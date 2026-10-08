Empresas y Marcas
GW llega con tres bicicletas custom al Gran Fondo Nairo Quintana 2026
La marca colombiana GW Bicicletas acompaña esta edición especial del Gran Fondo Nairo Quintana con tres bicis creadas para las categorías Nairo Kids, MTB y ruta, en un año que marca un momento determinante en la trayectoria de Nairo Quintana.
Hay momentos del ciclismo colombiano que trascienden la competencia y uno de esto es la despedida de Nairo Quintana, que además de reunir a miles de aficionados alrededor de la bicicleta, el evento representa un capítulo especial para el formidable rutero boyacense.
Del 9 al 11 de octubre, GW estará presente en Cartagena como patrocinador oficial y lo hace con tres bicicletas custom creadas especialmente para el evento: la GW Comet, destinada a la categoría Nairo Kids; la GW Jaguar, para la categoría MTB; y la GW Flamma, para la categoría de ruta.
Para Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW, acompañar este proyecto tiene un significado especial para una marca que ha estado vinculada al Gran Fondo desde la primera versión.
“Para nosotros ser un patrocinador oficial en el evento de Nairo Quintana solo nos puede representar orgullo. Hemos estado vinculados desde el inicio de este proyecto, desde que Nairo con su equipo comenzó a crearlo”, señala.
Esta relación también parte de una afinidad alrededor del ciclismo colombiano. GW ha buscado acompañar el proyecto de un deportista que durante años representó al país en los escenarios más importantes del mundo y que hoy continúa impulsando espacios para que las personas se acerquen a este deporte.
“Siempre pensamos que la marca de los colombianos, que es GW, pudiese estar también apoyando el sueño de un gran deportista colombiano, de ese ciclista que trajo tantos triunfos a Colombia”, agrega Villegas.
Tres bicicletas para una edición especial
La presencia de GW toma una forma particular en esta edición a través de piezas desarrolladas por el equipo de diseño y pintura de la marca en conjunto con Nairo y su equipo.
Más que entregar una bicicleta como premio, la intención fue convertir cada una en una pieza especial para el evento. “En el equipo de diseño y pintura de nuestra marca hay unos talentos increíbles que para el proceso de creación se unieron con Nairo y su equipo para poder plasmar todo lo que se quería reflejar de su evento”, explica Villegas.
La propuesta reúne tres modelos y tres modalidades: Comet para los niños, Jaguar para MTB y Flamma para ruta. Cada bicicleta cuenta además con una identidad visual propia, representada en los colores amarillo, azul y rojo, como una referencia a Colombia y a la figura de Nairo como uno de sus grandes referentes deportivos.
Durante toda la feria comercial del Gran Fondo, las bicicletas estarán exhibidas para que los asistentes puedan conocer de cerca los detalles de cada diseño e incluso tomarse fotografías con ellas. La feria se realizará en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, donde GW estará presente en los stands 41, 42 y 43.
Al finalizar la experiencia de exhibición, las tres bicicletas serán sorteadas entre los deportistas y participantes de cada categoría, convirtiéndose así en parte de las experiencias y sorpresas que el evento ha preparado para esta edición.
La presencia de GW también se suma a las marcas colombianas que han acompañado el crecimiento del ciclismo en el país. En palabras de Nairo Quintana, “esta edición de nuestro Gran Fondo Nairo Fest es muy importante para nosotros y también es importante tener marcas colombianas que han aportado al ciclismo de nuestro país”. Sobre GW, agrega: “Es una marca que también ha venido creciendo con todos los colombianos aficionados al ciclismo y haciendo grandes los eventos como este”.
Un legado que continúa sobre dos ruedas
Aunque el Gran Fondo coincide con un momento especial en la carrera de Nairo, para GW el significado del evento va más allá de su despedida de la competencia.
La participación de categorías como Nairo Kids representa, precisamente, la posibilidad de acercar a nuevas generaciones al ciclismo y mantener vivo el vínculo con este deporte.
“No podemos ver este evento solo como el retiro de Nairo Quintana, sino también como sembrar la semilla para que muchos futuros ciclistas lleguen al deporte y a la competencia a través de lo que está haciendo con ese proceso de formación en las categorías inferiores como las Push Bike en Nairo Kids”, destaca Villegas.
Desde esa perspectiva, la presencia de GW en el Gran Fondo reúne dos momentos del ciclismo: el reconocimiento a una trayectoria que marcó la historia deportiva del país y el comienzo de nuevas historias sobre la bicicleta.
Para la marca, acompañar este tipo de escenarios significa seguir sumando a eventos que reúnen a aficionados, familias y nuevas generaciones alrededor del ciclismo colombiano.
“En GW queremos seguir sumando y aportando para que ciclistas como Nairo Quintana sigan construyendo eventos que reúnan al país y a las familias alrededor del ciclismo. Queremos que este tipo de iniciativas sigan creciendo y recorriendo Colombia con nuestra marca”, concluyó Villegas.
