Empresas y Marcas
GW reafirma su compromiso con el gravel en Colombia en la segunda edición del Campeonato Nacional
Por segundo año consecutivo, GW será patrocinador oficial del campeonato nacional de Gravel y premiará al primer lugar de cada categoría con un kit de marco GW Volcano Gravel, ratificando su apuesta por el crecimiento de esta modalidad en el país.
El gravel continúa abriendo caminos en el ciclismo colombiano. Una modalidad que combina la velocidad del ciclismo de ruta con la versatilidad del MTB y que, poco a poco, gana nuevos practicantes, escenarios y espacios de competencia en el país.
En esta segunda edición del Campeonato Nacional de Gravel, GW ratifica su compromiso como patrocinador oficial, dando continuidad a una apuesta que comenzó el año pasado, cuando la marca presentó su GW Volcano Gravel durante la primera edición del campeonato en Santa Rosa de Cabal. Una participación que hoy se fortalece con el propósito de seguir impulsando esta disciplina y acercar a más ciclistas a nuevas experiencias sobre dos ruedas.
Como parte de su acompañamiento, GW entregará un kit de marco GW Volcano al primer lugar de cada categoría, una premiación especial que busca reconocer el talento, el esfuerzo y la dedicación de los deportistas, al tiempo que les brinda una oportunidad para continuar desarrollándose en esta modalidad.
GW Volcano: diseñada para explorar nuevos caminos
La GW Volcano es una propuesta desarrollada para quienes buscan versatilidad, resistencia y comodidad en diferentes terrenos. Su diseño responde a las características del gravel, una modalidad que permite combinar recorridos sobre tierra, grava, pavimento y senderos mixtos.
Su estructura ofrece la rigidez necesaria para afrontar terrenos irregulares, junto con la comodidad para realizar recorridos prolongados. Su geometría gravel busca un equilibrio entre estabilidad, control y absorción de vibraciones, favoreciendo una conducción cómoda y eficiente incluso en trayectos exigentes.
El kit que recibirán los ganadores incluye marco de aluminio, manubrio, tenedor, ejes delantero y trasero, tija, abrazadera, juego de dirección, dropout y espaciadores. Un conjunto de componentes que ofrece una excelente base para el montaje de una bicicleta diseñada para descubrir nuevos territorios.
Esta apuesta también responde a la visión de GW de acompañar las diferentes formas de vivir el gravel, desde las competencias de alto rendimiento hasta las experiencias de aventura y exploración.
GW: una marca que impulsa el crecimiento del gravel
Para Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW, regresar por segundo año consecutivo como patrocinador oficial representa una oportunidad para ratificar el compromiso de la marca con una modalidad que viene creciendo a nivel mundial y que comienza a consolidarse en Colombia. «Esta es la segunda ocasión en la que GW participa como patrocinador oficial del Campeonato Nacional de Gravel. En la primera edición realizamos el lanzamiento de nuestra GW Volcano Gravel, y qué mejor escenario que hacerlo en un evento histórico, en el que por primera vez en Colombia se entregaba una camiseta de campeón nacional de esta modalidad».
Jorge destaca que el gravel está generando una dinámica muy interesante en el país y que desde GW buscan contribuir a su crecimiento y masificación. «Para nosotros, regresar este segundo año significa ratificar nuestro compromiso con esta modalidad del ciclismo, que representa aventura y mucho disfrute. Queremos que cada vez más ciclistas se animen a descubrirla y vivirla, al igual que el bikepacking».
La apuesta de GW va más allá de las competencias. La marca busca acompañar las diferentes experiencias que ofrece esta disciplina, apoyando eventos como el Campeonato Nacional de Gravel y Transcordilleras, una competencia de largas distancias que combina aventura, disfrute y exigencia en las diferentes topografías colombianas.
«Queremos ser una marca que impulse y genere esa dinámica de crecimiento alrededor del gravel. Nuestra GW Volcano llega para aportar a las diferentes formas de competir y disfrutar esta modalidad. Nuestra intención es seguir impulsando este tipo de eventos, pero también motivar a las personas a crear sus propias experiencias de bikepacking».
