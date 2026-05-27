Ruta
Heroica victoria de Michael Valgren en la decimoséptima del Giro de Italia con Egan Rubio 5°
En una gran actuación, el danés Michael Valgren (EF Education – EasyPost) se llevó la victoria en la decimoséptima etapa del Giro de Italia 2026 tras ser el más fuerte de la numerosa escapada. El corredor escandinavo se quedó con el triunfo, tras recorrer 202 kilómetros entreCassano d’Adda y Andalo.
En la segunda posición entró el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) y tercero llegó el italiano Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), mientras quel colombiano Einer Rubio (Movistar Team) se reporto en una meritoria quinta posición y el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) en el 9° puesto.
El pelotón llegó a más de cinco minutos por detrás de los escapados comandado por el venezolano Orluis Aular (Movistar Team), en el que llegaron 37 corredores con el líder Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) y el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos).
Con relación a la clasificación general individual, el escandinavo Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se mantuvo al comando. El podio parcial lo completan Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y Thymen Arensman (Netcompany INEOS).
Durante la jornada, unos 29 pedalistas consiguieron distanciarse fácilmente del pelotón tras la primera subida del día. Durante gran parte del recorrido la ventaja fluctuó alrededor de seis minutos. En el ascenso a San Lorenzo Dorsino (2.9 km à 6.4%) la fuga se dentegró.
Sobre el final tuvimos un duelo por la victoria entre seis corredores. Entrando en los últimos 1.500 metros, Damiano Caruso intentó jugar a la sorpresa en los metros finales, sin embargo, Michael Valgren estuvo alerta, para sumar su segunda victoria del año tras la conseguida en la Tirreno-Adriático.
La ronda italiana continuará este jueves, la etapa 18, diseñada sobre 171 kilómetros entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo que incluye dos puertos categorizados, en una final odeal para los velocistas.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 17 | Cassano d’Adda – Andalo (202 km)
|1
|Michael Valgren
|EF Education – EasyPost
|4:41:33
|2
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|0:03
|3
|Damiano Caruso
|Bahrain – Victorious
|0:06
|4
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:06
|5
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:06
|6
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|0:14
|7
|Gianmarco Garofoli
|Soudal Quick-Step
|0:52
|8
|David de la Cruz
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|1:08
|9
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates – XRG
|1:44
|10
|Mark Donovan
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|1:44
|51
|Egan Bernal
|Netcompany Ineos
|5:15
Ruta
Recordando la historia: hace 40 años Bernard Hinault corrió en Colombia el Clásico RCN ganado por Lucho Herrera
Una vez iniciada la inolvidable “Conquista de Europa” en 1983 con la presencia por primera vez en el Tour de Francia de un equipo “amateur” -el Pilas Varta de Colombia -, también se inició un extraordinario intercambio deportivo, periodístico y dirigencial que habría de contribuir de manera formidable al progreso y posicionamiento definitivo de nuestro ciclismo a nivel del mejor ciclismo del mundo.
Fue así como después del Tour del Avenir de 1980 y la victoria de Alfonso Flórez, se abrió un amplio espacio para el intercambio de equipos y corredores del viejo continente que comenzaron a venir a nuestro país, inicialmente al Clásico RCN de 1982 y 1983 (Equipo Peugeot) con Pascal Simon como su gran referencia, también el Renault de Laurent Fignon y Greg Lemond en 1984 y así sucesivamente hasta que en 1986 llega a Colombia el entonces considerado mejor ciclista del mundo: Bernard Hinault, campeón 5 veces del Tour de Francia y vencedor también del Giro, Vuelta y campeón mundial de ruta.
El astro francés vino al comando de su último equipo (La Vie Claire) y su presencia despertó todo la expectativa y entusiasmo posibles pues se enfrentaba en las carreteras, climas y topografías de nuestro país al ídolo nacional Lucho Herrera, con quien había librado una batalla inolvidable y de antología en el Tour el año anterior con saldo para el galo como campeón y la consagración para el colombiano al ganar dos etapas y la camiseta del mejor escalador.
Duelo de Titanes del Tour se repitió en Colombia
La carrera de RCN partió de Medellín con un prólogo el 17 de mayo y terminaría en Bogotá el 24, pasando por Riosucio, siguiendo hacia Cali donde se vivió un formidable duelo entre los dos ases en la cronoescalada al kilómetro 18 que fue ganada por Herrera.
El epílogo de la sensacional prueba tuvo lugar en Bogotá y el duelo esta vez fue sobre 48 kilómetros, en una CRI totalmente plana entre Los Héroes- La Caro-Los Héroes, distancia que le permitió a Hinault la victoria parcial en la etapa y el título de campeón para Lucho que subió al podio acompañado por Israel “Pinocho” Corredor y William Palacio.
El astro mundial hizo honor a su prestigio y dejó una lección de pundonor y profesionalismo terminando la prueba y cumpliendo los compromisos adquiridos, además de convertirse en admirador del país y sus ciclistas como lo demostraría más adelante una vez retirado de la actividad, encontrándolos con frecuencia en diversos podios de las carreras organizadas por ASO como el Tour de Francia, el Tour del Avenir y el Critérium Dauphiné, como jefe de Protocolo de la entidad.
Hinault fue agasajado por el entonces presidente de la Organización Ardila Lulle, quien le obsequió una fina montura atendiendo la afición del ciclista por los caballos y también visitó las oficinas de la Revista Mundo Ciclístico en Bogotá, donde fue recibido por el director y los redactores quienes le entregaron un volumen de la colección de la revista correspondiente al año 1985 y firmó un cuadro enmarcado donde aparece el gran campeón francés leyendo atentamente uno de los ejemplares de nuestra revista.
