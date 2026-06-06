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¡Implacable! Lilibeth Chacón suma su segunda victoria en la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026
¡Lo hizo de nuevo! Lilibeth Chacón (Eneicat Becall) alcanzó su segunda victoria en la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, tras ganar la penúltima etapa elaborada sobre 100,3 kilómetros entre la ciudad de Armenia y el municipio de Santuario, segundo final en alto de esta edición.
La venezolana fue la más inteligente y la más fuerte en el último ascenso, derrotando a las dos revelaciones de la carrera, Zara Lamprea (Ciclismo Capital) y Angie Mariana Londoño (OroExpress Just Cycling), queines entraron 2° y 3°, respesctivamente.
En cuanto a la clasificación general, la venezolana Lilibeth Chacón ratificó su liderato y comanda las posiciones seguida de Angie Mariana Londoño (OroExpress Just Cycling) a 29 segundos. El podio parcial lo completa la guatemalteca Gabriela Soto (Patobike BMC).
La ronda colombiana femenina finalizará este domingo con la sexta y última etapa, una contrarreloj individual de 30 kilómetros entre el La Virginia y Apía, donde conoceremos a la sucesora de la caldense Diana Peñuela, campeona el año pasado.
Vuelta a Colombia Femenina (2.2)
Resultados Etapa 5 | Armenia – Santuario (100,3 km)
|1
|Lilibeth Chacón
|Eneicat – Be Call
|2:50:12
|2
|Zara Sofia Lamprea
|Ciclismo Capital
|0:01
|3
|Angie Mariana Londoño
|OroExpress- Just Cycling
|0:11
|4
|Laura Rojas
|Team Sistecrédito
|0:11
|5
|Gabriela Soto
|Pato Bike BMC Team
|0:12
|6
|Juanita Salcedo
|Team Boyacá es Para Vivirla
|2:07
|7
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|2:07
|8
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|2:15
|9
|María Carolina Flórez
|Bravetta
|2:43
|10
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia
|2:43
Clasificación General Individual
|1
|Lilibeth Chacón
|Eneicat – Be Call
|17:29:25
|2
|Angie Mariana Londoño
|OroExpress – Just Cycling
|0:29
|3
|Gabriela Soto
|Pato Bike BMC Team
|0:56
|4
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|2:51
|5
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|3:35
|6
|Zara Sofia Lamprea
|Ciclismo Capital
|4:08
|7
|Juanita Salcedo
|Team Boyacá es Para Vivirla
|5:25
|8
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|8:06
|9
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia
|10:47
|10
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia
|11:22
Ruta
Cinco colombianos se ponen a prueba en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, antes conocido como el Critérium du Dauphiné
El recién renombrado Tour Auvergne-Rhône-Alpes, antes conocido como el Critérium du Dauphiné y que cada año sirve de antesala para la Grande Bouclé, contará con la participación de cinco pedalistas colombianos: Diego Pescador (Movistar Team), Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) y Harold Tejada (XDS Astana Team).
La lista de ilustres participantes incluye jóvenes figuras como el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) y el español Juan Ayuso (Lidl – Trek), además de hombres con más prestigio como el belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), el irlandés Ben Healy (EF Education – EasyPost) y el francés Guillaume Martin (Groupama – FDJ United), entre otros.
Además de su nueva identidad, que rinde homenaje a la región anfitriona, la carrera francesa se mantiene fiel a su formato tradicional. Estrenando nombre en su 78ª edición, la prueba tendrá ocho etapas desde este domingo hasta el 15 de junio, a lo largo de un recorrido predominantemente montañoso.
Contando con más de 1200 kilómetros desde Vizille hasta Plateau de Solaison, la competencia ofrece oportunidades para especialistas en escapadas y escaladores que aspiren a la clasificación general. La primera etapa y las tres últimas serán exigentes pruebas de montaña, mientras que las cuatro restantes incluyen una contrarreloj por equipos y tres jornadas con desnivel.
