Ruta
HTV Cup vietnamita: Robinson Chalapud llega 16° en la vigesimosegunda etapa y sigue a 10 segundos del podio
El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud mantuvo viva la pelea por entrar al podio en la HTV Cup vietnamita, luego de finalizar en el puesto 16° en la vigesimosegunda etapa, una corta jornada de 45 kilómetros, que se diputó por los alrededores de la ciudad de Can Tho, al suroeste de Vietnam.
El escarabajo de 42 años sigue cerca del podio a tan solo 10 segundos del italiano Lucio Pierantozzi. La carrera es liderada por el bielorruso Yarash Uladzislau, quien mantuvo la ventaja de más de un minuto con su más inmediato perseguidor, el ruso Sergei Kulikov.
La etapa 22 de la prueba asiática quedó en manos del neozelandés Zakk Patterson, quien se tomó revancha de lo ocurrido el día anterior y ganó al sprint. El segundo puesto lo ocupó el local Gia Hao Lam con el mismo tiempo del ganador.
La trigésimo octava edición de la carrera vietnamita, que supera los registros de Vuelta, Giro y Tour, con veinticinco etapas, continuará este martes con la vigesimotercera jornada, una etapa llana de 114 kilómetros entre la ciudad de Can Tho y la capital de My Tho, centro económico, tecnológico y educacional de Tiền Giang, al sur de Vietnam.
HTV Cup Vietnam
Resultados Etapa 22 | Can Tho -> Can Tho (45 km)
|1
|Zakk Patterson
|620 Nong Nghiep Vinh Long
|57:51
|02
|Gia Hao Lam
|Dong Thap 2
|m.t.
|03
|Dzianis Marchuk
|Kenda Dong Nai
|m.t.
|04
|Minh Le Nguyet
|Kenda Dong Nai
|m.t.
|05
|Ilia Shchegolkov
|Nhua Binh Minh
|m.t.
|06
|Roman Maikin
|Gao Hat Ngoc Troi
|m.t.
|07
|Pawel Szostka
|Quan Khu 7
|m.t.
|08
|Sergei Kulikov
|Tap Doan Loc Troi
|m.t.
|09
|Anton Popov
|Thanh Hoa
|m.t.
|10
|Trong Tang Quy
|Tap Doan Loc Troi
|m.t.
|16
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Yarash Uladzislau
|Thanh Pho Ho Chi Minh NewGroup
|57:04:03
|2
|Sergei Kulikov
|Tap Doan Loc Troi
|1:01
|3
|Lucio Pierantozzi
|Vo Dac Dong Nai
|2:53
|4
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|3:03
|5
|Moise Mugisha
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|10:09
|6
|Le Xuan Loc Pham
|Quan Khu 7
|11:04
|7
|Sang Nguyen
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|12:57
|8
|Thang Nguyen
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|13:31
|9
|Pawel Szostka
|Quan Khu 7
|17:46
|10
|Dzianis Marchuk
|Kenda Dong Nai
|18:09
Ruta
Sebastián Gómez y Sara Arias, nuevos campeones nacionales prejuveniles de ruta
Se disputó la última jornada de la ruta en los Campeonatos Nacionales para las categorías menores con las pruebas de fondo. Un recorrido de 64,5 kilómetros definió a los nuevos campeones prejuveniles: la bogotana Sara Arias y el boyacense Sebastián Gómez.
Las primeras en salir a escena fueron las damas. Sara Arias, de Bogotá, se colgó la medalla de oro. El podio lo completaron Sofía Alfonso (Caldas) y Lousiana Valencia (Valle).
Después les llegó el turno a los varones, en donde Sebastián Gómez (Boyacá), que había logrado la medalla de plata en la contrarreloj individual, se quedó con la presea dorada. Darwin Pantoja (Nariño) se quedó con la plata y Edwar Ramírez (Cundinamarca) se llevó el bronce.
