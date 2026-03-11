El GW Erco Sportfitness suma podios y puntos UCI en la Copa MTB de Puerto Rico

El equipo colombiano GW Erco Sportfitness cumplió una destacada actuación en la Copa MTB de Puerto Rico, disputada entre el 20 de febrero y el 1 de marzo, enfrentando a algunos de los mejores corredores del continente en pruebas del calendario internacional UCI.

La participación dejó resultados importantes para el equipo, con podios en las categorías junior y ubicaciones dentro del top 20 en élite, además de sumar puntos clave para el ranking mundial.

En la categoría junior masculina, Santiago Quintero fue uno de los protagonistas del evento al conseguir el primer lugar en el Short Track Challenge UCI C3, además de un segundo y un cuarto lugar en otras competencias del calendario.

Por su parte, Daniela Gaviria tuvo una actuación consistente en junior femenino, alcanzando varios segundos lugares y un cuarto puesto, consolidándose como una de las corredoras más destacadas del certamen.

En la categoría élite masculina, Jhonnatan Botero y Jerónimo Bedoya lograron posiciones dentro del top 20 en varias pruebas, compitiendo frente a corredores de alto nivel internacional.

Resultados Destacados

Short Track Challenge UCI C3

1° Santiago Quintero – Junior masculino



4° Daniela Gaviria – Junior femenino



10° Jerónimo Bedoya – Élite



17° Jhonnatan Botero – Élite



Cross Country Challenge UCI HC Junior Series

5° Santiago Quintero – Junior masculino



2° Daniela Gaviria – Junior femenino



9° Jhonnatan Botero – Élite



16° Jerónimo Bedoya – Élite



Cross Country Continental Series

2° Santiago Quintero – Junior masculino



2° Daniela Gaviria – Junior femenino



Short Track Internacional de Puerto Rico UCI C3

2° Santiago Quintero – Junior masculino



2° Daniela Gaviria – Junior femenino



9° Jerónimo Bedoya – Élite



Cross Country Internacional de Puerto Rico HC Junior Series

4° Santiago Quintero – Junior masculino



2° Daniela Gaviria – Junior femenino



13° Jhonnatan Botero – Élite



Para el director técnico del equipo, Héctor Pérez, la gira dejó un balance muy positivo en términos de rendimiento y crecimiento deportivo. El equipo alcanzó nuevos registros de potencia y mejoró su desempeño físico y mental frente a corredores del más alto nivel de América, lo que también permitió avanzar en el ranking internacional.

Las exigentes condiciones climáticas del Caribe, especialmente las altas temperaturas, representaron uno de los mayores retos para los corredores durante las competencias. Aun así, el equipo logró adaptarse y mantener un rendimiento competitivo a lo largo del calendario.

Desde el punto de vista técnico, el material deportivo también respondió a la exigencia de los circuitos, con bicicletas que mostraron gran comportamiento en terrenos técnicos y de alta intensidad.

La participación en Puerto Rico hace parte de la planificación deportiva del equipo para la temporada internacional, un proceso que busca seguir consolidando a GW Erco Sportfitness como uno de los proyectos más sólidos del mountain bike colombiano.