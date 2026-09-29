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Ruta

Incontestable triunfo de Mattia Negrente en la Ruta de Oro – GP Festa del Perdono

Publicado

Hace 4 horas

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El italiano Mattia Negrente ganó la Ruta de Oro - GP Festa del Perdono 2026. (Foto © XDS Astana Development Team)
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“Seguiremos trabajando para acortar las distancias”: Rubén Darío Galeano, tras el Mundial de Montreal

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29 septiembre, 2026

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el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, con los juveniles en el Mundial de Montreal 2026. (Foto © FCC)
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Óscar Sevilla celebra sus 50 años con la renovación de su contrato con el Team Medellín-EPM

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29 septiembre, 2026

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El colombo-español Óscar Sevilla renovó un año más con el Team Medellín EPM. (Foto © Team Medellín EPM)
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Cinco equipos del ‘Top 10’ del ranking UCI América Tour confirmados para la Vuelta a Venezuela 2026

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29 septiembre, 2026

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El GW Erco Sportfitness será uno de los animadores de la Vuelta Ciclista a Venezuela 2026. (Foto © El GW Erco Sportfitness)
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