Heroica victoria de Baptiste Veistroffer en la segunda etapa del Tour de Omán 2026; Nairo Quintana el mejor colombiano

Tras estar más de cuatro horas fugado, el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) consiguió este domingo una heroica victoria en la segunda etapa del Tour de Omán y es nuevo líder de la prueba. El corredor galo resistió solo en fuga, logró un agónico triunfo y el liderato parcial de la carrera.

Veistroffer entró 17 segundos por delante del pelotón, que llegó encabezado por el eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team). El tercer lugar lo ocupó el francés Thibaud Gruel (Groupama – FDJ United).



Baptiste Veistroffer, ganador de la segunda etapa del Tour de Omán 2026. (Foto © Tour of Oman)

En cuanto a los colombianos, Nairo Quintana (Movistar Team) fue el mejor de los nuestros ingresando en el grupo principal en la casilla 32°, mientras que Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y Fernando Gaviria (Movistar Team), que se destacaron en la jornada inaugural, se reportaron con los sprinters en grupo rezagado a más de 14 minutos del vencedor.

La carrera del oriente medio continuará este lunes con la tercera etapa, saliendo de Samail para terminar en Eastern Mountain con 191,3 kilómetros de recorrido, que tendrá un ascenso sobre el final de 3,5 km al 7,6 por ciento.

FIRST PRO VICTORY AND RACE LEADER🥇



Fabulous reward for Baptiste Veistroffer after 4 hours of breakaway in Tour d’Oman 😍 pic.twitter.com/jJnjPEGdjX — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) February 8, 2026

Tour of Oman (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Al Rustaq Fort – Yitti Hills (191,4 km)

1 Baptiste Veistroffer Lotto Intermarché 4:22:43 2 Henok Mulubrhan XDS Astana Team 0:17 3 Thibaud Gruel Groupama – FDJ United ,, 4 Bryan Coquard Cofidis ,, 5 Diego Ulissi XDS Astana Team ,, 6 Natnael Tesfatsion Movistar Team ,, 7 Emilien Jeannière TotalEnergies ,, 8 Bart Lemmen Team Visma | Lease a Bike ,, 9 Lukas Nerurkar EF Education – EasyPost ,, 10 Roger Adrià Movistar Team ,,

32 Nairo Quintana Movistar Team 0:17 43 Diego Pescador Movistar Team 0:17 100 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG 14:59 113 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 14:59 DNS Einer Rubio Movistar Team Se retiró



Baptiste Veistroffer, nuevo líder del Tour de Omán 2026. (Foto © Tour of Oman)

Clasificación General Individual

1 Baptiste Veistroffer Lotto Intermarché 8:47:23 2 Henok Mulubrhan XDS Astana Team 0:25 3 Thibaud Gruel Groupama – FDJ United 0:27 4 Bryan Coquard Cofidis 0:31 5 Rick Pluimers Tudor Pro Cycling Team 0:31 6 Stefano Oldani Caja Rural – Seguros RGA 0:31 7 Iván García Cortina Movistar Team 0:31 8 Emilien Jeannière TotalEnergies 0:31 9 Mikkel Honoré EF Education – EasyPost 0:31 10 Marcel Camprubí Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:31