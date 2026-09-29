Ruta
Incontestable triunfo de Mattia Negrente en la Ruta de Oro – GP Festa del Perdono
El campeón italiano Mattia Negrente (XDS Astana Development Team) se coronó campeón de la Ruta de Oro – GP Festa del Perdono, una prestigiosa carrera de un día para la categoría sub-23. El pedalista local hizo valer su condición de favorito en la localidad de Terranuova Bracciolini, en la pintoresca región de la Toscana, donde se vivió una jornada de ciclismo de alto nivel.
La exigente prueba se terminó definiendo en un emocionante sprint entre cuatro corredores que lograron sacar la ventaja clave en el tramo final. Negrente, quien portó el maillot de campeón italiano, llegó en gran condición tras cosechar un destacado séptimo puesto en el reciente Campeonato del Mundo celebrado en Montreal, Canadá, demostró su punta de velocidad en los metros decisivos.
En el embalaje final, el corredor del equipo de desarrollo del XDS Astana impuso condiciones de manera imponente para quedarse con la victoria. Negrente superó en la línea de meta al francés Pierre Sint Martin (AVC Aix-en-Provence), quien se quedó con la segunda posición, mientras que el podio lo completó el local Nicolò Pizzi (Technipes Caffè Borbone). El danés Otto Schultz Jolving (Team ColoQuick) cruzó la meta en el cuarto lugar, cerrando el grupo de punta, mientras que el único colombiano en competencia, Edwin Fabián Rubio (Aran Cucine Vejus), no terminó la prueba
Apenas unos segundos detrás de los líderes, el lote perseguidor hizo su arribo encabezado por el italianoLudovico Mellano, quien terminó en la quinta posición a 10 segundos del ganador. Con este triunfo, Mattia Negrente consolidó su gran proyección internacional y le dio un triunfo importante a la escuadra kazaja en el exigente calendario europeo.
Resultados Ruota d’Oro – GP Festa del Perdono (1.2U)
Terranuova Bracciolini – Terranuova Bracciolini (170 km)
|1
|Negrente Mattia
|XDS Astana Development Team
|3:52:21
|2
|Saint-Martin Pierre
|AVC Aix-en-Provence Dole
|m.t.
|3
|Pizzi Nicolo
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|m.t.
|4
|Schultz Jølving Otto
|Team Coloquick
|m.t.
|5
|Mellano Ludovico
|XDS Astana Development Team
|0:11
|6
|Bambagioni Tommaso
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|0:21
|7
|Bicelli Michele
|Biesse-Carrera Premac
|0:21
|8
|Consolidani Leonardo
|Bahrain Victorious Development Team
|0:49
|9
|Galbusera Pietro
|XDS Astana Development Team
|0:49
|10
|De Gendt Leander
|Bahrain Victorious Development Team
|0:50
|DNF
|Edwin Fabián Rubio
|Aran Cucine Vejus
|No finalizó
Ruta
“Seguiremos trabajando para acortar las distancias”: Rubén Darío Galeano, tras el Mundial de Montreal
En entrevista con nuestro director, Héctor Urrego Caballero, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo), Rubén Darío Galeano, entregó sus conclusiones oficiales sobre la actuación de la delegación nacional en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, celebrado en Montreal, Canadá. El máximo dirigente del pedalismo nacional se mostró optimista por lo mostrado en territorio norteamericano, aunque dejó claro que hay mucho por mejorar.
Para el jerarca del ciclismo colombiano, la presentación de los pedalistas nacionales en la cita mundialista dejó conclusiones valiosas y abrió un panorama de alta exigencia de cara al futuro inmediato. “Balance muy positivo, eso sí con muchas tareas por hacer para mejorar en las diferentes categorías. Hay que hacer un trabajo muy duro con los de la élite para lograr en los próximos mundiales la camiseta arcoíris, que hace más de 15 años no conseguimos”, manifestó Galeano, fijando una ambiciosa meta para el ciclismo nacional.
A pesar de las brechas que se han evidenciado frente a las grandes potencias europeas en las últimas temporadas, el directivo confía plenamente en las condiciones naturales y lo que ofrece el pelotón nacional para volver a los primeros planos del ciclismo mundial. “Tenemos con que, contamos con grandes figuras, seguiremos trabajando para acortar esas distancias en el tema competitivo y en lo técnico vamos avanzando y esperamos el próximo año en Francia dar sorpresas”, agregó el dirigente, sembrando una semilla de optimismo para la cita de 2027.