Esta visión busca que cada vez más ciclistas se animen a recorrer sus territorios en bicicletas adaptadas para llevar equipaje y maletas, descubriendo nuevas rutas y disfrutando del país desde otra perspectiva.
Una modalidad con cada vez más seguidores en Colombia
Desde la Comisión de Ciclomontañismo también destacan la evolución que ha tenido el gravel y el interés creciente de los deportistas por participar en este tipo de competencias.
Para Santiago Robledo, representante de la Comisión, llegar a una segunda edición es motivo de orgullo y demuestra que la modalidad está encontrando cada vez más seguidores en el país. «Para nosotros es un orgullo tener la segunda edición en esta modalidad. Vemos que, con respecto a la primera, hay más interesados y más practicantes, porque es una disciplina que viene creciendo en Colombia».
Sin embargo, uno de los principales retos para consolidar el gravel está relacionado con su reconocimiento institucional y el respaldo que pueda recibir para fortalecer su desarrollo competitivo. «El reto es que la Federación Colombiana de Ciclismo la tenga como una modalidad más en Colombia y que la apoye más», señaló Robledo.
Desde la perspectiva de GW, Colombia todavía tiene un camino importante por recorrer en la consolidación de esta disciplina. Jorge Villegas considera que, aunque ya existen competencias de aventura, el formato de Gravel con características de competencia tipo UCI está apenas viviendo su segunda edición en el país.
La expectativa es mantener una convocatoria similar a la primera edición, con un posible crecimiento en la participación, y continuar despertando el interés de nuevos aficionados que quieran vivir una experiencia deportiva de esta magnitud.
Por su parte, GW continuará trabajando para acompañar el crecimiento de esta modalidad, apoyando competencias, promoviendo nuevas experiencias y acercando soluciones a los ciclistas que encuentran en el gravel una forma diferente de disfrutar el deporte.
Con esta segunda participación como patrocinador oficial del Campeonato Nacional de Gravel, GW reafirma su apuesta por el desarrollo del ciclismo colombiano y por una disciplina que invita a explorar, descubrir nuevos caminos y vivir la pasión por las dos ruedas.
Empresas y Marcas
Pirelli y Netcompany INEOS anuncian una alianza mundial que impulsa la tecnología y el alto rendimiento en Colombia
Bicicletas Strongman, distribuidor de Pirelli Cycling en Colombia, celebra el acuerdo de tres años que llevará los neumáticos de la marca italiana a uno de los equipos más importantes del ciclismo profesional.
La reconocida compañía italiana Pirelli anunció una nueva alianza estratégica con el WorldTeam Netcompany INEOS, mediante la cual se convertirá en su proveedor oficial de neumáticos (Official Tyre Partner) a partir de la temporada 2027, por un período de tres años.
Esta colaboración reúne a dos protagonistas de la industria deportiva alrededor de una visión compartida: la innovación tecnológica, el desarrollo de productos de alto rendimiento y la búsqueda permanente de la excelencia en el ciclismo profesional.
El acuerdo contempla el suministro de neumáticos Pirelli y el trabajo conjunto entre corredores, técnicos e ingenieros del equipo británico y la marca italiana. Las experiencias recogidas en competencia y entrenamiento permitirán avanzar en el desarrollo de productos que respondan a las exigencias de los mejores ciclistas del mundo.
Entre las referencias evaluadas se destacan el P ZERO RACE SL-R y el P ZERO RACE RS, dos neumáticos de carretera diseñados para optimizar aspectos fundamentales del rendimiento como la aerodinámica, la eficiencia de rodadura, el agarre y el control.
Bicicletas Strongman: la conexión de Pirelli con el ciclismo colombiano
En Colombia, la noticia fue recibida con gran satisfacción por Bicicletas Strongman, empresa con sede en Bogotá y distribuidora de los productos de ciclismo Pirelli en el país.
