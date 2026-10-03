Ruta
Henrique Bravo conquista el Piccolo Giro de Lombardia con un ataque de leyenda; Juan Diego Quintero el mejor colombiano
El brasileño Henrique Bravo firmó una exhibición memorable para llevarse el prestigioso Piccolo Giro di Lombardia Sub-23, sumando su octava victoria UCI en una temporada de ensueño. El ciclista oriundo de Nova Lima, Minas Gerais, del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step ratificó su estatus como una de las joyas más brillantes del ciclismo sudamericano. Con una demostración de fuerza y valentía indiscutibles, el mineiro dejó en claro que la categoría formativa ya le queda pequeña y reclama un ascenso inmediato al pelotón profesional.
La estrategia del corredor sudamericano rompió con cualquier atisbo de especulación desde los primeros compases de la clásica italiana. Sin temor al kilometraje, Bravo lanzó un ataque demoledor en la primera subida del día, destrozando al pelotón. Con un ritmo implacable, avanzó en solitario hasta dar caza a los miembros de la fuga del día, a quienes no tardó en dejar atrás para cabalgar en solitario rumbo a la línea de meta en lo que se convirtió en una exhibición para los libros de historia.
La superioridad del brasileño fue tal que convirtió los kilómetros finales en un monólogo donde sus rivales solo pudieron competir por los escalones restantes del podio. Detrás de la exhibición del brasilero, el danés Otto Jølving (ColoQuick) se quedó con la segunda posición, mientras que el italiano Matteo Scalco (Astana Qazaqstan Development Team) completó el podio en la tercera plaza. Los dos colombianos en comptencia se reportaron así: Juan Diego Quintero (Netcompany INEOS Racing Academy) 22° a 1:54 y Kevin Andrés Estupiñán (UC Mónaco) 61° a más de 5 minutos de Bravo.
Con este triunfo en la clásica de las «hojas muertas», Henrique Bravo cierra un ciclo formativo impecable y se consolida como el gran dominador del circuito juvenil. Este octavo éxito del año no solo adorna su palmarés, sino que funciona como una carta de presentación inmejorable ante las estructuras del World Tour. Tras dejar su sello dorado en Lombardía, el ascenso definitivo de Bravo a la máxima categoría del ciclismo mundial parece ser solo cuestión de tiempo.
Resultados Il Lombardia Under 23 (1.2U)
Oggiono – Oggiono (177 km)
|1
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|4:02:05
|2
|Otto Schultz Jølving
|Team Coloquick
|0:56
|3
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|1:06
|4
|Ludovico Mellano
|XDS Astana Development Team
|1:12
|5
|Yann Dubois
|Groupama-FDJ United Conti
|1:12
|6
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|1:12
|7
|Clément Sánchez
|Vendée U Primeo Energie
|1:12
|8
|Vincent Bodet
|Vendée U Primeo Energie
|1:12
|9
|Alessandro Cattani
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|1:12
|10
|Duarte Marivoet
|Lotto-Groupe Wanty
|1:12
|22
|Juan Diego Quintero
|Netcompany INEOS Racing Academy
|1:54
|61
|Kevin Andrés Estupiñán
|UC Mónaco
|5:39
Ruta
Jessica Marcela Parra se impone en la crono y asume el liderato de la Vuelta Femenina a Costa Rica
La ciclista colombiana Jessica Marcela Parra, integrante del equipo Pato Bike BMC Team, firmó una actuación memorable al adjudicarse la cuarta etapa de la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica. Parra demostró sus enormes condiciones de especialista contra al reloj al dominar con autoridad la exigente cronoescalada.
El trayecto de 12 kilómetros de recorrido, disputado entre Cartago y San Juan de Chicuá, puso a prueba la resistencia de las competidoras con un duro ascenso. La pedalista bogotana impuso un ritmo demoledor desde los primeros kilómetros que le permitió marcar el mejor tiempo del día, superando a su compatriota Camila Valbuena (Manza Té La Selva No Varix) por 31 segundos.
Con este brillante triunfo en la fracción cronometrada, la corredora colombiana no solo celebró el primer lugar del podio del día, sino que también se convirtió en la nueva líder de la clasificación general. Jessica Marcela Parra portará la camiseta amarilla de líder en las jornada final, donde buscará defender su posición de honor y llevar al Pato Bike BMC Team a lo más alto de la competencia centroamericana.
La ronda costarricense para mujeres finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, una jornada llana de 83 kilómetros, que se disputará en la municipalidad de Escazú, donde conoceremos a la sucesora de la bogotana Camila Valbuena, campeona del año pasado.
Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica (2.2)
Resultados Etapa 4 | Cot de Cartago – San Juan de Chicuá (12 km)
|1
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|47:15
|2
|Camila Valbuena
|Manza Té La Selva No Varix
|0:31
|3
|María Quesada
|Colono Bikestation Kölbi
|0:49
|4
|Natalia Safroniuk
|Pato Bike BMC Team
|1:01
|5
|Gabriela Soto
|Banrural Tropigas Don Paletero
|1:03
|6
|Catalina Soto
|Chile
|1:43
|7
|Sophie Loohuis
|Global Cycling Team
|2:03
|8
|Angie Mariana Londoño
|Topstone Segafredo
|3:08
|9
|Aranza Villalón
|Chile
|3:15
|10
|Luisa Daniela Hernandez
|Manza Té La Selva No Varix
|3:21
|13
|Angélica Moreno
|Team Toscana Orasi
|5:19
|24
|Carolina Vargas
|Banrural Tropigas Don Paletero
|8:13
Clasificación General Individual
|1
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|9:57:54
|2
|Camila Valbuena
|Manza Té La Selva No Varix
|0:31
|3
|María Quesada
|Colono Bikestation Kölbi
|0:49
|4
|Natalia Safroniuk
|Pato Bike BMC Team
|1:01
|5
|Gabriela Soto
|Banrural Tropigas Don Paletero
|1:03
|6
|Catalina Soto
|Chile
|1:43
|7
|Sophie Loohuis
|Global Cycling Team
|2:03
|8
|Angie Mariana Londoño
|Topstone Segafredo
|3:08
|9
|Aranza Villalón
|Chile
|3:15
|10
|Luisa Daniela Hernández
|Manza Té La Selva No Varix
|4:09
|13
|Angélica Moreno
|Team Toscana Orasi
|5:19
|22
|Carolina Vargas
|Banrural Tropigas Don Paletero
|8:13
Ruta
El adiós de ‘Nairoman’: gran homenaje al escarabajo boyacense en su última carrera
El ciclismo mundial vivió un momento histórico y profundamente conmovedor antes del inicio del Giro dell’Emilia, escenario elegido para la última carrera profesional de Nairo Quintana. Antes de que se diera el pedalazo inicial de la clásica italiana, el pelotón internacional se unió para rendirle un merecido homenaje al boyacense, formando un emotivo camino de honor con sus bicicletas en alto. El corredor colombiano, visiblemente emocionado, cruzó este pasillo bajo los aplausos de sus compañeros y rivales, quienes reconocieron de pie la grandeza de una leyenda que marcó una época dorada en las carreteras de todo el mundo.
Este homenaje resalta el enorme impacto del pedalista de Cómbita, considerado unánimemente como el ciclista más importante de las últimas décadas en Colombia y un referente absoluto a nivel mundial. Su trayectoria no solo transformó el deporte nacional, sino que inspiró a toda una generación de escarabajos que se atrevieron a soñar con conquistar Europa. Con su característico estilo escalador y combativo, Quintana se ganó el respeto en el pelotón internacional y de la afición, consolidando un legado de constancia y pundonor difícil de igualar.
La carrera sirvió además como el marco perfecto para que el escarabajo vistiera por última vez los colores del Movistar Team, la escuadra telefónica con la que alcanzó la cúspide de su rendimiento deportivo y con la que regresó para cerrar con broche de oro su ciclo profesional. Fue vistiendo estos mismos colores que construyó sus gestas más memorables, incluyendo el histórico título del Giro de Italia en 2014 y la memorable victoria en la Vuelta a España en 2016, además de sus múltiples podios en el Tour de Francia que hicieron vibrar a todo el país.
Con este último adiós en territorio italiano, el mismo país donde consiguió su primer gran triunfo europeo en 2012, Nairo puso fin a 17 temporadas en la élite mundial del ciclismo. Aunque cuelga la bicicleta de manera oficial, su vínculo con el deporte continuará vigente a través de sus proyectos personales, como su próximo Gran Fondo en Cartagena y su rol impulsando nuevos talentos. El pelotón avanza, pero las carreteras del mundo jamás olvidarán las gloriosas páginas escritas por las piernas del indomable ‘Nairoman’.
Ruta
Douglas Parrado triunfa en Guararé y Fredd Matute acaricia el título del Tour de Panamá
El pedalista cubano Douglas Parrado (Rali Store) se impuso al sprint este sábado para adjudicarse la cuarta etapa del Tour de Panamá. La jornada, diseñada especialmente para los hombres más rápidos del pelotón, constó de un trayecto de 93,4 kilómetros que conectó a las localidades de Chitré y Guararé. El podio del día lo completaron los pedalistas panameños Joel Moreno (Team Rali Store – Giant) y Bredio Ruiz (Senafront).
Por los lados de los colombianos, Elí Saul Burgos (MBO Racing Team) fue el mejor escarabajo del día al cruzar la línea de meta en la posición 35° con el mismo tiempo del ganador, mientras que su compatriota Juan Diego Patiño (Momentum Racing) completó el recorrido un poco más rezagado, clasificándose finalmente en la casilla 63°.
Pese a los intentos de cortes y las altas velocidades registradas durante el recorrido, la clasificación general no sufrió modificaciones en sus puestos de vanguardia. El hondureño Fredd Matute se sostuvo firmemente en la primera posición de la carrera. El costarricense Gabriel Rojas (Manza Té La Selva Scott) se mantiene al acecho en el segundo lugar, mientras que el panameño Cristofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval) cierra el podio provisional en la tercera casilla.
La prestigiosa ronda centroamericana llegará a su conclusión este domingo con la disputa de la quinta y última etapa. Los ciclistas afrontarán un circuito eminentemente llano de 92 kilómetros en Chitré, el cual dictará la sentencia definitiva de la competencia y revelará la identidad del nuevo monarca que sucederá al panameño Franklin Archibold, campeón de la edición anterior.
CLASIFICACIONES COMPLETAS