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Giro de Italia Femenino 2026: Demi Vollering gana la etapa reina y le descuenta tiempo a Anna van der Breggen
En un final picando hacia arriba, Demi Vollering se impuso con autoridad en la octava y penúltima jornada del Giro de Italia femenino, la catalogada etapa reina, que contó con un recorrido montañoso de 76,8 kilómetros entre Rivoli y Sestriere, puerto de tercera categoría.
La neerlandesa fue la más fuerte en la definición y terminó superando a la canadiense Isabella Holmgren (Lidl – Trek) y a la alemana Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM), segunda y tercera, respectivamente, las tres con el mismo tiempo.
La clasificación general individual se mantuvo igual con la neerlandesa Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) a la cabeza escoltada por su compatriota Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), pero ahora con una diferencia de 50 segundos.
El Giro femenino, que no cuenta con participación colombiana, terminará su actividad este domingo con su novena y última etapa que tendrá un recorrido de 145 kilómetros, en la ciudad de Saluzzo, región del Piamonte, donde conoceremos a la sucesora de la italiana Elisa Longo Borghini, campeona de las últimas dos ediciones.
Giro d’Italia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 8 | Rivoli – Sestriere (76,8 km)
|1
|Demi Vollering
|FDJ United – SUEZ
|2:28:46
|2
|Isabella Holmgren
|Lidl – Trek
|m.t.
|3
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|m.t.
|4
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx – Protime
|m.t.
|5
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|0:55
|6
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|0:57
|7
|Lauren Dickson
|FDJ United – SUEZ
|1:10
|8
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|1:39
|9
|Valentina Cavallar
|Lidl – Trek
|1:46
|10
|Niamh Fisher-Black
|Team SD Worx – Protime
|2:18
Clasificación General Individual
|1
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx – Protime
|26:09:22
|2
|Demi Vollering
|FDJ United – SUEZ
|0:50
|3
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|1:20
|4
|Isabella Holmgren
|Lidl – Trek
|1:55
|5
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|3:00
|6
|Elisa Longo Borghini
|Team Visma | Lease a Bike
|3:33
|7
|Femke de Vries
|UAE Team ADQ
|3:46
|8
|Niamh Fisher-Black
|Lidl – Trek
|4:19
|9
|Urška Žigart
|AG Insurance – Soudal Team
|5:51
|10
|Lore De Schepper
|AG Insurance – Soudal Team
|5:59
Ruta
Noah Hobbs conquista la clásica belga Heistse Pijl 2026; Fernando Gaviria se libra de una caída en el sprint
El joven sprinter británico Noah Hobbs (EF Education – EasyPost) ganó de la clásica belga Heistse Pijl, competencia de categoría 1.1 que se realizó en Bélgica. La prueba se desarrolló sobre 187,5 kilómetros entre las localidades de Vosselaar y Heist-op-den-Berg, en la provincia de Amberes.
El podio de la carrera europea del calendario UCI lo completaron el noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) y el belga Milan Fretin (Cofidis), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el velocista antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) terminó en la casilla 11°, en un sprint en el que pudo librar una caída cuando aceleraba buscando la meta.
La clásica belga, que cuenta con un gran historial desde su primera edición en 1929, fue ganada en 2019 por el colombiano Álvaro Hodeg, mientras que en la edición del año pasado el vencedor fue el francés Paul Magnier, quien se destacó en la reciente edición del Giro de Italia.
Resultados Heylen Vastgoed Heistse Pijl (1.1)
Vosselaar – Heist-op-den-Berg (187,5 km)
|1
|Noah Hobbs
|EF Education – EasyPost
|2
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|3
|Milan Fretin
|Cofidis
|4
|Arvid de Kleijn
|Tudor Pro Cycling Team
|5
|Ronan Augé
|Unibet Rose Rockets
|6
|Stanisław Aniołkowski
|Cofidis
|7
|Gleb Syritsa
|XDS Astana Team
|8
|Anthony Turgis
|TotalEnergies
|9
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto Intermarché
|11
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA