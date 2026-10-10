¡Imparable en China! Lorena Wiebes repite la dosis y acaricia el título en el Tour de Chongming

La ciclista neerlandesa Lorena Wiebes consolidó su dominio absoluto en territorio chino al imponerse en la segunda etapa del Tour de la Isla de Chongming. La velocista estrella del Team SD Worx–Protime repitió la dosis de la jornada inaugural y cruzó la meta en primer lugar tras un recorrido llano ideal para las especialistas de la velocidad. Con este nuevo triunfo consecutivo, Wiebes ratificó con firmeza su liderato en la clasificación general de la prestigiosa carrera asiática perteneciente al calendario UCI Women’s WorldTour.

El desenlace de la fracción se resolvió en un electrizante y masivo sprint final donde la neerlandesa hizo gala de su característico juego de piernas y potencia explosiva. En los últimos metros de la línea de sentencia, Wiebes derrotó con solvencia a la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ), quien tuvo que conformarse con la segunda posición, y a la canadiense Maggie Coles-Lyster (Human Powered Health), encargada de completar el podio del día en el tercer escalón.

De esta manera, la pedalista de los Países Bajos llegará a la última etapa vistiendo el maillot de líder y con una importante ventaja en la lucha por el título definitivo. La irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ) la escolta a 11 segundos y el podio parcial lo completa la francesa Clara Copponi (Lidl–Trek) a 17 segundos.

Con las bonificaciones obtenidas en la llegada, la neerlandesa Lorena Wiebes (Team SD Worx–Protime) seguirá vestida de amarillo para la jornada final, que se disputará este domingo en el distrito de Chongming con un recorrido totalmente llano de 108,6 kilómetros.



Lorena Wiebes, ganadora de la segunda etapa del Tour de la Isla de Chongming 2026. (Foto © Tour of Chongming Island)

Tour of Chongming Island (2.WWT)

Resultados Etapa 2 | Changxing – Chongming (129,4 km)

1 Lorena Wiebes Team SD Worx-Protime 3:10:10 2 Lara Gillespie UAE Team L’IMAD m.t. 3 Maggie Coles-Lyster Human Powered Health 25 4 Clara Copponi Lidl-Trek m.t. 5 Petra Sevcikova Dukla Women Cycling m.t. 6 Quinty Ton Liv AlUla Jayco m.t. 7 Noä Jansen Liv AlUla Jayco m.t. 8 Kathrin Schweinberger Human Powered Health m.t. 9 Vendula Strakata Dukla Women Cycling m.t. 10 Barbora Nemcova Dukla Women Cycling m.t.

Clasificación General Individual