GW presenta su nueva línea de zapatillas para ciclismo: evolución, diseño y una experiencia pensada para el ciclista de hoy

El comienzo de un nuevo año también es una invitación a evolucionar. En esa búsqueda constante por ofrecer mejores experiencias sobre la bicicleta, GW presenta su nueva línea de zapatillas para ciclismo, una propuesta que consolida el crecimiento de la marca en esta categoría y eleva su portafolio con nuevos diseños, materiales y soluciones pensadas para el ciclista apasionado.

Este lanzamiento no responde a una moda pasajera ni a una actualización superficial. Es el resultado de un proceso profundo de análisis, rediseño y entendimiento del mercado, donde la experiencia del ciclista, la relación precio–calidad y la versatilidad fueron el punto de partida.

“GW, como marca líder en permitir a los amantes de la bicicleta tener acceso a un portafolio completo y cercano en precio, está en constante evolución de diseño y estándares de calidad. Las zapatillas son un punto clave en la experiencia del deportista, sin importar la modalidad”, afirma Jorge Villegas, director de mercadeo de GW.

Una línea que entiende cómo y dónde se pedalea hoy

El ciclismo actual es diverso. Hay quienes entrenan en ruta, quienes buscan rendimiento en la montaña, quienes exploran el gravel, se mueven por la ciudad o entrenan indoor. Bajo esa realidad, GW desarrolló un portafolio de zapatillas amplio y coherente, capaz de responder a distintas formas de rodar sin perder identidad ni accesibilidad.

“Para nosotros es clave cubrir todos los puntos de contacto que tienen los ciclistas con la marca. No pensamos solo en ruta o MTB, también en quienes entrenan indoor, hacen spinning o usan la bicicleta como medio de transporte en la ciudad”, agrega Villegas.

Esta nueva línea está disponible en tallas de la 38 a la 46 y se divide en experiencias claras: ruta, montaña y uso versátil, permitiendo que cada ciclista encuentre una zapatilla alineada con su estilo, su nivel de exigencia y su día a día.

Diseño y materiales al servicio de la experiencia

Desde el desarrollo de producto, el objetivo fue claro: no solo mejorar especificaciones, sino repensar cómo se siente una zapatilla desde el primer momento.

“El ciclista actual es cada vez más consciente de sus decisiones de compra. Busca comodidad, rendimiento y durabilidad, pero también una buena propuesta de valor y un diseño que se adapte a su estilo y a distintos escenarios de uso”, explica Luisa González, jefe de desarrollo de producto de GW.

La incorporación de nuevas telas, mallas reforzadas, capelladas microperforadas y refuerzos estratégicos permitió crear zapatillas más ligeras, resistentes y visualmente modernas. El resultado es una sensación más natural al pedalear: mejor ajuste, mayor ventilación y estabilidad, sin sacrificar eficiencia.

“No se trataba solo de actualizar modelos, sino de repensar integralmente la experiencia, desde la capellada y el ajuste hasta la ventilación y la transferencia de potencia”, añade González.

“Queríamos que el ciclista sintiera comodidad, seguridad y confianza apenas se calza las zapatillas. Que note que fueron pensadas para su día a día, para terrenos reales y para distintos niveles de exigencia, y que además perciba que GW está dando un paso importante en diseño, materiales y experiencia”, concluye Luisa González.

Ruta, montaña y versatilidad: una propuesta completa

Para ruta, GW presenta Kronex y Cravon, dos modelos pensados para diferentes niveles de exigencia. Kronex está enfocada en ciclistas que disfrutan rodar con comodidad y constancia, acumulando kilómetros con un ajuste confiable y eficiente. Cravon, por su parte, responde a una mentalidad más competitiva, con un diseño orientado a la máxima eficiencia, ajuste preciso y transferencia directa de potencia.

En montaña y terrenos exigentes, Dustek y Krock representan el equilibrio entre control, durabilidad y rendimiento. Dustek está pensada para ciclistas que buscan eficiencia en terrenos variables y cross country, mientras que Krock apunta a un MTB más agresivo, donde la protección, la estabilidad y la tracción son fundamentales.

Para quienes buscan versatilidad, Nyro se posiciona como una zapatilla de uso mixto, ideal para MTB recreativo, gravel, ciclovía, urbano e incluso entrenamiento indoor. Su diseño moderno y funcional permite un uso cómodo tanto sobre la bicicleta como fuera de ella.

Cercanía, confianza y una invitación clara al ciclista

Más allá del diseño y la tecnología, este lanzamiento representa un mensaje directo al consumidor: GW sigue apostándole a masificar el ciclismo con productos bien pensados, actuales y accesibles.

“Más que hablar de lo que hace diferente esta línea, hablamos de lo que la hace cercana. Diseños actualizados, tecnologías, confort y ajustes que permiten que el ciclista llegue a la tienda y encuentre en GW una experiencia memorable”, señala Villegas.

Ese mensaje se traduce también en una invitación abierta a quienes aún no han probado la marca.

“Queremos decirle al ciclista que se arriesgue a usar GW, que pruebe nuestros productos y se enamore de una marca que piensa en ellos, con la promesa de ofrecer calidad, tendencia y un precio cercano”, concluye.

Con esta nueva línea de zapatillas, GW reafirma una nueva etapa en su portafolio: más sólida, más conectada con el ciclista y lista para competir en un mercado cada vez más exigente, sin perder su esencia.