Huw Buck Jones da la sorpresa y se queda con la etapa reina de la Ronde de l’Isard; Estiven García el mejor colombiano

En una jornada montañosa de suma exigencia, que tocó el punto más alto de la presente edición de la Ronde de l’Isard, el britanico Huw Buck Jones (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) se impuso con categoría y autoridad en la etapa reina, disputada entre la comuna francesa de Sorèze y el Col de Pailhères.

El corredor inglés entró por delante del irlandés Liam O’Brien (Lidl-Trek Future Racing), quien se quedó con el segundo lugar, mientras que el belga Niels Driesen (Lotto-Groupe Wanty) finalizó 3°, quien perdió el liderato por solo tres segundos.

El mejor colombiano fue Estiven García (Team Sistecrédito) reportándose en la casilla 17° a más de 3 minutos del ganador. El resto de nacionales entraron así: Jaider Muñoz 22°, Jerónimo Calderón 26°, Juan David Urián 33°, Juan Miguel Díaz 70°, Esteban Mejía 80°, Cristian Vélez 95° y Kevin Andrés Estupiñán 96°.

La ronda francesa para corredores Sub-23 continuará este sábado con la disputa del cuarto y penúltimo capítulo, una jornada ondulada, de 121,9 kilómetros, que llevará a los pedalistas desde Saint-Jean-du-Falga hasta Le Mas d’Azil, que incluye cinco puertos de tercera categoría.

Ronde de l’Isard (2.2U)

Resultados Etapa 3 | Sorèze – Col de Pailhères (169,6 km)

1 Huw Buck Jones Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 4:26:18 2 Liam O’Brien Lidl-Trek Future Racing 0:29 3 Niels Driesen Lotto-Groupe Wanty 0:31 4 Rémi Daumas Groupama-FDJ United Conti 0:51 5 Adam Howell Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 0:57 6 Rafael Barbas Selección de Portugal 1:02 7 Edgar Jorge Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 1:12 8 Alessandro Cattani Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone 1:20 9 Ibai Villate Movistar Team Academy 1:34 10 Max Hinds INEOS Grenadiers Racing Academy 1:44

17 Estiven García Team Sistecrédito 3:06 22 Jaider Muñoz Team Sistecrédito 3:43 26 Jerónimo Calderón Team Sistecrédito 4:07 33 Juan David Urián Team Sistecrédito 5:13 70 Juan Miguel Díaz UC Mónaco 17:11 80 Esteban Mejía Team Sistecrédito 19:12 95 Cristian Vélez Team Sistecrédito 24:07 96 Kevin Andrés Estupiñán UC Mónaco 24:07

Clasificación General Individual

1 Huw Buck Jones Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 10:56:00 2 Niels Driesen Lotto – Groupe Wanty 0:03 3 Liam O’Brien Lidl – Trek Future Racing 0:33 4 Rémi Daumas Groupama-FDJ United CT 1:01 5 Adam Howell Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 1:07 6 Rafael Barbas Selección de Portugal 1:12 7 Edgar Jorge Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 1:22 8 Alessandro Cattani Team Technipes #inEmiliaRomagna 1:30 9 Ibai Villate Movistar Team Academy 1:44 10 Timothée Coudière Vendée U Primeo Energie 1:53