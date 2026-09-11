Harold Tejada sigue en el top 10 de la Vuelta a España; así quedaron los escarabajos en la general a dos días del final

La Vuelta a España 2026, que cuenta con la participación de 5 escarabajos, vivió su etapa 19, una jornada montañosa de 201,8 kilómetros disputada entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, que tuvo la gran actuación del bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), quien finalizó 2°.

Transcurridas 19 jornadas de la ronda ibérica, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) defendió su décimo puesto en la general, que sigue liderada por el español Enric Mas (Movistar Team).

A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, la tercera grande de la temporada, a dos días del final.

Vuelta a España 2026 – Clasificación General de los Colombianos