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El Solution Tech NIPPO Rali se lleva la crono por equipos en el Tour de Japón; Tommaso Dati sigue líder
Los corredores de la formación italiana Solution Tech NIPPO Rali se llevaron la victoria en la tercera etapa del Tour de Japón 2026, una contrarreloj por equipos de 11,4 kilómetros con salida y llegada en la villa de Ooshika. El italiano Tommaso Dati mantuvo el liderato de la carrera.
El podio de la jornada al cronómetro lo completaron el Team UKYO en la segunda posición y Swatt Club en el tercer puesto. El Astemo Utsunomiya Blitzen y el Terengganu Cycling Team cerraron el top 5.
El Li Ning Star con el argentino Eduardo Sepúlveda perdió 19 segundos y se ubicó en el 9° puesto, mientras que la formación japonesa Victoire Hiroshima, que cuenta en sus filas con el venezolano Leonel Quintero, se clasificó en la casilla 12°, cediendo 53 segundos.
La carrera nipona, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la disputa de la cuarta etapa, un circuito ondulado de 118,9 kilómetros en la ciudad de Shinshu Iida, que tendrá en su trayecto tres puertos montañosos y un final picando ligeramente hacía arriba.
Clasificación General Individual
|1
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|6:00:38
|2
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|0:10
|3
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|0:28
|4
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|0:31
|5
|Giacomo Garavaglia
|Swatt Club
|0:41
|6
|Matteo Fabbro
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:46
|7
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:47
|8
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|0:48
|9
|Nicolò Pettiti
|Swatt Club
|0:50
|10
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|,,
|11
|Simone Raccani
|Astemo Utsunomiya Blitzen
|0:53
|12
|Junsei Tani
|Team UKYO
|0:54
|13
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:55
|14
|Kamiel Bonneu
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:56
|30
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|3:52
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Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026: confirmada la lista de preinscritas
La Federación Colombiana de Ciclismo presenta el listado provisional de corredoras inscritas para disputar la undécima edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, carrera que se celebrará del 2 al 7 de junio y que volverá a reunir a varias de las principales figuras del ciclismo femenino nacional e internacional.
El evento contará con la participación de 143 corredoras pertenecientes a 23 equipos, entre ellas 75 ciclistas de la categoría élite y 68 sub-23. Además, la prueba tendrá representación internacional de equipos de siete países y un total de 37 corredoras extranjeras.
Colombia encabezará el grupo de naciones participantes, acompañada por delegaciones y corredoras de México, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, Panamá, Chile, España y Estados Unidos, reflejando el crecimiento internacional que ha alcanzado la ronda femenina colombiana.
Entre las escuadras más fuertes aparece el Team Sistecrédito, campeón por equipos en 2025 y referente del ciclismo nacional, que estará liderado por Diana Carolina Peñuela, actual bicampeona de la carrera (2022-2025) y una de las corredoras más experimentadas del pelotón colombiano, quien estará en competencia junto a Erika Botero, Laura Daniela Rojas y Stefanía Sánchez.
La nómina internacional tendrá figuras destacadas como la venezolana Lilibeth Chacón, tres veces campeona de la Vuelta (2021, 2023 y 2024) y referente del ciclismo suramericano, quien encabezará al equipo español Eneicat-Becall junto a la chilena Aranza Villalón (campeona en 2019) y la española Tamara Eijas.
Otra de las estructuras de gran nivel será el Patobike BMC, equipo que llega con un sólido bloque mexicano conformado por Andrea Fregoso, Yareli Acevedo y Jacqueline Tamez, además de la guatemalteca Jasmín Soto y la colombiana Milena Salcedo.
La presencia norteamericana también tendrá protagonismo con el Project Chaos Cycling, escuadra estadounidense integrada por Hayley Wickstrom, Stefanie Young, Olivia Bealtie, Cheyenne Noble y Megan Brinkmeyer.
Ecuador llegará con varias cartas importantes distribuidas en diferentes equipos. El conjunto Best PC tendrá como referentes a Michela Molina, Marcela Peñafiel y Ana María Torres, mientras que Team Toscara Orasi contará con Camila Salgado, Alison Fuertes y Samantha Simbaña. Cabe destacar que, Myriam Núñez, campeona en 2020, hará parte del Avinal Carmen de Viboral.
El lote nacional también contará con estructuras tradicionales y de gran protagonismo como Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia, encabezado por corredoras como Jessenia Meneses, Estefanía Herrera, Andrea Alzate y Lina Marcela Hernández; así como del antes mencionado Avinal, con Elvia Cárdenas y Carolina Vargas como principales figuras.
Asimismo, equipos como Bogotá-IDRD-Licibog, Boyacá Es Para Vivirla, Team Bacx, San Mateo Pro Cycling, Team Polibikes Risaralda y Ciclismo Capital-Fun Gero aportarán talento joven y corredoras sub-23 que buscarán destacarse en la principal carrera por etapas del calendario femenino nacional y una de las carreras femeninas más importantes del calendario americano.
La edición 2026 de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito recorrerá carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda, con un trazado exigente que incluirá jornadas de media montaña, etapas para velocistas y una contrarreloj individual decisiva en el cierre de la competencia.
Con un pelotón de alto nivel y una amplia representación internacional, la undécima edición de la carrera ratifica el crecimiento deportivo y organizativo del ciclismo femenino colombiano, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario continental.
*Con Información de Fedeciclismo