¡Implacable! Santiago Mesa lo hizo de nuevo y logró su tercera victoria en la carrera lusa Prova de Abertura

En final a pura velocidad, Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn Cycling Tema) se llevó la victoria, en la carrera del calendario profesional portugués, la Prova de Abertura 2026. El sprint se decidió por foto finish, en un duelo milimétrico con el argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé).

El velocista antioqueño, de 28 años, que se consagró tricampeón de la clásica portuguesa, alcanzó su primera victoria con su nuevo equipo y la primera de la temporada. El podio lo completó el portugués Gabriel Baptista (Technosylva Rower Bembibre).



Foto finish de la Prova de Abertura 2026. (Foto © Anicolor / Campicarn Cycling Team)

En cuanto al resto de suramericanos, el brasileño André Andrey (Gi Group Holding – Simoldes – UDO) arribó en la casilla 33°, el gaucho Tomás Contte (Aviludo – Louletano – Loulé) finalizó en el puesto 38°, y el venezolano Leangel Linarez (Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua) concluyó en la posición 81°, a más de 4 minutos del colombiano.

Con esta victoria de Mesa los suramericanos completaron seis victorias en el palmarés de la carrera lusa, manteniendo la hegemonía en las últimas cinco ediciones, ganadas en tres oportunidades por el colombiano, además de los triunfos del argentino Tomás Contte y del venezolano Leangel Linarez.



Santiago Mesa, ganador de la Prova de Abertura 2026. (Foto © Anicolor / Campicarn Cycling Team)

Prova de Abertura 2026

Resultado Final (160,7 km)