Gómez fue una de las grandes figuras del Campeonato Nacional en la categoría prejuvenil, tras sumar para su delegación tres oros en las pruebas de pista, y un oro y una plata en las pruebas de ruta.
Podio Ruta Damas Prejuvenil (64,5 km)
🏆 Sara Arias (Bogotá) 2:00:12
🥈 Sofía Alfonso (Caldas) 2:00:33 (+21 seg.)
🥉 Lousiana Valencia (Valle) 2:00:51 (+39 seg.)
Podio Ruta Varones Prejuvenil (64,5 km)
🏆 Sebastián Gómez (Boyacá) 1:42:12
🥈 Darwin Pantoja (Nariño) m.t.
🥉 Edwar Ramírez (Cundinamarca) m.t.
Ruta
Ciclo-Retro: los ocho podios colombianos en la Vuelta a Asturias con cuatro títulos
La Vuelta a Asturias, que se disputa desde el año 1925 y es una de las carreras más antiguas del ciclismo español, cuenta con buenas actuaciones de los escarabajos en las últimas ediciones.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los colombianos y los cuatro títulos en la prestigiosa ronda asturiana conocida actualmente como la Vuelta a Asturias ‘Julio Álvarez Mendo‘.
2026 🥇NAIRO QUINTANA (MOVISTAR TEAM) Y 🥉DIEGO PESCADOR (MOVISTAR TEAM)
2022 🥇 IVÁN RAMIRO SOSA (MOVISTAR TEAM)
2021 🥇 NAIRO QUINTANA (ARKÉA SAMSIC)
2017 🥇 NAIRO QUINTANA (MOVISTAR)
2010 🥈 FABIO DUARTE (CAFÉ DE COLOMBIA -COLOMBIA ES PASIÓN)
2004 🥈 FÉLIX CÁRDENAS (CAFÉS BAQUE)
2003 🥉 HERNÁN BUENAHORA (05 ORBITEL)
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El equipo GW Erco Sportfitness emprende viaje para afrontar el Tour de Gila 2026
El GW Erco Sportfitness emprende viaje este lunes hacia territorio norteamericano para afrontar el Tour de Gila 2026, una de las competencias por etapas más exigentes del calendario internacional, que se disputará del 29 de abril al 3 de mayo en los imponentes paisajes de Nuevo México. Desde el inicio de la semana, los corredores se encuentran concentrados en Bogotá, afinando detalles y completando su preparación de cara a este importante reto.
La nómina estará conformada por Johan Colón, Brandon Vega, Robinson López Rivera, Santiago Garzón, Felipe Bravo, Juan Carlos López y Camilo Gómez, corredores llamados a responder en un recorrido que combina alta montaña, potencia y lectura de carrera.
La escuadra llega con antecedentes importantes en esta competencia, tras haber conquistado una victoria de etapa en la edición anterior. Además, Robinson López dejó huella al consagrarse campeón de la montaña y ubicarse dentro del top 5 de la clasificación general, resultados que elevan las expectativas del equipo para este año.
Desde su creación en 1987, el Tour de Gila se ha consolidado como una de las pruebas por etapas más respetadas de Estados Unidos, formando parte del calendario UCI America Tour. Disputada en los exigentes terrenos de Nuevo México, la carrera se caracteriza por su altimetría acumulada, ascensos prolongados y tramos técnicos que ponen a prueba la resistencia del lote.
La edición 2026 contará con un recorrido variado que incluye una contrarreloj individual, etapas de alta montaña como la llegada a Mogollon con rampas que alcanzan hasta el 19%, un criterium técnico en el centro de Silver City y la siempre decisiva etapa reina, el “Gila Monster”, donde suele definirse la clasificación general.
Cada jornada exigirá lectura de carrera, control del ritmo y un trabajo colectivo preciso para responder a las condiciones del terreno y a la intensidad de la competencia.
Con el viaje en marcha, el equipo afrontará cinco días de alta exigencia, donde cada etapa será una historia por disputar.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness