HTV Cup vietnamita: Robinson Chalapud llega 16° en la vigesimosegunda etapa y sigue a 10 segundos del podio

El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud mantuvo viva la pelea por entrar al podio en la HTV Cup vietnamita, luego de finalizar en el puesto 16° en la vigesimosegunda etapa, una corta jornada de 45 kilómetros, que se diputó por los alrededores de la ciudad de Can Tho, al suroeste de Vietnam.

El escarabajo de 42 años sigue cerca del podio a tan solo 10 segundos del italiano Lucio Pierantozzi. La carrera es liderada por el bielorruso Yarash Uladzislau, quien mantuvo la ventaja de más de un minuto con su más inmediato perseguidor, el ruso Sergei Kulikov.

La etapa 22 de la prueba asiática quedó en manos del neozelandés Zakk Patterson, quien se tomó revancha de lo ocurrido el día anterior y ganó al sprint. El segundo puesto lo ocupó el local Gia Hao Lam con el mismo tiempo del ganador.

La trigésimo octava edición de la carrera vietnamita, que supera los registros de Vuelta, Giro y Tour, con veinticinco etapas, continuará este martes con la vigesimotercera jornada, una etapa llana de 114 kilómetros entre la ciudad de Can Tho y la capital de My Tho, centro económico, tecnológico y educacional de Tiền Giang, al sur de Vietnam.

HTV Cup Vietnam

Resultados Etapa 22 | Can Tho -> Can Tho (45 km)

1 Zakk Patterson 620 Nong Nghiep Vinh Long 57:51 02 Gia Hao Lam Dong Thap 2 m.t. 03 Dzianis Marchuk Kenda Dong Nai m.t. 04 Minh Le Nguyet Kenda Dong Nai m.t. 05 Ilia Shchegolkov Nhua Binh Minh m.t. 06 Roman Maikin Gao Hat Ngoc Troi m.t. 07 Pawel Szostka Quan Khu 7 m.t. 08 Sergei Kulikov Tap Doan Loc Troi m.t. 09 Anton Popov Thanh Hoa m.t. 10 Trong Tang Quy Tap Doan Loc Troi m.t. 16 Robinson Chalapud Cong An TP. Ho Chi Minh m.t.

Clasificación General Individual