Empresas y Marcas
Cañasgordas celebra una década sobre dos ruedas y GW se suma a esta historia con una bicicleta custom
Este 11 de octubre, Cañasgordas será escenario de una nueva edición de la Bicitravesía, un recorrido de 70 kilómetros que reunirá a amantes del MTB para disfrutar de las montañas, los caminos y los paisajes del Occidente antioqueño.
La travesía, que este año celebra una década de historia, nació como una salida entre amigos y con el paso del tiempo se convirtió en un encuentro que reúne a ciclistas de diferentes niveles y que involucra a toda la comunidad. “Cañasgordas representa, ante todo, integración. La Bicitravesía ha logrado construir una fiesta alrededor de la bicicleta en la que caben todos: desde corredores de alto nivel competitivo hasta ese ciclista recreativo que monta los domingos simplemente porque disfruta pedalear”, afirma Gabriel Mazo, director general de la Bicitravesía Cañasgordas.
El recorrido de 70 kilómetros conectará Cañasgordas y Abriaquí, llevando a los participantes por caminos y veredas de una región que se ha convertido en uno de los escenarios para disfrutar del ciclomontañismo en Antioquia. Pero la experiencia va más allá del reto deportivo. Durante la travesía, las comunidades acompañan el recorrido, reciben a los ciclistas y hacen parte de una jornada que también dinamiza la actividad comercial y turística de la zona. “Hay familias que salen de sus casas simplemente para animar a los corredores; personas que ofrecen agua, que aplauden, que esperan la caravana y que sienten la Bicitravesía como algo propio”, destaca Mazo.
GW vuelve a pedalear junto a Cañasgordas
GW acompaña nuevamente la Bicitravesía como patrocinador oficial, fortaleciendo una relación que se ha construido durante varias ediciones y que encuentra en el MTB uno de los segmentos estratégicos para la marca. “Lo más importante que representa para nuestra marca el evento de la Travesía Cañasgordas es cómo las bicicletas de montaña y regiones como el Occidente de Antioquia tienen unos parajes espectaculares y convocan a gran cantidad de personas y aficionados a disfrutar del ciclomontañismo”, explica Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW.
Como parte de la celebración de los diez años, GW creó una GW Shark de carbono personalizada, diseñada junto con los organizadores y con detalles inspirados en los colores y paisajes de la región. “Buscamos entregar desde GW no solo un producto, sino una historia a través de esa bicicleta que plasme esta década de Cañasgordas y que pueda ser un símbolo también en el futuro”, señala Villegas.
Para la organización, el verdadero premio de la travesía está en la experiencia que cada ciclista se lleva después de recorrer el territorio. “Queremos que cada persona se lleve un pedacito de Cañasgordas en el corazón”, concluye Mazo.
Este 11 de octubre, las montañas del Occidente antioqueño volverán a llenarse de bicicletas para celebrar diez años de una travesía que encontró en el MTB una forma de conectar deporte, naturaleza y comunidad.
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Elite, Avanti y Rivo llegan a Colombia con Zwift Cog y hasta cuatro años de garantía
La experiencia de entrenar en bicicleta desde casa suma una nueva posibilidad en Colombia. Elite, marca italiana especializada en equipamiento para ciclismo, trae al país sus simuladores inteligentes Avanti y Rivo con tecnología Zwift Cog integrada de fábrica, una solución que simplifica la conexión entre diferentes tipos de bicicletas y el entrenamiento virtual.
El cambio se nota desde el momento de instalar la bicicleta. Con Zwift Cog, el simulador utiliza un único piñón y permite realizar los cambios de manera inalámbrica desde un control instalado en el manubrio que además, permiten interactuar con la plataforma Zwift. De esta manera, un mismo simulador puede ser utilizado con bicicletas de ruta, MTB o gravel, equipadas con transmisiones Shimano o SRAM de 8 a 13 velocidades, sin necesidad de cambiar el cassette cada vez.
“Con el sistema Zwift Cog montado en los simuladores Elite Avanti y Rivo, la experiencia cambia desde el momento de instalar la bici. Ahora solo tendrás un piñón en el simulador y dos controles inalámbricos que ajustan la resistencia y permiten interactuar con la aplicación Zwift”, explicó Jorge Páez, jefe de Trade Producto de Elite en Colombia.
La tecnología también amplía las posibilidades de entrenamiento. A través de Zwift, los ciclistas pueden acceder a sesiones estructuradas, medir indicadores como el FTP, realizar pruebas de esfuerzo, participar en competencias virtuales y compartir recorridos con otros usuarios, desde quienes buscan mantenerse activos hasta aquellos que llevan su preparación a un nivel competitivo.
Para Colombia, esta alternativa también responde a una necesidad práctica: aprovechar mejor el tiempo disponible durante la semana y mantener la condición física sin que el tráfico o la falta de tiempo para desplazarse hasta una ruta se conviertan en un obstáculo.
“Para Elite es muy importante el tiempo que se pasa entrenando en el simulador. Queremos que esta sea una experiencia agradable, retadora y divertida, pero que también lleve al usuario a mantener su condición física para afrontar una Gran Fondo o simplemente tener una buena salud”, agregó Páez.
