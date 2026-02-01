Connect with us

Ciclocross

¡Histórico! Mathieu van der Poel supera el recórd de Eric De Vlaeminck con su octavo título mundial de ciclocross

Publicado

Hace 8 mins

el

Tibor Del Grosso, Mathieu van der Poel, Thibau Nys, en el podio mundial de ciclocross Hulst 2026. (Foto © UCI Cyclocross)
Ciclocross

¡Insuperable! Mathieu Van der Poel arrasa en la última valida de la copa mundo de ciclocross para superar el récord de Sven Nys

Publicado

Hace 7 días

el

25 enero, 2026

Por

El neerlandés Mathieu van der Poel ganó la Copa Mundo de Ciclocross en Hoogerheide. (Foto © UCI Cyclocross)
Ciclocross

Remontada espectacular de Mathieu van der Poel para ganar una nueva válida de la Copa Mundo de Ciclocross en Maasmechelen

Publicado

Hace 1 semana

el

24 enero, 2026

Por

El neerlandés Mathieu van der Poel ganó la Copa Mundo de Ciclocross en Maasmechelen. (Foto © UCI Cyclocross)
Ciclocross

¡Arrollador! Tres victorias seguidas de Mathieu Van der Poel en la Copa del Mundo de Ciclocross en Zonhoven

Publicado

Hace 4 semanas

el

4 enero, 2026

Por

El neerlandés Mathieu van der Poel continuó con su racha victoriosa en la temporada de ciclocross. (Foto © UCI Cyclocross)
