Noticias
‘Hijos de los Andes’: la historia del ciclismo colombiano llega a la televisión en Win Sports, RCN TV y Nuestra Tele Internacional
La historia de 75 años del ciclismo colombiano llegará a la televisión este sábado 17 de octubre con el estreno de ‘Hijos de los Andes, la historia de un país sobre dos ruedas’, una serie documental de 11 capítulos dirigida por Miguel Salazar, que reúne imágenes históricas, archivos inéditos y testimonios de los protagonistas que convirtieron el ciclismo en uno de los deportes más representativos de Colombia. La producción podrá verse inicialmente a través de Win Sports y posteriormente en RCN Televisión y Nuestra Tele Internacional.
El documental propone un recorrido por más de siete décadas de triunfos, dificultades y transformaciones del ciclismo nacional, desde sus primeros grandes protagonistas hasta las generaciones que llevaron la bandera colombiana a lo más alto del deporte mundial. A través de las hazañas de los escarabajos, la serie reconstruye una historia que va mucho más allá de las competencias y que está estrechamente relacionada con la identidad, la geografía y la cultura deportiva del país.
Bajo la dirección de Miguel Salazar, ‘Hijos de los Andes’ reúne material audiovisual de distintas épocas y los testimonios de ciclistas que han marcado generaciones. La producción busca mostrar cómo un deporte nacido y desarrollado en medio de las montañas terminó convirtiéndose en una de las mayores expresiones de orgullo nacional, gracias a hombres y mujeres que encontraron en la bicicleta una oportunidad para superar dificultades y conquistar escenarios internacionales.
Revista Mundo Ciclístico desempeñó un papel importante en la realización de esta producción, aportando su valioso archivo gráfico y documental, construido durante más de 50 años de seguimiento permanente al ciclismo colombiano. Fotografías, registros históricos y material periodístico conservados por esta casa editorial forman parte de los recursos que permitieron reconstruir acontecimientos y recuperar imágenes fundamentales para contar la evolución del deporte de las bielas en nuestro país.
Una de las participaciones destacadas corresponde a Héctor Urrego Caballero, director de Revista Mundo Ciclístico, cuya voz y conocimiento histórico acompañan el relato a lo largo de los 11 capítulos. Con más de medio siglo dedicado al periodismo ciclístico, «El Profe» ha sido testigo directo de buena parte de los acontecimientos que transformaron este deporte en Colombia y su participación aporta contexto, memoria y una mirada periodística a los episodios que marcaron distintas generaciones. Tanto su contribución como el archivo de Mundo Ciclístico forman parte de los créditos de la producción.
La serie también representa una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a los orígenes del ciclismo colombiano y recordar a quienes abrieron camino en las carreteras nacionales e internacionales. Más allá de las grandes victorias y los títulos, ‘Hijos de los Andes’ recupera historias humanas de sacrificio, perseverancia y superación, elementos que han acompañado el desarrollo del ciclismo de ruta, pista y otras modalidades durante décadas.
El estreno en Win Sports será este sábado 17 de octubre, entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, con la emisión de los dos primeros capítulos. El domingo 18, en el mismo horario, se transmitirán los capítulos tercero y cuarto. La programación continuará durante los siguientes fines de semana hasta completar los 11 episodios. Por su parte, RCN Televisión comenzará su emisión el domingo 18 de octubre, después del programa Yo, José Gabriel, aproximadamente a las 10:30 de la noche, y continuará los domingos hasta completar la serie.
La producción también llegará al público internacional a través de Nuestra Tele Internacional, con emisiones de lunes a viernes, desde el 19 de octubre hasta el 2 de noviembre, a las 8:00 de la noche, después del noticiero. De esta manera, ‘Los Hijos de los Andes’ inicia su recorrido televisivo con la intención de conservar y compartir la memoria de un deporte que ha acompañado la historia contemporánea de Colombia y que, durante más de 75 años, ha encontrado en sus campeones, sus aficionados y sus montañas una fuente inagotable de grandes historias.
Ruta
Eneco Tour: Jakob Soderqvist refuerza su liderato tras ganar la contrarreloj individual en Tilburgo
Validando su rol de favorito, el sueco Jakob Söderqvist (EBSA) se impuso en la segunda etapa del Eneco Tour, una contrarreloj individual de 13,6 kilómetros disputada por los alrededores de la ciudad de Tilburgo, al sur de los Países Bajos.
El corredor escandinavo, que fue el más rápido de la crono, empleo 15 minutos y 4 segundos para ganarle por 11 segundos al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe) y por 12 segundos al británico Ethan Hayter (Soudal Quick-Step).
En lo que respecta a la clasificación general, esta siguió comandada por el sueco Jakob Söderqvist (Lidl-Trek): el podio parcial lo completan el inglés Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) y el oceánico Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe)
La carrera neerlandesa, que en esta edición no cuenta con participación de ciclistas colombianos, continuará su curso este viernes con la disputa de la tercera etapa, una jornada llana de 110,5 kilómetros que se disputará entre Sittard y Watersley.
