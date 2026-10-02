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Ruta

Héctor Álvarez reina en Europa: un ataque magistral a 12 kilómetros de meta le da el oro entre los Sub-23

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El español Héctor Álvarez se consagró campeón europeo de ruta en la categoría sub-23. (Foto © Real Federación Española de Ciclismo)
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El boyacense Nairo Quintana ganó dos etapas en la Vuelta a España a lo largo de su carrera deportiva. (Photo Dario Belingheri/BettiniPhoto © 2019)
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El costarricense Gabriel Rojas ganó la tercera etapa del Tour de Panamá 2026. (Foto © Federación Panameña de Ciclismo)
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