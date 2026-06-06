¡Implacable! Lilibeth Chacón suma su segunda victoria en la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026

¡Lo hizo de nuevo! Lilibeth Chacón (Eneicat Becall) alcanzó su segunda victoria en la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, tras ganar la penúltima etapa elaborada sobre 100,3 kilómetros entre la ciudad de Armenia y el municipio de Santuario, segundo final en alto de esta edición.

La venezolana fue la más inteligente y la más fuerte en el último ascenso, derrotando a las dos revelaciones de la carrera, Zara Lamprea (Ciclismo Capital) y Angie Mariana Londoño (OroExpress Just Cycling), queines entraron 2° y 3°, respesctivamente.



Zara Lamprea, Angie Mariana Londoño, Lilibeth Chacón y María Paula Latriglia. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

En cuanto a la clasificación general, la venezolana Lilibeth Chacón ratificó su liderato y comanda las posiciones seguida de Angie Mariana Londoño (OroExpress Just Cycling) a 29 segundos. El podio parcial lo completa la guatemalteca Gabriela Soto (Patobike BMC).

La ronda colombiana femenina finalizará este domingo con la sexta y última etapa, una contrarreloj individual de 30 kilómetros entre el La Virginia y Apía, donde conoceremos a la sucesora de la caldense Diana Peñuela, campeona el año pasado.

Vuelta a Colombia Femenina (2.2)

Resultados Etapa 5 | Armenia – Santuario (100,3 km)

1 Lilibeth Chacón Eneicat – Be Call 2:50:12 2 Zara Sofia Lamprea Ciclismo Capital 0:01 3 Angie Mariana Londoño OroExpress- Just Cycling 0:11 4 Laura Rojas Team Sistecrédito 0:11 5 Gabriela Soto Pato Bike BMC Team 0:12 6 Juanita Salcedo Team Boyacá es Para Vivirla 2:07 7 Diana Peñuela Team Sistecrédito 2:07 8 Stefanía Sánchez Team Sistecrédito 2:15 9 María Carolina Flórez Bravetta 2:43 10 Lina Marcela Hernández Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia 2:43



Lilibeth Chacón, líder de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual