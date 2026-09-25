Hernán Aguirre comanda la montaña en el arranque del Tour de Mentougou con Alejandro Callejas 7° en la etapa

Los ciclistas colombianos dejaron su sello en el inicio del Tour de Mentougou, la novel carrera por etapas del UCI Asia Tour que comenzó su disputa en territorio chino. En una jornada marcada por la alta exigencia del terreno montañoso, los escarabajos demostraron su característico talento para los ascensos, donde Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) fue protagonista, convirtiéndose en el primer líder de la clasificación de la montaña tras un esfuerzo sobresaliente en los puertos del día.

El experimentado pedalista nariñense, recordado por su paso por el extinto equipo Manzana Postobón y reconocido por su gran capacidad de escalada, atacó con solvencia para coronar en punta las principales dificultades de la jornada inaugural y vestir la camiseta de pepas rojas. Asimismo, el bogotano Alejandro Callejas (Roojai Insurance Winspace) firmó una notable actuación al cruzar la meta en la séptima posición, ratificando sus buenas sensaciones en el arranque de la competencia.

La victoria de la fracción inaugural, disputada en la histórica localidad de Zhaitang sobre un exigente trazado de 115,2 kilómetros, quedó en manos del corredor rumano Cristian Raileanu (Li Ning Star), quien le ganó en un cerrado duelo al italiano Samuele Zoccarato (MBH Bank Ballan Telecom), con quien sostuvo un vibrante mano a mano en los metros finales. Tercero ingresó el mongol Tegshbayar Batsaikhan (Roojai Insurance Winspace) a 17 segundos del dúo puntero.

La carrera china continuará este sábado con el desarrollo de su segundo capítulo, que promete seleccionar aún más la clasificación general. Los ciclistas se enfrentarán a una etapa rompe-piernas de 117,4 kilómetros entre el distrito de Mentougou y la localidad de Baipu, un sector ubicado en la escarpada zona montañosa del oeste de Pekín, donde se espera que los «escarabajos» colombianos vuelvan a hacer de las suyas en las rampas más inclinadas del circuito.



Samuele Zoccarato, Cristian Raileanu y Tegshbayar Batsaikhan, en el podio de la primera etapa del Tour de Mentougou 2026. (Foto © Roojai Cycling)

Tour de Mentougou (2.2)

Resultados Etapa 1 | Zhaitangzhen – Zhaitangzhen (114,5 km)