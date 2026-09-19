Ilya Savekin sale vencedor del emotivo Memorial Kevin Bonaldo en Italia; Edwin Rubio finaliza 16°

En un cierre espectacular y de alta velocidad, el ciclista ruso Ilya Savekin (Lokomotiv Manas) se adjudicó la victoria en la primera edición del GP Ska Immobiliare Srl – Memorial Kevin Bonaldo, competencia de categoría élite/sub-23 disputada en la localidad de Loria, provincia de Treviso. El corredor de 21 años impuso sus condiciones en un largo y sumamente apretado esprint masivo que definió la carrera tras un exigente recorrido.

El podio de la carrera lo completaron los pedalistas locales: Marco Martini, representante del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone, que se quedó con el segundo lugar, mientras que Lorenzo Magli, del Team Hopplà, cruzó la meta en la tercera posición para sellar el dominio de los equipos anfitriones en los puestos de privilegio.

Por su parte, el ciclismo colombiano firmó una aceptable actuación gracias a Edwin Fabián Rubio. El joven escarabajo del equipo Aran Cucine Vejus se mantuvo firme dentro del pelotón principal durante toda la prueba y logró meterse en la disputa del embalaje masivo, finalizando en la posición 16° con el mismo tiempo del ganador.

La competencia estuvo marcada por una profunda carga emotiva, ya que rindió homenaje a la memoria de Kevin Bonaldo, el joven ciclista italiano que falleció trágicamente a finales de 2025. Con este triunfo, Savekin inscribe su nombre como el primer vencedor de una clásica que promete convertirse en un referente del calendario de desarrollo en territorio italiano.

Resultados GP Ska Immobiliare Srl – Memorial Kevin Bonaldo (Italia)

*Carrera italiana de un día | Ramon › Ramon (160,6 km)