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Harrie Lavreysen agigantó su leyenda y se coronó campeón mundial del keirin; Cristian Ortega llegó a semifinales
El neerlandés Harrie Lavreysen se coronó campeón de la prueba de keirin en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista Shanghái 2026, sumando una nueva presea dorada a su gran palmarés. El vigente campeón olímpico ratificó su condición de favorito con una exhibición de potencia inapelable sobre el velódromo. Con este triunfo, el velocista estira su ventaja histórica como el ciclista con más medallas de oro en la historia de las citas mundiales
El podio de la competencia se completó con el alemán Maximilian Dörnbach, quien se quedó con la medalla de plata, y el japonés Shinji Nakano, acreedor del bronce. Ambos corredores intentaron seguirle el ritmo al pedalista de los Países Bajos en la última vuelta, pero tuvieron que conformarse con disputar las posiciones secundarias ante la clara superioridad del monarca de la velocidad.
Por el lado de la representación sudamericana, el colombiano Cristian Ortega se destacó como el mejor de la región al avanzar firmemente hasta las semifinales. Aunque no logró acceder a la serie por las medallas, Ortega se ubicó en el puesto 12° de la clasificación general, demostrando su crecimiento competitivo ante la élite internacional.
La suerte fue distinta para los otros dos competidores suramericanos que tomaron la partida. El también colombiano Kevin Quintero, y el argentino Lucas Villar no consiguieron superar la exigente primera ronda de emparejamientos, quedando eliminados de forma prematura en una jornada dominada de principio a fin por los europeos.
RESULTADOS FINALES
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Mundial de Ciclismo en Pista Shanghái 2026: se conocieron a los primeros campeones
El Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026 arrancó con fuerza en Shanghái, China, entregando las primeras medallas de oro de la competición. La gran figura de la jornada de apertura fue Lorena Wiebes, quien agigantó su leyenda al conquistar su tercer título mundial consecutivo en la exigente modalidad de scratch. La velocista neerlandesa demostró una vez más su superioridad en el óvalo asiático al cruzar la meta por delante de la irlandesa Lara Gillespie y la portuguesa María Martins, quienes completaron un podio de altísimo nivel.
La velocidad por equipos masculina ratificó el poderío de los Países Bajos en las pruebas de potencia pura. El combinado neerlandés se adjudicó la medalla de oro tras imponerse en una vibrante final al equipo de Australia, que se quedó con la plata, mientras que la delegación local de China celebró ante su público al adueñarse de la medalla de bronce.
Por su parte, la velocidad por equipos femenina desató la euforia local en el velódromo de Shanghái. Las ciclistas de China hicieron respetar su casa y se coronaron campeonas del mundo con una exhibición de velocidad implacable. Las asiáticas superaron a la escuadra de Gran Bretaña, que debió conformarse con el segundo puesto, mientras que el representativo de Alemania cerró la jornada al asegurar el tercer cajón del podio.
La competencias de la cita mundialista continuarán este jueves y Colombia estará presente con Stefany Cuadrado, en la clasificación de los 200 metros lanzados y las rondas eliminatorias de la velocidad femenina, mientras que Kevin Quintero y Cristian Ortega, en la primera ronda del keirin masculino y las instancias previstas para esta modalidad.
Programación del Jueves, 15 de octubre
- Keirin masculino: primera ronda
- Velocidad individual femenina: clasificación
- Keirin masculino: repescas
- Velocidad individual femenina: dieciseisavos de final
- Keirin masculino: cuartos de final
- Velocidad individual femenina: octavos de final
Horario de la tarde
- Persecución por equipos femenina: primera ronda
- Velocidad individual femenina: cuartos de final
- Keirin masculino: semifinales
- Persecución por equipos masculina: finales
- Eliminación femenina: final
- Keirin masculino: finales
- Scratch masculino: final
- Persecución por equipos femenina: finales
Pista
Mundial de Ciclismo en Pista 2026: Stefany Cuadrado lidera el sueño de Colombia
El Velódromo de Shanghái, en la República Popular China, se convertirá en el epicentro del ciclismo mundial del 14 al 18 de octubre, al albergar el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026. Durante cinco días de intensa competición, los mejores especialistas del planeta se darán cita en el óvalo asiático con un objetivo claro: adueñarse de la gloria absoluta. En total, la cita orbital repartirá 22 títulos mundiales, distribuidos equitativamente en 11 coronas para la categoría femenina y 11 para la masculina.
Dentro del exigente programa de competencias, los aficionados podrán disfrutar de las seis pruebas reinas que forman parte del calendario de los Juegos Olímpicos: keirin, velocidad individual, velocidad por equipos, persecución por equipos, ómnium y madison. Estas disciplinas no solo medirán la potencia y la estrategia de los corredores en el presente ciclo, sino que servirán como el primer gran termómetro de cara a las máximas justas olímpicas del deporte internacional.