Sus propietarios manifestaron su entusiasmo por el acuerdo internacional y destacaron el enorme potencial de crecimiento que ha demostrado la marca en el mercado colombiano, donde cada vez existe un mayor interés por la tecnología, la innovación y los componentes utilizados en el ciclismo profesional.
Para Bicicletas Strongman, la llegada de Pirelli al Netcompany INEOS representa un nuevo respaldo al desarrollo tecnológico de la marca y fortalece su relevancia entre los ciclistas colombianos, que encuentran en sus productos una alternativa especializada para sus diferentes necesidades deportivas.
La compañía bogotana continuará trabajando para acercar al mercado nacional la tecnología y las innovaciones de Pirelli Cycling, acompañando a los ciclistas con productos, conocimiento técnico y atención especializada.
La alianza entre Pirelli y Netcompany INEOS abre una nueva etapa de desarrollo internacional, con una proyección que también alcanza al ciclismo colombiano, donde Bicicletas Strongman seguirá siendo un punto de conexión entre la marca italiana y los apasionados por las dos ruedas.
BMX
GW lleva al Gran Fondito 2026 la historia de Mariana Pajón a través de su emblemático museo
Este 14 y 15 de noviembre, Medellín recibirá una nueva edición del Gran Fondito de Mariana Pajón, que este año llega con su Edición Exploradores, una invitación para que niños y niñas descubran el deporte y disfruten nuevas aventuras en familia. Por cuarto año consecutivo, GW estará presente con el Museo de Mariana Pajón, un espacio que reúne los momentos más importantes de su trayectoria y cuenta una historia construida entre la deportista y la marca.
Ubicado en el Parque de los Pies Descalzos, el museo permitirá explorar su evolución desde las primeras bicicletas, uniformes y trofeos hasta sus grandes conquistas deportivas, incluidas sus tres medallas olímpicas. Una exposición que busca inspirar a las nuevas generaciones y mostrarles que los grandes sueños también pueden hacerse realidad.
«Lo que quiero mostrarles a los niños con mi museo es que ellos también pueden construir uno propio si practican este deporte con amor y pasión«, comparte Mariana Pajón.
Esta historia también tiene un capítulo especial junto a GW. Cuando Mariana inició su carrera, encontrar una bicicleta que se ajustara a su estatura y necesidades representaba una misión. Su llegada al equipo coincidió con los primeros desarrollos de marcos para BMX de la marca, dando inicio a un proceso de expedición y trabajo en conjunto para construir aquella bicicleta que soñaba desde los cuatro años.
Desde entonces, las bicicletas GW han acompañado diferentes etapas de su trayectoria y sus tres conquistas olímpicas. Un trabajo en equipo en el que la experiencia deportiva de Mariana y el conocimiento de la marca en desarrollo de producto han evolucionado de la mano.
«Mi papel ha sido entrenar, esforzarme, soñar y prepararme, pero tengo toda la tranquilidad del mundo de que ese instrumento que me va a llevar a conquistar un logro fue construido con toda la pasión y el amor», expresa la campeona.
Hoy, esa historia continúa con nuevos retos tecnológicos, como el prototipo de carbono desarrollado para Mariana, que representa una de sus aspiraciones deportivas de cara a los juegos olímpicos en Los Ángeles 2028. Una relación que ella misma resume como un trabajo compartido: «Lo más lindo en mi carrera junto a GW es que hemos estado de la mano, cada uno en su trabajo y en su puesto dando lo mejor, pero con una pasión y con un cariño que nos ha llevado a otro nivel».
En su cuarta edición, el Gran Fondito llega bajo el concepto Exploradores, con competencias de ciclismo, patinaje y running para niños y niñas de 2 a 14 años, además de actividades, atracciones y espectáculos para disfrutar en familia. Una experiencia que, como explica Mariana, va mucho más allá de competir.
«En el deporte está muy bien conquistar objetivos, pero disfrutando el proceso«, señala la deportista, quien busca transmitirles a los pequeños la importancia de soñar en grande y disfrutar haciendo aquello que aman.