Por otra parte, Galeano aprovechó el espacio para destacar el enorme esfuerzo administrativo e institucional desplegado por la entidad para asegurar las mejores condiciones posibles a los pedalistas en suelo canadiense. “Se logro coordinar bien toda la logística. El objetivo es que se sientan bien respaldados, tuvimos una muy buena selección y seguiremos luchando para obtener mejores resultados”, enfatizó el presidente, visiblemente satisfecho por la gestión operativa del equipo de la federación.
Con este balance, la gestión de Rubén Darío Galeano al frente de Fedeciclismo ratifica su compromiso de ajustar las tuercas necesarias tanto en las categorías formativas como en el bloque profesional. El camino hacia Francia el próximo año ya está trazado, y la dirigencia colombiana tiene claro que el objetivo final no es otro que devolverle al país el brillo para conseguir ganar una de las camisetas más deseadas en el deporte de las bielas.
Ruta
Óscar Sevilla celebra sus 50 años con la renovación de su contrato con el Team Medellín-EPM
El Team Medellín-EPM confirmó este 29 de septiembre la renovación del contrato de Óscar Sevilla por una temporada más, asegurando su continuidad para el año 2027. La noticia coincide con una fecha de gran significado para el ciclista colombo-español, quien hoy celebra sus 50 años de edad. Con este nuevo acuerdo, el experimentado corredor consolida su trayectoria y extiende su histórico vínculo con la escuadra de la capital antioqueña, manteniéndose vigente en el pelotón internacional.
Con la renovación asegurada, Sevilla afrontará el calendario de 2027 como uno de los máximos referentes de experiencia y liderazgo dentro del Team Medellín-EPM. Su permanencia no solo garantiza la guía para los talentos más jóvenes de la plantilla, sino que también extiende una historia compartida que ha estado marcada por los grandes resultados, el protagonismo en las carreteras del continente y un estrecho vínculo construido con la afición que lo ha respaldado durante todos sus años defendiendo los colores de la escuadra.
El propio pedalista expresó su emoción tras sellar el acuerdo que le permitirá disputar su temporada número 29 consecutiva como profesional. “Quiero contarles que he recibido un regalo muy especial de mi equipo Team Medellín, llegamos a un acuerdo para competir un año más, representando esa ciudad tan bonita por todo el mundo y con el mismo valor de siempre, con la ilusión, la disciplina, el respeto. Me siento feliz e ilusionado y quería compartirlo con todos vosotros”, dijo Sevilla, en declaraciones recogidas por su equipo.
La extensión de este contrato agiganta el legado del formidable corredor que debutó en el profesionalismo en 1998 con el mítico equipo Kelme-Costa Blanca. A lo largo de casi tres décadas de carrera, que incluyen podios en las grandes vueltas de Europa y múltiples títulos, Óscar Sevilla desafía una vez más el paso del tiempo, demostrando que su pasión por el ciclismo y su aporte al Team Medellín-EPM siguen completamente intactos.
Ruta
Cinco equipos del ‘Top 10’ del ranking UCI América Tour confirmados para la Vuelta a Venezuela 2026
Un lote de altísmo nivel, encabezado por cinco escuadras extranjeras pertenecientes al top 10 del ranking UCI America Tour, animarán una nueva edición de la Vuelta a Venezuela, prueba que se disputará del 4 al 11 de octubre y otorgará puntos para la clasificación individual y por equipos de la Unión Ciclista Internacional.
La representación internacional cuenta con una destacada presencia colombiana, con dos escuadras consolidadas en la élite del escalafón continental: el GW Erco Sportfitness, séptimo con 412 puntos, y el Team Sistecrédito, noveno con 323 unidades.
Asimsimo, estarán el Best PC de Ecuador, cuarto en el escalafón con 639 puntos; el conjunto brasileño Localiza Meoo / Swift Pro Cycling, quinto con 593 unidades; y la formación chilena Plus Performance – Zeo Sport, ubicada en la décima casilla con 282 puntos.
El bloque foráneo para el giro venezolano se completa con el conjunto portugués Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua, la Selección Nacional de Cuba y las formaciones colombianas Level Up y Team Spartak.
Con esta participación internacional de gran peso competitivo, la sexagenaria carrera venezolana garantiza un espectáculo nivel, donde las escuadras locales medirán fuerzas ante bloques consolidados en el circuito UCI, en una giro nacional clave para las aspiraciones y el reparto de puntos del máximo entre rector del ciclismo mundial, en el tramo final de la temporada continental.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera