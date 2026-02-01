¡Histórico! Mathieu van der Poel supera el recórd de Eric De Vlaeminck con su octavo título mundial de ciclocross

¡Insuperable! Mathieu van der Poel se consagró campeón del mundo de ciclocross en la prueba disputada en Hulst, Países Bajos. Con esta victoria el todoterreno neerlandés obtuvo su octavo título en la modalidad, superando el récord histórico, del belga Eric De Vlaeminck, que se queda con 7 mundiales.

Van der Poel entró a la meta en solitario, tras recorrer los 26,5 kilómetros de recorrido en una hora y 24 minutos a 33 segundos. El 2° puesto lo ocupó su compatriota Tibor del Grosso, quien se reportó a 35 segundos del ganador.

El podio lo completó el belga Thibau Nys a 46 segundos. El top 5 lo cerraron el neerlandés Joris Nieuwenhuis y el italiano Filippo Fontana, mientras que el español Felipe Orts finalizó en el 7° lugar.

Resultados UCI World Championship – Ciclocross Hulst 2026