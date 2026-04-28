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“Ha sido un esfuerzo muy largo, pero finalmente he podido conseguir el objetivo”: Iván Sosa tras lograr su primera victoria con el Kern Pharma
Exhibición de Iván Ramiro Sosa en el alto de Kiran para sumar su primera victoria con el Equipo Kern Pharma y vestirse de líder en la tercera etapa del Tour de Turquía. El escarabajo lanzó su valiente apuesta a cinco kilómetros de meta para marcharse en solitario y lograr el cuarto triunfo de la temporada para el conjunto español.
“Ha sido un esfuerzo muy largo, el equipo trabajó genial durante todo el día y a cinco kilómetros de meta he visto un pequeño parón en el grupo y he decidido moverme. He sufrido mucho en el último tramo, la ascensión era muy dura pero finalmente he podido conseguir el objetivo. Para mí supone una satisfacción inmensa y, junto a mis compañeros, creo que tendremos más opciones de pelear por el triunfo en este Tour”, dijo Sosa, en declaraciones recogidas por su equipo.
Tras dos jornadas con resolución al sprint, el Equipo Kern Pharma afrontó hoy la primera etapa con final montañoso de la ronda turca. Convencidos de las opciones de pelear por el triunfo con Iván Ramiro Sosa en el alto de Kiran, la formación farmacéutica trabajó desde los primeros kilómetros buscando que no se generara ningún corte numeroso en cabeza.
Cuando restaban cinco kilómetros para el final, con la victoria entre ceja y ceja, Sosa lanzó un portentoso ataque para marcharse en solitario, abriendo un colchón cercano a los 30″ sobre sus más inmediatos perseguidores. A partir de ese momento, el colombiano inició su particular cronoescalada para salir victorioso en el alto de Kiran, vistiéndose de líder y volviendo a alzar los brazos cuatro años más tarde.
Un triunfo para Sosa que llega tras una operación en la arteria ilíaca la pasada temporada. El colombiano, al entrar en meta, se acordó de todas las personas que le han acompañado en este proceso: “Quiero dedicarle esta victoria a mi esposa, a mi hijo, a mi familia y a todo el Equipo Kern Pharma, que ha creído en mí desde el primer momento. Estoy muy feliz de poder devolver la confianza depositada con esta victoria”, concluyó el formidable pedalista cundinamarqués.
*Con Información del Equipo Kern Pharma
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Dorian Godon gana el prólogo del Tour de Romandía; Daniel Felipe Martínez el mejor colombiano
Ratificando las buenas actuaciones que lleva este año, Dorian Godon (INEOS Grenadiers) se impuso en la primera etapa del Tour de Romandía 2026, un prólogo de 3,2 kilómetros disputado en la ciudad de Villars-sur-Glâne. Tras su gran actuación el corredor galo se convirtió en el primer líder de la carrera.
El pedalista francés utilizó un tiempo de 3:35″ a una velocidad media de 53,58 km / h. La segunda posición de la crono la ocupó el sueco Jakob Söderqvist (Lidl – Trek) y el tercer lugar fue para el portugués Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG), ambos a 6″ segundos del ganador.
En cuanto a los tres colombianos en competencia, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) fue el más destacado en la casilla 61° a 29 segundos del ganador, mientras que Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó en el puesto 68° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) se calsificó 81° a 36 segundos de Godon.
La carrera helvética continuará este miércoles con la disputa de la primera etapa en línea, una jornada de 194,3 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Martigny, que incluye cuatro puertos de montaña categorizados.
Tour de Romandie (2.UWT)
Resultados Prólogo | Villars-sur-Glâne – Villars-sur-Glâne (3,2 km)
|1
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|03:35
|2
|Jakob Söderqvist
|Lidl-Trek
|0:06
|3
|Ivo Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|0:06
|4
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|0:07
|5
|Axel Zingle
|Team Visma | Lease a Bike
|0:07
|6
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|0:07
|7
|Philipsen Albert Withen
|Lidl-Trek
|0:07
|8
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:08
|9
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:08
|10
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:10
|61
|Daniel Felipe Martinez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:29
|68
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:31
|81
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:36
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Ranking UCI: los colombianos mejoran en el escalafón con Egan Bernal ascendiendo 15 posiciones
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, como es costrubre cada martes, esta vez luego de finalizar la Lieja-Bastoña-Lieja y la Vuelta a Asturias.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantuvo en lo más alto con un puntaje de 10.810.
