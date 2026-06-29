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Ruta

Harold Tejada y Sergio Higuita, entre los elegidos del XDS Astana para el Tour de Francia 2026

Publicado

Hace 5 mins

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Dos colombianos en la nómina del XDS Astana para el Tour de Francia 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)
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Camilo Ardila se consagró campeón de la octava edición de la Clásica Cuna de la Libertad

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29 junio, 2026

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El tolimense Andrés Camilo Ardila, campeón de la Clásica Cuna de la Libertad 2026. (Foto Archivo © RMC)
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Tour de Francia: el Caja Rural-Seguros RGA incluye a Fernando Gaviria en su nómina

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29 junio, 2026

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El sprinter antioqueño Fernando incluido en la nómina del Caja Rural-Seguros RGA para el Tour de Francia 2026. (Foto © Caja Rural-Seguros RGA)
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Cycling Academy Project: una nueva plataforma europea para formar el futuro del ciclismo

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29 junio, 2026

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Cycling Academy Project se sostiene sobre cinco pilares fundamentales: deporte, desarrollo, comunicación, igualdad e internacionalización. (Foto © Cycling Academy Project)
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