Eneco Tour (2.1)
Resultados Etapa 2 (CRI) | Tilburg – Tilburg (13,6 km)
|1
|Jakob Söderqvist
|Lidl-Trek
|15:04
|2
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:11
|3
|Ethan Hayter
|Soudal Quick-Step
|0:12
|4
|Pepijn Reinderink
|Soudal Quick-Step
|0:16
|5
|Tomas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|0:18
|6
|Wessel Mouris
|Unibet Rose Rockets
|0:19
|7
|Victor Campenaerts
|Team Visma | Lease a Bike
|0:22
|8
|Michiel Mouris
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:28
|9
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:28
|10
|Kristian Egholm
|Lidl-Trek
|0:32
Clasificación General Individual
|1
|Jakob Söderqvist
|Lidl-Trek
|2:51:35
|2
|Ethan Hayter
|Soudal Quick-Step
|0:14
|3
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:15
|4
|Wessel Mouris
|Unibet Rose Rockets
|0:20
|5
|Pepijn Reinderink
|Soudal Quick-Step
|0:22
|6
|Tomas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|0:23
|7
|Victor Campenaerts
|Team Visma | Lease a Bike
|0:29
|8
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:29
|9
|Michiel Mouris
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:31
|10
|Kristian Egholm
|Lidl-Trek
|0:39
Pista
Harrie Lavreysen agigantó su leyenda y se coronó campeón mundial del keirin; Cristian Ortega llegó a semifinales
El neerlandés Harrie Lavreysen se coronó campeón de la prueba de keirin en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista Shanghái 2026, sumando una nueva presea dorada a su gran palmarés. El vigente campeón olímpico ratificó su condición de favorito con una exhibición de potencia inapelable sobre el velódromo. Con este triunfo, el velocista estira su ventaja histórica como el ciclista con más medallas de oro en la historia de las citas mundiales
El podio de la competencia se completó con el alemán Maximilian Dörnbach, quien se quedó con la medalla de plata, y el japonés Shinji Nakano, acreedor del bronce. Ambos corredores intentaron seguirle el ritmo al pedalista de los Países Bajos en la última vuelta, pero tuvieron que conformarse con disputar las posiciones secundarias ante la clara superioridad del monarca de la velocidad.
Por el lado de la representación sudamericana, el colombiano Cristian Ortega se destacó como el mejor de la región al avanzar firmemente hasta las semifinales. Aunque no logró acceder a la serie por las medallas, Ortega se ubicó en el puesto 12° de la clasificación general, demostrando su crecimiento competitivo ante la élite internacional.
La suerte fue distinta para los otros dos competidores suramericanos que tomaron la partida. El también colombiano Kevin Quintero, y el argentino Lucas Villar no consiguieron superar la exigente primera ronda de emparejamientos, quedando eliminados de forma prematura en una jornada dominada de principio a fin por los europeos.
RESULTADOS FINALES
.
Ruta
Milan Fretin gana al sprint la tercera etapa del Tour de Guangxi con Juan Sebastián Molano 6°
La tercera etapa del Tour de Guangxi 2026 la ganó Milan Fretin (Cofidis). El belga supo aprovechar su punta de velocidad y terminó siendo el más rápido en el sprint final para llevarse la victoria, luego de recorrer 212,3 kilómetros entre las localidades de Jingxi y Bama.
El corredor europeo de 25 años, que alcanzó su cuarto triunfo de la temporada y el noveno de su trayectoria profesional, superó holgadamente al neerlandés Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL) y a su compatriota Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes se reportaron segundo y tercero.
En cuanto a los colombianos, todos ingresaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador. El mejor de la jornada fue Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) en el 6° puesto, seguido por Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en la casilla 88, mientras que el joven Diego Pescador (Movistar Team) y Brandon Rivera (Netcompany INEOS) finalizaron en las posiciones 104 y 105, respectivamente.
Con relación a la clasificación general, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) perdió el liderato de la carrera, que pasó a manos del neerlandés Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). El podio parcial lo completa el alemán Max Kanter (XDS Astana Team).
La carrera china continuará este viernes con la disputa de la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas de 165,7 kilómetros entre las localidades de Bama y Tian’e , que incluye varios repechos y cuatro puertos categorizados.
Tour of Guangxi (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Jingxi – Bama (212,3 km)
|1
|Milan Fretin
|Cofidis
|4:31:55
|2
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|3
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|4
|Fabio Jakobsen
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|5
|Arvid de Kleijn
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Juan Sebástian Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|7
|Joshua Giddings
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|8
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|9
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|+ 00
|10
|Cyril Barthe
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|88
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|104
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|105
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|11:17:21
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:10
|4
|Sam Welsford
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:10
|5
|Jasha Sütterlin
|Team Jayco-AlUla
|0:10
|6
|Fredrik Dversnes
|Uno-X Mobility
|0:10
|7
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:12
|8
|Olav Kooij
|Decathlon CMA CGM Team
|0:12
|9
|Neilson Powless
|EF Education-EasyPost
|0:12
|10
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:12
|84
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:16
|96
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:16
|104
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|0:16
|131
|Juan Sebástian Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|8:43