La delegación colombiana llega a territorio chino con altas expectativas y liderada por la joven prodigio Stefany Cuadrado, actual número uno del ranking femenino de velocidad. A sus 20 años, la ciclista nacional arriba con un palmarés envidiable que incluye dos medallas de oro y una de plata en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de brillar con luz propia en los recientes Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde conquistó tres metales dorados. Cuadrado buscará en Shanghái superar la medalla de bronce conseguida en el Mundial de 2025 para consolidarse en la cúspide de la velocidad global.
El poderío del equipo nacional se complementa con una nómina de velocistas de primer nivel que promete dar pelea en cada heat. En el combinado nacional destaca la imponente figura del vallecaucano Kevin Quintero, quien ya sabe lo que es portar el arcoíris tras coronarse campeón del mundo en el keirin masculino durante la edición de 2023. Junto a él, el barranquillero Cristian David Ortega aportará su explosividad y talento en la pista, completando una dupla masculina de respeto que aspira a llevar la bandera de Colombia a lo más alto del podio en el velódromo chino.
Calendario y programa de todas las pruebas
Miércoles, 14 de octubre
- Persecución por equipos femenina: clasificación
- Persecución por equipos masculina: clasificación
- Velocidad por equipos femenina: clasificación
- Velocidad por equipos masculina: clasificación
Horario de la tarde
- Velocidad por equipos femenina: primera ronda
- Velocidad por equipos masculina: primera ronda
- Scratch femenino: final
- Persecución por equipos masculina: primera ronda
- Velocidad por equipos femenina: finales
- Velocidad por equipos masculina: finales
Jueves, 15 de octubre
- Keirin masculino: primera ronda
- Velocidad individual femenina: clasificación
- Keirin masculino: repescas
- Velocidad individual femenina: dieciseisavos de final
- Keirin masculino: cuartos de final
- Velocidad individual femenina: octavos de final
Horario de la tarde
- Persecución por equipos femenina: primera ronda
- Velocidad individual femenina: cuartos de final
- Keirin masculino: semifinales
- Persecución por equipos masculina: finales
- Eliminación femenina: final
- Keirin masculino: finales
- Scratch masculino: final
- Persecución por equipos femenina: finales
Viernes, 16 de octubre
- Contrarreloj masculina: clasificación
- Ómnium femenino: scratch
- Persecución individual masculina: clasificación
- Ómnium femenino: carrera tempo
Horario de la tarde
- Carrera por puntos masculina: final
- Velocidad individual femenina: semifinales
- Ómnium femenino: eliminación
- Contrarreloj masculina: final
- Persecución individual masculina: finales
- Velocidad individual femenina: finales
- Ómnium femenino: carrera por puntos
Sábado, 17 de octubre
- Contrarreloj femenina: clasificación
- Velocidad individual masculina: clasificación
- Ómnium masculino: scratch
- Velocidad individual masculina: dieciseisavos de final
- Persecución individual femenina: clasificación
- Velocidad individual masculina: octavos de final
- Ómnium masculino: carrera tempo
Horario de la tarde
- Contrarreloj femenina: final
- Velocidad individual masculina: cuartos de final
- Madison femenino: final
- Ómnium masculino: eliminación
- Persecución individual femenina: finales
- Ómnium masculino: carrera por puntos
Domingo, 18 de octubre
- Velocidad individual masculina: semifinales
- Keirin femenino: primera ronda
- Keirin femenino: repescas
Horario de la tarde
- Keirin femenino: cuartos de final
- Velocidad individual masculina: finales
- Carrera por puntos femenina: final
- Keirin femenino: semifinales
- Eliminación masculina: final
- Keirin femenino: finales
- Madison masculino: final
Pista
La UCI visitó el Velódromo de Mosquera de cara a su homologación internacional
La Unión Ciclista Internacional (UCI) realizó una visita técnica oficial al Velódromo de Mosquera, Cundinamarca, con el objetivo de examinar minuciosamente el complejo deportivo de cara a su homologación internacional. Esta inspección representa el paso definitivo para que el escenario reciba la certificación oficial que lo faculte para albergar eventos internacionales.
Durante las jornadas de evaluación, una comisión de expertos del organismo rector del ciclismo mundial llevó a cabo rigurosas inspecciones técnicas sobre el óvalo de madera de 250 metros de longitud. El análisis incluyó la verificación precisa de la geometría de la pista, los ángulos de inclinación de los peraltes y la calidad de la superficie rodante, garantizando que el diseño cumpla estrictamente con las normativas internacionales exigidas para la alta competencia.
Además de las especificaciones de la pista, la delegación examinó a fondo la infraestructura complementaria del recinto techado de 15.000 metros cuadrados. Los inspectores recorrieron las zonas de boxes para los deportistas, las salas de control antidopaje, las áreas de servicios médicos, así como los espacios destinados a la prensa y la transmisión televisiva, elementos clave para la logística de eventos globales.
Tras concluir el cronograma de verificación, la UCI emitirá un dictamen final que determinará si el Velódromo se integra oficialmente al circuito de élite mundial. De recibir el aval, este complejo —que requirió una inversión superior a los 98.000 millones de pesos— se consolidará como el epicentro del ciclismo en Suramérica, aprovechando estratégicamente sus 2.516 metros sobre el nivel del mar para batir marcas internacionales.