El campeón del mundo es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (6.885) quien mantuvo el segundo lugar por delante del mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista.
En cuanto a los ciclistas colombianos, el mejor en el ranking UCI es Egan Bernal en el puesto 26 (con 2.204 puntos), y además otros dos están en el top-100 de la actual clasificación: Harold Tejada (70°) y Santiago Buitrago 80°. El ascenso más significativo lo logró Nairo Quintana, quien recuperó 149 posiciones hasta llegar a la casilla 269°.
Por equipos lidera el escalafón el UAE Team Emirates-XRG, con 12.269,41 puntos, por delante de Red Bull – BORA – hansgrohe, Visma | Lease a Bike, Decathlon CMA CGM y XDS Astana, que completan el top-5. El mejor equipo colombiano del ranking es el Team Medellín-EPM, que se clasifica 51° con 258 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
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Iván Ramiro Sosa se reencuentra con el triunfo en la tercera etapa del Tour de Turquía
Siguen las victorias colombianas en carreras del calendario UCI, esta vez el turno le correspondió a Iván Ramiro Sosa, quien se reencontró con el triunfo, llevándose la tercera etapa del Tour de Turquía 2026, la primera jornada montañosa disputada sobre un trayecto de 132,7 kilómetros entre Marmaris y Kıran.
El escarabajo, que demostró ser el más fuerte en la fase montañosa, realizó una gran exhibición en el alto de Kiran, lanzando el ataque definitivo a 5 kilómetros de meta para sumar su primera victoria con el equipo Kern Pharma y vestirse de líder. Al colombiano los escoltaron el australiano Sebastián Berwick (Caja Rural-Seguros RGA) y el francés Nicolás Breuillard (Team TotalEnergies), quienes se reportaron 2° y 3° respectivamente.
En cuanto a los otros dos colombianos en competencia, el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) terminó en la casilla 137° y el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), quien sufrió una caída, se ubicó en el puesto 145°, ambos a más de 24 minutos de su compatriota.
En lo referente a la clasificación general se presentaron cambios importantes y el colombiano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) le arrebató el liderato al belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise), ganador de los dos primeros capítulos.
La ronda turca vivirá este miércoles la cuarta etapa, de las ocho pactadas, una jornada rompe-piernas de 130,4 kilómetros entre Marmaris y Fethiye, que incluye un puerto montañoso y varios repechos no categorizados.
Presidential Cycling Tour of Turkiye (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Marmaris – Kıran (132,7 km)
|1
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|3:40:25
|2
|Sebastián Berwick
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:09
|3
|Nicolás Breuillard
|Team TotalEnergies
|0:15
|4
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:26
|5
|Kamiel Bonneu
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:30
|6
|Nicolas Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:40
|7
|Matteo Scalco
|XDS Astana Team
|0:53
|8
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:53
|9
|Jordan Jegat
|Team TotalEnergies
|0:55
|10
|Mikel Bizkarra
|Euskaltel-Euskadi
|0:57
|11
|José Félix Parra
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:57
|12
|Odd Christian Eiking
|Unibet Rose Rockets
|1:00
|13
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|1:04
|137
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|24:27
|145
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|25:29
Clasificación General Individual
|1
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|10:39:44
|2
|Sebastián Berwick
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:13
|3
|Nicolás Breuillard
|TotalEnergies
|0:21
|4
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:36
|5
|Kamiel Bonneu
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:40
|6
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:50
|7
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|1:03
|8
|Matteo Scalco
|XDS Astana Team
|,,
|9
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|1:05
|10
|José Félix Parra
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:07
|11
|Mikel Bizkarra
|Euskaltel – Euskadi
|,,
|12
|Odd Christian Eiking
|Unibet Rose Rockets
|1:10
|13
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|1:14
|115
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|24:37
|126
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|25.39