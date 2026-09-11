Ruta
Harold Tejada sigue en el top 10 de la Vuelta a España; así quedaron los escarabajos en la general a dos días del final
La Vuelta a España 2026, que cuenta con la participación de 5 escarabajos, vivió su etapa 19, una jornada montañosa de 201,8 kilómetros disputada entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, que tuvo la gran actuación del bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), quien finalizó 2°.
Transcurridas 19 jornadas de la ronda ibérica, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) defendió su décimo puesto en la general, que sigue liderada por el español Enric Mas (Movistar Team).
A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, la tercera grande de la temporada, a dos días del final.
Vuelta a España 2026 – Clasificación General de los Colombianos
|10
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|10:27
|15
|Juan Felipe Rodriguez
|EF Education – EasyPost
|36:18
|17
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|42:34
|106
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|3:22:47
|135
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|4:07:04
Ruta
Vuelta al Ecuador: Héctor Álvarez gana en Tulcán la quinta etapa con Santiago Cardona 11°
La gran promesa del ciclismo ecuatoriano, Héctor Álvarez (Team Best PC), ganó en Tulcán la quinta etapa de la Vuelta al Ecuador, que partió desde Bolívar. El talentoso corredor del Team Best PC completó los 98,7 kilómetros en 2 horas, 47 minutos y 14 segundos.
Álvarez, que entró en solitario a la meta, fue escoltado por sus compatriotas Brayan Muñoz (CDEF C&S Technology Chaoyang) y Anderson Palma (Cinecable Serviproc), quienes ingresaron 2° y 3° respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros terminó siendo Santiago Cardona (Esparza Training), quien se reportó en la casilla 11°, seguido de César Guavita (Team Best PC) en el puesto 12°, ambos a más de 2 minutos del ganador.
Con relación a la clasificación general se presentaron cambios. Byron Guamá (Team Best PC) bajó al tercer lugar y perdió el liderato con su compañero de equipo Héctor Álvarez. A la segunda posición subió Brayan Muñoz (CDEF C&S Technology Chaoyang).
La carrera ecuatoriana continuará este sábado con la sexta y penúltima etapa, que recorrerá 152,9 kilómetros entre Tulcán y Cotacachi (Laguna de Guigocha), con cuatro puertos categorizados y un final súper exigente.
Vuelta Ciclística al Ecuador (2.2)
Resultados Etapa 5 | Bolívar – Tulcán (98,7 km)
|1
|Héctor Álvarez
|Team Best PC
|2:47:14
|2
|Brayan Muñoz
|CDEF C&S Technology Chaoyang
|0:45
|3
|Anderson Palma
|Cine Cable Serviproc
|1:06
|4
|Juan Córdova
|Espectro Cycling Team
|2:08
|5
|Kevin Navas
|Best PC Ecuador
|2:11
|6
|Byron Guamá
|Best PC Ecuador
|2:11
|7
|Richard Huera
|Best PC Ecuador
|2:11
|8
|David Caicedo
|Cine Cable Serviproc
|2:11
|9
|Dauleth Huera
|Águila Team
|2:21
|10
|Robert White
|Espectro Cycling Team
|2:21
|11
|Santiago Cardona
|Esparza Training
|2:30
|12
|César Guavita
|Team Best PC
|2:36
Clasificación General Individual
|1
|Héctor Alvarez
|Team Best PC
|15:46:00
|2
|Brayan Muñoz
|CDEF C&S technology Chaoyang
|1:54
|3
|Byron Guamá
|Team Best PC
|2:02
|4
|Richard Huera
|Team Best PC
|2:28
|5
|Anderson Palma
|Cine Cable Serviproc
|2:31
|6
|David Caicedo
|Cine Cable Serviproc
|2:49
|7
|Santiago Montenegro
|Team Best PC
|3:01
|8
|Kevin Navas
|Team Best PC
|3:18
|9
|Dauleth Huera
|Águila Team
|3:22
|10
|Juan Córdova
|Espectro Cycling Team
|3:24
|11
|Robert White
|Espectro Cycling Team
|4:07
|12
|César Guavita
|Team Best PC
|4:43
Ruta
Vuelta a España: Santiago Buitrago termina 2° en Peñas Blancas detrás de Eddie Dunbar
En una jornada montañosa llena de emociones, Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) le ganó el duelo al bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en la decimonovena etapa de la Vuelta a España 2026, luego de recorrer 201,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas.
El irlandés, que sumó su primera victoria de la temporada, remónto en los últimos 1.000 metros y pasó de largo al escarabajo, que otra vez se quedó cerca de la victoria. Tercero finalizó el británico Thomas Gloag (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a 23 segundos de los dos punteros.
La etapa comenzó muy movida con muchos ataques. Después de una lucha inalcanzable Buitrago se mostró muy activo y pudo entrar en la fuga del día para sumar puntos en la montaña. La carrera transcurrió bajo el dominio de los escapados, que terminaron definiendo la etapa. Al final, el colombiano perdió las fuerzas y terminó entrando 2° detrás de Eddie Dunbar.
