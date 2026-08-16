Hugo Page se impone en La Polynormande 2026

En un final lleno de emociones, Hugo Page (Cofidis) ganó La Polynormande 2026, una carrera francesa de un día de 168,9 kilómetros, que se disputó entre Avranches y Saint-Martin-de-Landelles, en la región de la Normandía francesa.

Los puestos de honor de la prueba del calendario UCI, que no contó con participación colombiana, lo completaron el galo Sandy Dujardin (TotalEnergies) y el español Alex Aranburu (Cofidis), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.

En el cierre, se presentaron múltiples ataques con Michiel Coppens (BEAT CC p/b Saxo) como gran protagonista, el belga intentó sorprender al lote en los kilómetros finales, pero su movimiento fue neutralizado rápidamente.

A la definición llegó un grupo reducido, donde Hugo Page fue el más rápido y terminó consiguiendo su primera victoria de la temporada. El corredor francés de 25 años sucedió en el palmarés de la carrera a su compatriota Nicolas Prodhomme.

La Polynormande (1.1)

Avranches – Saint-Martin-de-Landelles (168,9 km)