HTV Cup: Robinson Chalapud termina 10° en la vigesimoprimera etapa y sigue 4° en la general

El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud sigue peleando por entrar al podio en la HTV Cup vietnamita, luego de finalizar 10° en la vigesimoprimera etapa, una extensa jornada de 205 kilómetros, que se diputó entre las ciudades de Thu Dau Mot y Can Tho.

El escarabajo de 42 años mantuvo viva su lucha por subir al tercer puesto del cual lo separan tan solo 8 segundos con el italiano Lucio Pierantozzi. La carrera es liderada por el bielorruso Yarash Uladzislau, quien mantuvo la ventaja de más de un minuto con su más inmediato perseguidor, el ruso Sergei Kulikov.

La etapa 21 de la prueba asiática quedó en manos del local Thanh Duoc Dang, tras ganar al sprint. El segundo puesto lo ocupó el neozelandés Zakk Patterson con el mismo tiempo del ganador.

La trigésimo octava edición de la carrera vietnamita, que supera los registros de Vuelta, Giro y Tour, con veinticinco etapas, continuará este lunes con la vigesimosegunda jornada, una etapa corta de 45 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Can Tho, al suroeste de Vietnam.

HTV Cup Vietnam

Resultados Etapa 20 | Thu Dau Mot -> Can Tho (205 km)