencia de delegaciones internacionales, en una cita que contribuye al fortalecimiento del proceso competitivo de las nuevas generaciones y de los principales exponentes de la pista colombiana.

Con el inicio de esta competencia, el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento vuelve a convertirse en punto de encuentro para el ciclismo de pista nacional, en una válida que continuará hasta el sábado sábado, en evento que además sirve como preparación para los corredores de la Selección Colombia que estarán representando al país en los Juegos Suramericanos de Santafé, Argentina, en el mes de septiembre.

*Con Información de Fedeciclismo