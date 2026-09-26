¡Histórico triunfo! Gabriela Guerra conquista la Mirabelle Classic 2026

La ciclista brasilera Gabriela Guerra, representante del equipo alemán Wheel Divas Cycling Team, conquistó una histórica victoria en la quinta edición de la Mirabelle Classic, una prestigiosa competencia del calendario UCI disputada en territorio francés. La suramericana logró imponerse de manera contundente tras completar los exigentes 108 kilómetros del recorrido entre Jarny y Bouxières-aux-Chênes.

La destacada actuación de Guerra se consolidó gracias a un brillante ataque en solitario que le permitió cruzar la línea de meta con un tiempo oficial de 2 horas, 51 minutos y 40 segundos. Con este triunfo en la región de Meurthe-et-Moselle, la brasilera no solo rompió el dominio de las competidoras europeas en esta prueba, sino que también inscribió su nombre con letras de oro al suceder a la neerlandesa Quinty Schoens en el palmarés histórico de la cita ciclística.

El podio de la competencia celebrada en el noreste de Francia lo completaron dos ciclistas locales de renombre, quienes arribaron a la meta liderando el grupo perseguidor a 1 minuto y 3 de la ganadora. La destacada corredora Émilie Morier, del equipo St Michel – Preference Home – Auber93, se quedó con la segunda posición, mientras que la reconocida pedalista Victoire Berteau, del Cofidis Women Team, ocupó el tercer escalón en un disputado embalaje secundario.

Esta magnífica presentación ratifica el gran momento profesional de Gabriela Guerra, quien ha sabido brillar tanto en el ciclismo virtual como en las extenuantes carreras de ruta a nivel mundial. El resultado llena de confianza al Wheel Divas Cycling Team de cara a los próximos compromisos del calendario europeo, demostrando que su bloque está listo para pelear los primeros puestos en las citas más exigentes del circuito de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Resultados Mirabelle Classic (1.2)

Jarny – Bouxières-aux-Chênes (108 km)