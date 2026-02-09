“He pasado una época difícil y ahora estoy muy contento de volver a sentirme bien”: Iván Ramiro Sosa tras su podio en el nacional de ruta

Solo le faltó el triunfo al impresionante retorno a la competición de Iván Ramiro Sosa tras superar su lesión. Después de una larga recuperación, el ciclista cundinamarqués volvió a disputar una carrera en el campeonato nacional de ruta y lo hizo mostrando un formidable rendimiento que lo dejó subcampeón.

“Ha sido una carrera muy bonita, he pasado una época difícil y ahora estoy muy contento de volver a sentirme bien. Seguiré trabajando para estar entre los mejores”, dijo Sosa, tras su podio en los nacionales.



Iván Ramiro Sosa, en el podio con su familia como subcampeón nacional de ruta. (Foto © Anderson Bonilla)

Sosa se mostró durante todo el día como uno de los ciclistas más fuertes sobre un durísimo recorrido en Zipaquirá que incluyó 13 pasos por las rampas de La Concepción. Siempre en los primeros puestos, en la última vuelta el escalador de Pasca lanzó un gran ataque en busca de la victoria en solitario.

Atrapado por Egan Bernal en los kilómetros finales, ambos afrontaron juntos el imponente ascenso al Mirador de Salinas, donde en el sprint final, tras dejarse hasta el último esfuerzo sobre el asfalto, Iván Ramiro Sosa se tuvo que conformar con un más que meritorio segundo puesto. “Quiero agradecer a todos, al equipo y a mi familia por el apoyo que me dieron”, concluyó el corredor del Kern Pharma.

*Con Información Prensa Kern Pharma