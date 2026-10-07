Ruta
Hegemonía del Euskaltel-Euskadi en el Grand Prix El Djazaïr: con Iker Mintegi de campeón y Paul Hennequin ganando última etapa
El equipo español Euskaltel-Euskadi cerró con broche de oro su participación en el Grand Prix El Djazaïr, carrera disputada en Argelia, que se estrenó en el calendario UCI. El español Iker Mintegi se consagró campeón y el francés Paul Hennequin ganó la tercera y última etapa.
El podio de la novel carrera africana, que no contó con participación colombiana, lo completaron El polaco Axel van der Tuuk (Euskaltel-Euskadi) y el belga Gianni Marchand (Tarteletto – Isorex), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El equipo naranja dominó la competencia de principio a fin. El polaco Axel van der Tuuk se impuso en la jornada inaugural, con Mintegi segundo; el español tomó el relevo de su compañero al frente del liderato en el segundo capítulo y hoy Hennequin remató la gran faena de la escuadra vasca, que el próximo año contará en sus filas con Mikel Landa.
En la jornada final disputada en un circuito en Sidi Abdella, de 113,2 kilómetros de recorrido, el Euskaltel-Euskadi redondeó su gran actuación. Hennequin fue el más rápido en la llegada masiva y Mintegi se aseguró el primero puesto en la clasificación general al entrar en el pelotón.
Grand Prix El Djazaïr (2.2)
Resultados Etapa 3 | Sidi Abdella – Sidi Abdella (113,2 km)
|1
|Paul Hennequin
|Euskaltel-Euskadi
|2:39:32
|2
|Timothy Dupont
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|3
|Yacine Hamza
|Madar Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Nadjib Assal
|Madar Pro Cycling Team
|m.t.
|5
|Jonathan Kerkhofs
|Universe Cycling Team
|+ 00
|6
|Martin Haluska
|Dukla Banská Bystrica
|m.t.
|7
|Arne Santy
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|8
|Nicolas Alustiza
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|9
|Thijmen van der Giessen
|Universe Cycling Team
|m.t.
|10
|Anes Riahi
|Madar Pro Cycling Team
|m.t.
Clasificación General Final
|Iker Mintegi
|Euskaltel – Euskadi
|7:43:23
|2
|Danny van der Tuuk
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|3
|Gianni Marchand
|Tarteletto – Isorex
|0:05
|4
|Anes Riahi
|Madar Pro Cycling Team
|0:35
|5
|Arne Santy
|Tarteletto – Isorex
|0:35
|6
|Nicolás Alustiza
|Euskaltel – Euskadi
|0:35
|7
|Jonathan Lastra
|Euskaltel – Euskadi
|0:35
|8
|Lukáš Panacek
|Dukla Banska Bystrica
|0:35
|9
|Ali Zakaria Sahiri
|Selección de Algeria
|0:40
|10
|Oussama Mimouni
|Madar Pro Cycling Team
|0:40
Ruta
Orgullo Paisa hace el 1-2 en el segundo capítulo de la Clásica El Carmen de Viboral con Jhonatan Restrepo y Alejandro Osorio
El experimentado ciclista caldense Jhonatan ‘El Pacora’ Restrepo, al servicio del Orgullo Paisa, se impuso con autoridad en la primera etapa en línea de la Clásica de El Carmen de Viboral. En un final electrizante que ratificó el dominio de su equipo, Restrepo cruzó la línea de meta en primer en el circuito de La Aurora. Su compañero de equipo, el actual campeón nacional Alejandro Osorio, lo escoltó en la segunda posición, firmando un espectacular uno-dos para la escuadra antioqueña en esta tradicional competencia.
Con este resultado, la clasificación general individual no sufrió alteraciones en su parte más alta y mantiene al carmelitano Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) sólidamente al comando de la carrera. El liderato del corredor local se afianzó gracias al trabajo estratégico de su equipo en los kilómetros finales. El podio parcial de la «Grande de Antioquia» lo completan el propio Jhonatan Restrepo en la segunda plaza y el tolimense Camilo Ardila, del equipo NU Colombia, quien se mantiene al acecho en la tercera posición.
La jornada estuvo marcada por una alta exigencia táctica en el circuito urbano y rural de 5,6 kilómetros por vuelta, donde los favoritos midieron fuerzas de cara a lo que resta de la competencia. El Orgullo Paisa supo controlar los intentos de fuga de los equipos rivales, manteniendo un ritmo alto que seleccionó el grupo principal y les permitió rematar con éxito, desatando la euforia de los aficionados locales que se apostaron a los lados de la vía.
La carrera antioqueña continuará este jueves con la disputa de la esperada etapa reina, una jornada que promete revolucionar la clasificación general. Los ciclistas tomarán la salida en el municipio de El Carmen de Viboral y se enfrentarán a un trazado de alta montaña con destino a Abejorral, donde los escaladores tendrán el protagonismo absoluto en los duros ascensos que caracterizan a esta subregión del Oriente Antioqueño.
Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral – Categoría Élite
Resultados Etapa 2 | Circuito Urbano (61,5 km)
|1
|Jhonatan Restrepo
|Orgullo Paisa
|1:27:11″
|2
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Julián Manrique
|Nu Colombia
|m.t.
|4
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|m.t.
|5
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|1:50:09″
|2
|Jhonatan Restrepo
|Orgullo Paisa
|0:38
|3
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:59
|4
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|1:02
|5
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|1:12
Ruta
Vuelta a Venezuela: Nicolás Gómez gana al sprint la cuarta etapa y José Misael Urián sigue líder
El sprinter antioqueño Nicolás Gómez, integrante del equipo GW Erco Sportfitness, salió vencedor este miércoles en la cuarta etapa de la Vuelta a Venezuela 2026. La jornada, que se disputó entre la localidad de Quíbor, en el estado Lara, y Araure, en Portuguesa, se definió en un vibrante remate de velocidad pura donde el pedalista carmelitano demostró sus excelsas condiciones como embalador para cruzar la línea de meta en la primera posición.
El podio del día reflejó la intensa batalla entre los locales y los extranjeros. Detrás de Gómez, el segundo lugar fue para el venezolano Edwin Torres, representante de la Lotería del Táchira, quien estuvo muy cerca de regalarle una alegría a la afición local. La tercera posición en el sprint final la ocupó el también paisa Christian Vélez, del Team Sistecrédito, consolidando un protagonismo notable para los colombianos.
El remate masivo mantuvo la adrenalina al máximo y sirvió para definir las posiciones de honor de la jornada. El selecto grupo de los cinco mejores del día lo completaron dos destacados ciclistas venezolanos: Leangel Linarez, del equipo portugués Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, que ingresó en la cuarta casilla, mientras que el joven talento Arlex Méndez, ficha de la Lotería del Táchira, cerró el lote principal en el quinto puesto demostrando la consistencia de su escuadra en las etapas de transición.
En cuanto a la clasificación general individual no sufrió alteraciones en su parte más alta. El colombiano José Misael Urián, portando los colores del Team Sistecrédito, supo sortear los peligros del terreno llano y el fuerte viento para resguardar con éxito su camiseta amarilla. Urián se mantiene firme en el primer lugar.
Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)
Resultados Etapa 4 | Quibor › Araure (154 km)
|1
|Nicolás Gómez
|GW Erco Sportfitness
|3:11:05″
|2
|Edwin Torres
|Lotería del Táchira
|m.t.
|3
|Cristian Vélez
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|4
|Leangel Linarez
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|m.t.
|5
|Arlex Méndez
|Lotería del Táchira
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|14:17:35″
|2
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:07
|3
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|0:27
|4
|Jefferson Ruiz
|GW Erco Sportfitness
|0:41
|5
|Erick Fernando Pozo
|Best PC
|0:42
Ruta
Primoz Roglic vuela en casa y se corona campeón de Europa en la contrarreloj
El experimentado pedalista esloveno Primoz Roglic fue profeta en su tierra y conquistó la medalla de oro en la prueba de contrarreloj individual del Campeonato de Europa de Ciclismo en Ruta 2026, disputada en su tierra natal.
El veterano corredor de 36 años detuvo el cronómetro en un tiempo de 28 minutos y 16 segundos, una marca inalcanzable que le permitió vestirse con el maillot europeo por primera vez en su exitosa carrera deportiva profesional.
La competencia, celebrada sobre un exigente circuito de 22,1 kilómetros con salida y llegada en Šenčur, Eslovenia, estuvo marcada por un trazado quebrado que favoreció las condiciones de escalador de Roglic, quien cimentó su victoria principalmente en el tramo de ascenso hacia Možjanca, donde registró el mejor tiempo intermedio, ventaja que supo administrar con solidez hasta el final.
El podio continental de la categoría élite masculina lo completaron dos franceses, cuyos representantes ofrecieron una batalla sumamente reñida. La medalla de plata quedó en manos del francés Bruno Armirail, quien culminó a solo 7 segundos del ganador, mientras que su compatriota Maxime Decomble se adjudicó la medalla de bronce al finalizar la prueba a 29 segundos de la punta.
Campeonato Europeo de Ruta – Resultados CRI *Categoría Élite
|1
|Primoz Roglic
|Eslovenia
|28:16
|2
|Bruno Armirail
|Francia
|0:07
|3
|Maxime Decomble
|Francia
|0:29
|4
|Ilan Van Wilder
|Bélgica
|0:33
|5
|Stefan Küng
|Suiza
|0:35
|6
|Kasper Asgreen
|Dinamarca
|0:45
|7
|Marco Frigo
|Italia
|0:55
|8
|Jakob Söderqvist
|Suecia
|0:56
|9
|Callum Thornley
|Gran Bretaña
|0:56
|10
|Iván Romeo
|España
|0:58