Harold Tejada y Sergio Higuita, entre los elegidos del XDS Astana para el Tour de Francia 2026

El huilense Harold Tejada y el antioqueño Sergio Higuita regresan a la competencia con el XDS Astana Team para correr nada menos que el principal evento ciclista del mundo: el Tour de Francia, que se celebrará del 4 al 26 de julio.

La escuadra World Tour kazaja confirmó la nómina por medio de su cuenta oficial de la red social X, anunciando a dos colombianos, dos italianos, un neozelandés, un kazajo, un alemán y un neerlandés.

Además de los dos escarabajos la nómina cuenta con Davide Ballerini, Aaron Gate, Max Kanter, Mike Teunissen, Simone Velasco y Nicolás Vinokurov, quien viene de consagrarse campeón nacional de ruta en Kazajistán.



La nómina del XDS Astana para el Tour de Francia 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)

Recorrido exigente

La ‘Grande Bouclé’ recorrerá 3.319 kilómetros y 54.303 metros de desnivel positivo a lo largo de 21 etapas, que incluyen seis etapas llanas, cinco etapas intermedias, ocho etapas de montaña, una contrarreloj individual y una contrarreloj por equipos.

Tras las primeras etapas en Cataluña, la carrera llega rápidamente a los Pirineos, donde la sexta etapa, entre Pau y Gavarnie-Gèdre, supone el primer gran examen para los aspirantes a la clasificación general. Con 186,2 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel positivo, la etapa incluye el emblemático Col du Tourmalet antes de finalizar en la cima de Gavarnie-Gèdre.

Luego del primer día de descanso, los ciclistas se enfrentan inmediatamente a otra prueba clave en la etapa 10, entre Aurillac y Le Lioran. El recorrido de 166 kilómetros acumula casi 4.000 metros de desnivel en un circuito implacable que se espera que genere mayores diferencias entre los aspirantes a la clasificación general.

Tras el segundo día de descanso, llega la única contrarreloj individual de la carrera, una jornada al crónometro de 26 kilómetros que comienza en Évian-les-Bains y que podría resultar decisiva antes de que la carrera entre en su último bloque alpino. La última semana concluye con tres días consecutivos en los Alpes. Las etapas 19 y 20 finalizan en la cima del mítico Alpe d’Huez. La carrera concluye en París.