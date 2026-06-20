Heroica victoria de Aubin Sparfel en la séptima etapa del Giro Next Gen; Mateo Ramírez y Henrique Bravo siguen el podio

En un final lleno de emociones, el francés Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team) ganó la séptima etapa del Giro Next Gen 2026, tras cubrir una distancia de 135 kilómetros sobre terreno ondulado, entre las localidades italianas de Sulmona y Piana delle Mele.

El corredor galo, que hizo parte de la fuga del día, se impuso por delante del británico Elliot Rowe (Team Visma | Lease a Bike Development). El líder, el italiano Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) entró tercero a 5 segundos. Por otro lado, el colombiano Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) se retiró de la carrera.

En los kilómetros finales, se dio una pelea muy interesante, entre los fugados y el grupo de favoritos, en la que el francés Aubin Sparfel salió avante, siendo fue el más fuerte de la escapada para llevarse una heroica victoria tras estar varios kilómetros escapado.

En cuanto a la clasificación general individual, el italiano Lorenzo Finn (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) siguió firme en el liderato, escoltado por el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) . El podio parcial lo completa el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team).

La mini-versión de la ‘Corsa Rosa’ para ciclistas de la categoría sub-23 finalizará este domingo con la disputa de la octava y última etapa, una contrarreloj individual de 22,2 kilómetros entre Villa Sant’Angelo y L’Aquila, donde conoceremos al sucesor del esloveno Jakob Omrzel, campeon del año pasado.



Aubin Sparfel, ganador de la séptima etapa del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)

Giro d’Italia Next Gen (2.2U)

Resultados Etapa 7 | Sulmona – Piana delle Mele (Guardiagrele) (135 km)

1 Aubin Sparfel Decathlon CMA CGM Development Team 3:38:32 2 Elliot Rowe Team Visma | Lease a Bike Development 0:03 3 Lorenzo Finn Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies 0:05 4 Mateo Ramírez UAE Team Emirates Gen-Z 0:21 5 Henrique Bravo Soudal Quick-Step Devo Team 0:21 6 Matteo Scalco XDS Astana Development Team 0:26 7 Rémi Arsac Decathlon CMA CGM Development Team 0:31 8 Max Bock Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies 0:33 9 Kevin Biehl General Store-Essegibi-F.Ili Curia 0:40 10 Matteo Vanhuffel Development Team Picnic PostNL 0:45



Lorenzo Finn, líder del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)

Clasificación General Individual