Connect with us

Ruta

“Hoy fue un día especial para mí, porque no tuve un buen inicio en la Vuelta al Táchira”: Camilo Gómez tras ser 3° en la sexta jornada

Publicado

Hace 3 horas

el

El ubatense Camilo Gómez terminó 3° en la sexta etapa de la Vuelta al Táchira. (Foto Federación Venezolana de Ciclismo © Luis Cobaria)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Brandon Vega se mantiene como el mejor extranjero en la edición 61 de la Vuelta al Táchira transcurridas seis jornadas

Publicado

Hace 4 mins

el

14 enero, 2026

Por

El bogotano Brandon vega, en el podio como el extranjero más destacado de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © GW Erco SportFitness)
Seguir leyendo

Ruta

“Ser segundo me llena de alegría”: Miguel Flórez tras la batalla montañosa vivida en la sexta etapa de la Vuelta al Táchira

Publicado

Hace 1 hora

el

14 enero, 2026

Por

El escalador boyacense finalizó 2° en la sexta etapa de la Vuelta al Táchira. (Foto Federación Venezolana de Ciclismo © Luis Cobaria)
Seguir leyendo

Ruta

World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?

Publicado

Hace 2 horas

el

14 enero, 2026

Por

El bogotano Santiago Buitrago abrirá su temporada 2026 en el Santos Tour Down Under. (Foto RMC © Bahrain - Victorious)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.