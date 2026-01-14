“Hoy fue un día especial para mí, porque no tuve un buen inicio en la Vuelta al Táchira”: Camilo Gómez tras ser 3° en la sexta jornada

El cundinamarqués Camilo Gómez, que fue gran protagonista de la fuga del día, sacó a relucir sus dotes de escalador para terminar tercero en la sexta etapa de la Vuelta al Táchira 2026, que fue ganada por el venezolano Anderson Paredes.

“Hoy fue un día especial para mi, porque no tuve un buen inicio en la carrera, hoy recuperé mi nivel. La verdad que muy contento con este tercer lugar, en una etapa tan exigente como lo fue en la Grita”, dijo Gómez.

El joven escarabajo, que recuperó varias posiciones en la clasificación general, no contó con suerte en la parte final de la jornada montañosa y tras un pequeño percance se tuvo que conformar con el tercer puesto.

“Lastima que al final tuve una caída, en un momento de desconcentración, pero bueno luchamos hasta el final, como digo podio es podio y lo que viene va a estar mejor”, concluyó el joven pedalista, nacido en Ubaté, Cundinamarca.