Con su presencia en esta nueva edición, GW continúa su misión acompañando una historia que conecta el desarrollo del ciclismo colombiano con la trayectoria de una de sus máximas referentes. Este 14 y 15 de noviembre, el Museo de Mariana Pajón será una oportunidad para recorrer ese camino y descubrir la historia detrás de algunas de las grandes conquistas del deporte colombiano.
Empresas y Marcas
Programa preventivo de control de calidad y actualización del producto GW Mortirolo
En GW nos mueve la pasión por las dos ruedas, la seguridad de nuestros ciclistas y el compromiso permanente con la excelencia, la innovación y los más altos estándares de calidad e idoneidad técnico-mecánica. Por eso, como parte de nuestros procesos de seguimiento, gestión de calidad y mejora continua, realizamos evaluaciones técnicas periódicas a nuestros productos.
En línea con esta filosofía y con nuestro compromiso con la seguridad de las personas, hemos dispuesto, por iniciativa propia y como medida preventiva de seguimiento de calidad, un Programa Preventivo de Control de Calidad y Actualización de Producto, dirigido exclusivamente a un grupo específico de kits de marco (manubrio, tenedor, eje, tija, juego de dirección, abrazadera, dropout, potencia) y bicicletas ensambladas de la referencia GW Mortirolo, correspondientes a seriales previamente identificados.
Es importante precisar que este procedimiento aplica única y exclusivamente a las unidades cuyos seriales se encuentran en el listado oficial publicado por la marca. Los demás lotes, referencias y familias de productos GW, así como las unidades GW Mortirolo cuyos seriales no estén incluidos en dicho listado, no hacen parte de este programa preventivo y continúan disponibles para su comercialización, ensamblaje y uso habitual.
¿En qué consiste el programa preventivo?
Los usuarios que tengan una bicicleta o un kit de marco GW Mortirolo identificado en el listado oficial deberán acudir al punto de venta o distribuidor autorizado GW. Allí se llevará a cabo la sustitución preventiva, sin ningún costo para el usuario, en coordinación con nuestro equipo técnico.
Una vez realizado este procedimiento, la unidad quedará lista para retomar su uso, con el respaldo de la marca.
¿Cómo identificar si su producto hace parte del programa?
Para verificar si su bicicleta o kit de marco GW Mortirolo está incluido en este programa preventivo, siga estos pasos:
- Ubique el número de serial grabado o etiquetado en el producto.
- Compare el serial con el listado oficial publicado por GW.
- Si el serial coincide, siga las instrucciones que se indican a continuación.
Instrucciones para clientes y usuarios
Para garantizar una atención ordenada, ágil y transparente, agradecemos su colaboración con las siguientes acciones:
1. Verifique si el serial de su bicicleta o kit de marco GW Mortirolo se encuentra incluido en el programa preventivo.
2. Si su unidad está identificada en el listado, suspenda temporalmente su uso o comercialización mientras se realiza la actualización preventiva.
3. No realice desmontajes, adaptaciones, modificaciones ni intervenciones técnicas sobre el tenedor por cuenta propia o en talleres no autorizados.
4. Acérquese con la bicicleta o el kit de marco al punto de venta o distribuidor autorizado GW donde realizó la compra.
5. En el establecimiento autorizado se realizará la sustitución preventiva del tenedor, en coordinación con nuestro equipo técnico, procurando brindar una atención ágil para que pueda retomar sus rodadas en el menor tiempo posible.
En GW, la seguridad de las personas es una prioridad. Esta iniciativa voluntaria reafirma nuestro compromiso con la calidad, la mejora continua y el respaldo integral a quienes confían en nuestra marca para sus entrenamientos, competencias y rodadas diarias.
Agradecemos su colaboración y comprensión para llevar a cabo este proceso de manera oportuna. Para resolver inquietudes o consultar información sobre nuestros distribuidores autorizados, ponemos a su disposición los canales oficiales de atención de GW.