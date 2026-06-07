Heroica victoria de Alex Baudin en el inicio del Tour Auvergne-Rhône-Alpes con Isaac del Toro y Harold Tejada en el top 15

En un final picando ligeramente hacia arriba, el francés Alex Baudin (EF Education – EasyPost), que se fue en fuga desde el inicio, resistió la embestida de los favoritos y ganó la etapa inaugural Tour Auvergne-Rhône-Alpes sobre un trazado de 146,2 kilómetros entre las localidades francesas de Vizille y Saint-Ismier.

Tras una larga escapada, el corredor galo consiguió una heroica victoria por delante del belga Ramses Debruyne (Alpecin – Premier Tech) y de su compatriota Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los colombianos, estos se clasificaron así: Harold Tejada (XDS Astana Team) 13°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 18°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 36° y Diego Pescador (Movistar Team) 59°.



Los protagonistas de la fuga del día en la primera etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. (Foto © Tour Auvergne-Rhône-Alpes)

La primera fuga de la prueba la animaron Clément Braz (Groupama – FDJ United), Alex Díaz (Caja Rural – Seguros RGA), George Bennett (NSN Cycling Team), Sergio Samitier (Cofidis), Alex Baudin (EF Education – EasyPost), Georg Zimmermann (Lotto Intermarché), Raúl García Pierna (Movistar Team), Mattéo Vercher (TotalEnergies), y Alastair MacKellar (EF Education – EasyPost), pero cuando el terreno se inclinó solo quedaron cuatro corredores en la punta.

Coronando la penúltima subida de la jornada, el Col de Vence (5,1 km al 5.7%) solo resistieron Bennett, Braz y Baudin, el trío luchó, sin embargo, en la último ascenso categorizado, Alex Baudin atacó y sus dos compañeros de fuga terminaron siendo absorbidos por el grupo principal.

La carrera francesa continuará este lunes con la segunda etapa, otra jornada rompe-piernas, que se llevará a cabo entre Saint-Martin-le-Vinoux Le Puy-en-Velay, con un recorrido montañoso de 234,3 kilómetros que incluye cinco puertos categorizados.



Alex Baudin, primer líder del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. (Foto EF Pro Cycling © Getty Images)

Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)

Resultados Etapa 1 | Vizille – Saint-Ismier (146,2 km)