Más tecnología, también más respaldo
La llegada de los nuevos simuladores está acompañada por una segunda novedad para los usuarios de Elite: la ampliación de la garantía de sus simuladores interactivos.
Los modelos Justo 2, Avanti y Rivo podrán acceder a dos años adicionales de garantía de fábrica, pasando de dos a cuatro años de cobertura total, de acuerdo con las condiciones del programa. Para acceder a este beneficio, el usuario deberá registrar el producto dentro de los 90 días posteriores a la compra.
Los simuladores Elite son fabricados en Italia y esta ampliación busca ofrecer mayor tranquilidad frente a una inversión que puede convertirse en parte habitual de la rutina de entrenamiento, especialmente para quienes hacen un uso intensivo del equipo.
Con Zwift Cog, los nuevos Avanti y Rivo apuestan por una experiencia más sencilla y versátil, mientras que la extensión de garantía suma un respaldo de largo plazo. Dos novedades que acompañan una misma idea: hacer del entrenamiento indoor una experiencia cada vez más completa para el ciclista colombiano.
Consulta la garantía de tu producto ELITE en este enlace: https://redeem.elite-it.com/serial-check
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SCOTT Te Premia 2.0: una razón más para elegir tu próxima bicicleta
Elegir una bicicleta nueva es también elegir nuevas rutas, nuevos retos y nuevas formas de disfrutar el ciclismo. Por eso, este año SCOTT vuelve a premiar a quienes deciden vivir esas experiencias sobre una de sus bicicletas.
Entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre, quienes adquieran una bicicleta SCOTT participante podrán registrarse en SCOTT Te Premia 2.0 y recibir un cupón cuyo valor puede alcanzar hasta $8.500.000, dependiendo de la referencia de bicicleta adquirida. El premio podrá redimirse en productos autorizados de la marca para complementar la experiencia del ciclista.
“Para SCOTT Colombia, volver con ‘SCOTT Te Premia’ significa reafirmar nuestro compromiso con los ciclistas y con quienes confían en la marca para dar el siguiente paso en su experiencia sobre la bicicleta”, dijo Alejandro Peláez, jefe de Trade Producto SCOTT Colombia.
Compra tu bicicleta y completa tu experiencia
La campaña de SCOTT Te Premia 2.0 está pensada para que el ciclista pueda complementar su nueva bicicleta con otros productos de la campaña. Cascos, gafas, zapatillas, tenis y otros elementos pueden convertirse en parte de ese equipo que acompaña cada salida, siempre de acuerdo con el listado oficial de productos disponibles para redención.
“Una bicicleta es el centro de la experiencia, pero no es lo único que necesita un ciclista para disfrutarla plenamente. El equipamiento adecuado puede hacer una diferencia importante en seguridad, comodidad y rendimiento”, explicó Peláez.
La dinámica es sencilla: compra, registra, reclama y redime. Quienes adquieran una bicicleta participante en cualquiera de las 72 tiendas SCOTT autorizadas a nivel nacional podrán registrar su factura y, una vez validada la compra, recibirán un código con el valor del premio correspondiente.
Una SCOTT para vivir el ciclismo No todos los ciclistas buscan lo mismo. Algunos quieren competir, otros entrenar, descubrir nuevos lugares, recorrer la ciudad o simplemente disfrutar de una buena rodada. Por eso, SCOTT cuenta con un portafolio que responde a diferentes modalidades, niveles y necesidades.
“Buscamos que cada ciclista encuentre en la marca una bicicleta que realmente responda a su forma de vivir el ciclismo”, señaló Peláez. “Hay algo que queremos mantener independientemente de la categoría: ofrecer tecnología, diseño, rendimiento y una experiencia de producto que le permita al ciclista disfrutar más de lo que hace sobre la bicicleta”.
Y la experiencia no termina con la elección de la bicicleta. SCOTT cuenta con una estructura de respaldo que acompaña al consumidor después de la compra, con una red de distribuidores, servicio técnico, disponibilidad de repuestos y el respaldo de la marca.
“Cuando alguien compra una SCOTT no está adquiriendo únicamente una bicicleta; está entrando a una marca con una larga trayectoria en el desarrollo de productos para el ciclismo y con una filosofía muy enfocada en innovación y rendimiento”, afirmó el jefe de Trade Producto SCOTT Colombia.
Una razón más para elegir SCOTT
SCOTT Te Premia 2.0 es una invitación a dar el siguiente paso, pero el premio es solo una parte de la experiencia.
Elegir SCOTT también significa encontrar tecnología y desarrollo pensado para diferentes formas de vivir el ciclismo, acompañado por el respaldo de una marca suiza con una amplia trayectoria en el mundo de la bicicleta.
Porque una bicicleta puede llevarte a muchos lugares. La tecnología, el diseño y el respaldo de SCOTT están para acompañarte en el camino.
Elige la bicicleta que quieres, registra tu compra, reclama tu premio y prepárate para disfrutar aún más cada pedalazo. Aplican términos y condiciones de la campaña.