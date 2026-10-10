IL Lombardía: monumental victoria de Paul Seixas para suceder a Tadej Pogacar

El joven talentoso francés Paul Seixas comenzó a escribir su historia ganadora al coronarse campeón del Giro de Lombardía, el último Monumento de la temporada. La figura del Decathlon CMA CGM Team dio una auténtica exhibición de coraje y madurez sobre un exigente recorrido de 239 kilómetros de longitud, que conectó las localidades de Bérgamo y Como. Con un ataque letal en los compases finales, Seixas demostró por qué es considerado el nuevo fenómeno de este deporte, logrando cruzar la línea de meta en solitario ante la ovación del público italiano para suceder en el palmarés de la ‘Clásica de las hojas muertas’ al esloveno Tadej Pogačar, quien ganó las últimas cinco ediciones.

Detrás del corredor galo, la batalla por las plazas de honor se resolvió en un emocionante cierre. El español Enric Mas (Movistar Team) se quedó con la segunda posición del podio tras firmar una actuación formidable, confirmando su gran estado de forma en este cierre de año. El tercer lugar fue para el local Giulio Ciccone (Lidl-Trek), quien hizo vibrar a los «tifosi» tras mantener a raya a un grupo de perseguidores y subirse al tercera cajón del Monumento ciclístico.

En cuanto a los latinoamericanos, el más destacado fue el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), quien se reportó en el puesto 28° a 4:59 de Seixas, mientras que el colombiano Juan Felipe Rodríguez (EF Education-EasyPost) fue el mejor de los nuestros en la casilla 35° a más de 6 minutos del ganador.

Con este monumental triunfo, Paul Seixas cerró una temporada de ensueño en la que ya había maravillado al planeta con su triunfo en el Tour de l’Avenir y su histórico top 5 en el Tour de Francia. Su éxito en territorio lombardo no solo ratifica sus excepcionales credenciales como escalador, sino que lo posiciona formalmente como la realidad más brillante del pelotón internacional. Francia vuelve a sonreír con un campeón de primerísima línea, capaz de conquistar los escenarios más exigentes del mundo antes de cumplir los 21 años.



Paul Seixas, ganador del Giro de Lombardía 2026. (Foto © LaPresse)

Il Lombardia (1.UWT)

Bergamo – Como (239 km)

1 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 5:49:28 2 Enric Mas Movistar Team 0:48 3 Giulio Ciccone Lidl-Trek 1:05 4 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe 1:20 5 Brandon McNulty UAE Team Emirates-XRG 1:20 6 Tom Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 1:20 7 Pello Bilbao Bahrain Victorious 1:20 8 Christian Scaroni XDS Astana Team 1:20 9 Filippo Zana Soudal Quick-Step 1:20 10 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team 1:20