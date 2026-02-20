GW se une a Transcordilleras Gravel 2026 como bicicleta oficial del evento

El gravel ha venido ganando espacio dentro del ciclismo colombiano como una disciplina que integra aventura, autosuficiencia y descubrimiento del territorio. En este contexto, Transcordilleras Gravel 2026 anuncia una alianza estratégica clave: GW será la bicicleta oficial del evento, acompañando a los participantes con su modelo GW Volcano, diseñada para los retos reales del gravel y el bikepacking en Colombia.

La edición 2026 de Transcordilleras Gravel se desarrollará del 22 de febrero al 1 de marzo, iniciando en El Retiro (Antioquia) y finalizando en Yopal (Casanare), en un recorrido de 8 etapas que atravesará distintas regiones del país, conectando montañas, caminos rurales y territorios ideales para la exploración en bicicleta.

Transcordilleras Gravel se ha posicionado como una experiencia que va más allá de la competencia. Su formato combina gravel, autosuficiencia, bikepacking y exploración, proponiendo un desafío físico y mental que conecta a los ciclistas con el territorio y las comunidades locales. “Transcordilleras es una experiencia de ciclismo de aventura que mezcla gravel, ultraciclismo y bikepacking. Recorremos el territorio desde una mirada profunda, con un formato exigente pero estructurado, que permite competir, explorar y compartir con la comunidad”, explica Mauricio Ordóñez, creador del evento.

GW y su apuesta por el gravel y el bikepacking

La llegada de GW como bicicleta oficial refuerza el crecimiento de Transcordilleras Gravel y confirma el compromiso de la marca con el desarrollo del ciclismo en todas sus formas. Como parte de esta alianza, GW entregará dos bicicletas GW Volcano Custom dotadas con bolsos PRO para manubrio, marco y caña y un marco GW Volcano a los participantes del evento, fortaleciendo su vínculo con la comunidad gravel y el espíritu de exploración que lo define. “Transcordilleras Gravel es el evento de gravel más relevante del país, especialmente esta edición por etapas que recorre algunos de los paisajes más exigentes de Colombia. Esta alianza es clave dentro de nuestra apuesta por masificar el gravel y el bikepacking en Colombia y Latinoamérica”, señala Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW.

Estas bicicletas Volcano Custom fueron diseñadas exclusivamente para el evento, inspiradas en la identidad visual y el carácter de Transcordilleras. El punto de partida del diseño es el jaguar, ícono del recorrido y símbolo de fuerza, resistencia, adaptación y una conexión profunda con el territorio: las mismas cualidades que exige un desafío de más de 1.000 kilómetros y 22.000 metros de desnivel positivo, atravesando el país desde El Retiro (Antioquia) hasta Yopal (Casanare).

El diseño gráfico del marco busca contar la historia del recorrido y del territorio que se cruza etapa tras etapa. El uso del color responde directamente al entorno de la carrera: verdes profundos que evocan la selva y la montaña, tonos tierra que remiten a los caminos destapados y contrastes controlados que aportan carácter sin romper la armonía. Cada decisión gráfica transmite territorio, resistencia y recorrido, sin artificios innecesarios.

Así como Transcordilleras es un evento autosuficiente, donde el ciclista depende de sí mismo, el diseño del marco refleja esa misma filosofía: una propuesta sólida, honesta y funcional. Más que una pieza conmemorativa, el marco Transcordilleras es una interpretación visual del reto más largo y exigente del evento, una bicicleta que representa la experiencia de cruzar Colombia pedaleando.

GW Volcano: exploración sin límites

La GW Volcano, presentada oficialmente en el Campeonato Nacional de Gravel, es una bicicleta pensada para largas distancias, terrenos mixtos y condiciones cambiantes. Su diseño permite el uso de llantas más anchas, mayor capacidad de carga y una geometría enfocada en la comodidad y la estabilidad, convirtiéndola en una aliada ideal tanto para la competencia como para el bikepacking. “Creemos profundamente que Colombia es un país hecho para viajar en bicicleta. La Volcano responde a esa necesidad: una bici resistente, versátil y preparada para explorar, cargar equipaje y enfrentar la topografía y el clima del país”, añade Villegas.

Una alianza con visión de futuro

Para Transcordilleras Gravel, contar con una marca colombiana como GW representa un paso clave en la consolidación del gravel y el bikepacking en el país. “Esta alianza va más allá de lo comercial. GW entiende el territorio, al ciclista colombiano y la lógica del gravel y el bikepacking. Es una señal clara de que esta disciplina tiene futuro en Colombia”, concluye Ordóñez.

Transcordilleras Gravel 2026 se proyecta así como un punto de encuentro entre ciclistas, territorio e industria, mientras GW continúa fortaleciendo su visión de bicicletas diseñadas para explorar, resistir y descubrir Colombia sobre dos ruedas.

Características bicicleta GW Volcano a entregar:

MARCO Y TENEDOR: GW VOLCANO ALUMINIO CON CABLEADO FULL INTERNO

GRUPO: SHIMANO CUES 210 velocidades con RELACIÓN PLATOS 46/32T, PACHA 11-39T , frenos de disco HIDRÁULICO.

RUEDAS: GW GRAVEL 700C 24H AGP-25 PRO / DISC

MANUBRIO: GW ARP-1 31.8 MM 16°

POTENCIA: GW ARP-1 31.8 MM

TIJA: GW ARP-1 27.2 X 350 MM SILLÍN: GW BERTOI MF MTB AF 145 MM LLANTAS: VITTORIA 700X45 TERRENO PRO

PESO APROX. 12.60 KG (TALLA S)

BOLSOS PRO:

BOLSO PARA MARCO BICICLETA GRAVEL 5.5L

BOLSO PARA MANUBRIO BICICLETA GRAVEL 2.5L PRO

BOLSO PARA CAÑA BICICLETA GRAVEL 15L PRO