En cuanto al resto de nacionales se clasificaron así: Harold Tejada (XDS Astana Team) 20°, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) 32°, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 103° e Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) 122°.
Con relación a la clasificación general, Enric Mas (Movistar Team) no aflojó y se mantuvo primero con dos etapas por disputar. El podio lo completan el esloveno Primož Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
La ronda ibérica vivirá este sábado su vigésima etapa, iniciando en La Calahorra para terminar en Collado del Alguacil, que tendrá un recorrido montañoso de 186,8 kilómetros, con cinco puertos categorizados y un final en alto de 8,4 km al 9.8%.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 19 | Vélez-Málaga – Peñas Blancas (210,8 km)
|1
|Eddie Dunbar
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|5:00:54
|2
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|0:14
|3
|Thomas Gloag
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:23
|4
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|0:44
|5
|Marcel Camprubí
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|1:44
|6
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|2:01
|7
|Guillaume Martin
|Groupama-FDJ United
|2:11
|8
|Chris Hamilton
|Team Picnic PostNL
|2:39
|9
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|3:03
|10
|Sergio Samitier
|Cofidis
|3:17
|20
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|5:41
|32
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|8:18
|103
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|28:52
|122
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|34:13
Clasificación General Individual
|1
|Enric Mas
|Movistar Team
|65:52:03
|2
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:37
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|3:01
|4
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|5:17
|5
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|6:03
|6
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|7:06
|7
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|7:57
|8
|Cristian Rodríguez
|XDS Astana Team
|8:21
|9
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|9:06
|10
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|10:27
|15
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|36:18
|17
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|42:34
|106
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|3:22:47
|135
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|4:07:04
Ruta
Kevin Estupiñán se reporta 7° en la tercera etapa del Tour de Rumania
El joven escarabajo Kevin Estupiñán (UC Mónaco), que tiene de ídolo a Tadej Pogacar, finalizó séptimo en la tercera etapa del Tour de Rumania 2026, tras reportarse en el grupo de favoritos con el mismo tiempo del vencedor del día. La jornada rompe-piernas transcurrió en la región de Transilvania con un recorrido de 198,4 kilómetros.
El ganador del tercer capítulo terminó siendo el húngaro Barnabás Vas (Team United Shipping), quien fue el más rápido en un sprint reducido tras ganarle en el embalaje al italiano Enea Sambinello (Selección de Italia) y a su compatriota András Gusztáv Pakot (Team United Shipping), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente. El otro colombiano en competencia, Juan Miguel Díaz (UC Mónaco) se clasificó en el puesto 55° más de 4 minutos de Vas.
En cuanto a la clasificación general, el belga Rutger Wouters (K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Sport Cycling Team) perdió el liderato con el húngaro András Gusztáv Pakot (Team United Shipping). El podio parcial lo completan italiano Enea Sambinello y el irlandés Ronan O’Connor (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery).
La carrera rumana continuará este sábado con la cuarta etapa, otra jornada ondulada de 165,2 kilómetros, que se disputará entre las ciudades Brașov y Ploiești con tres puertos de montaña categorizados.
Tour de Rumania (2.2)
Resultados Etapa 3 | Piatra Neamț – Băile Balvanyos (198,4 km)
|1
|Barnabás Vas
|Team United Shipping
|4:26:54
|2
|Enea Sambinello
|Selección de Italia
|m.t.
|3
|András Gusztáv Pakot
|Team United Shipping
|m.t.
|4
|Mattew-Denis Piciu
|MENtoRISE Teem CCN
|m.t.
|5
|Tord Wikander
|NCF Region Vest
|m.t.
|6
|Jaume Barceló
|UC Mónaco
|m.t.
|7
|Kevin Andrés Estupiñán
|UC Mónaco
|m.t.
|8
|Mykhailo Basaraba
|UC Mónaco
|m.t.
|9
|Luca Fraticelli
|Vega – Vitalcare – Dynatek
|m.t.
|10
|Luca Bagnara
|Vega – Vitalcare – Dynatek
|m.t.
|55
|Juan Miguel Díaz
|UC Mónaco
|4:44
Clasificación General Individual
|1
|András Gusztáv Pakot
|Team United Shipping
|11:29:40
|2
|Enea Sambinello
|Selección de Italia
|0:02
|3
|Ronan O’Connor
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|0:02
|4
|Mykhailo Basaraba
|UC Mónaco
|0:08
|5
|Luca Fraticelli
|Vega – Vitalcare – Dynatek
|0:08
|6
|Cristian Raileanu
|Selección de Rumania
|0:13
|7
|Rutger Wouters
|K.O.F.M. x Thielemans – Bildin – Cycling Team
|0:18
|8
|Barnabás Vas
|Team United Shipping
|0:20
|9
|Iustin-Ioan Văidian
|MENtoRISE Teem CCN
|0:27
|10
|Jaume Barceló
|UC Mónaco
|0:30
|12
|Kevin Andrés Estupiñán
|UC Mónaco
|0:30
|49
|Kevin Andrés Estupiñán
|UC Mónaco
|5:14