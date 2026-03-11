MountainBike
El GW Erco Sportfitness suma podios y puntos UCI en la Copa MTB de Puerto Rico
El equipo colombiano GW Erco Sportfitness cumplió una destacada actuación en la Copa MTB de Puerto Rico, disputada entre el 20 de febrero y el 1 de marzo, enfrentando a algunos de los mejores corredores del continente en pruebas del calendario internacional UCI.
La participación dejó resultados importantes para el equipo, con podios en las categorías junior y ubicaciones dentro del top 20 en élite, además de sumar puntos clave para el ranking mundial.
En la categoría junior masculina, Santiago Quintero fue uno de los protagonistas del evento al conseguir el primer lugar en el Short Track Challenge UCI C3, además de un segundo y un cuarto lugar en otras competencias del calendario.
Por su parte, Daniela Gaviria tuvo una actuación consistente en junior femenino, alcanzando varios segundos lugares y un cuarto puesto, consolidándose como una de las corredoras más destacadas del certamen.
En la categoría élite masculina, Jhonnatan Botero y Jerónimo Bedoya lograron posiciones dentro del top 20 en varias pruebas, compitiendo frente a corredores de alto nivel internacional.
Resultados Destacados
Short Track Challenge UCI C3
- 1° Santiago Quintero – Junior masculino
- 4° Daniela Gaviria – Junior femenino
- 10° Jerónimo Bedoya – Élite
- 17° Jhonnatan Botero – Élite
Cross Country Challenge UCI HC Junior Series
- 5° Santiago Quintero – Junior masculino
- 2° Daniela Gaviria – Junior femenino
- 9° Jhonnatan Botero – Élite
- 16° Jerónimo Bedoya – Élite
Cross Country Continental Series
- 2° Santiago Quintero – Junior masculino
- 2° Daniela Gaviria – Junior femenino
Short Track Internacional de Puerto Rico UCI C3
- 2° Santiago Quintero – Junior masculino
- 2° Daniela Gaviria – Junior femenino
- 9° Jerónimo Bedoya – Élite
Cross Country Internacional de Puerto Rico HC Junior Series
- 4° Santiago Quintero – Junior masculino
- 2° Daniela Gaviria – Junior femenino
- 13° Jhonnatan Botero – Élite
Para el director técnico del equipo, Héctor Pérez, la gira dejó un balance muy positivo en términos de rendimiento y crecimiento deportivo. El equipo alcanzó nuevos registros de potencia y mejoró su desempeño físico y mental frente a corredores del más alto nivel de América, lo que también permitió avanzar en el ranking internacional.
Las exigentes condiciones climáticas del Caribe, especialmente las altas temperaturas, representaron uno de los mayores retos para los corredores durante las competencias. Aun así, el equipo logró adaptarse y mantener un rendimiento competitivo a lo largo del calendario.
Desde el punto de vista técnico, el material deportivo también respondió a la exigencia de los circuitos, con bicicletas que mostraron gran comportamiento en terrenos técnicos y de alta intensidad.
La participación en Puerto Rico hace parte de la planificación deportiva del equipo para la temporada internacional, un proceso que busca seguir consolidando a GW Erco Sportfitness como uno de los proyectos más sólidos del mountain bike colombiano.
MountainBike
“Empezar la temporada con estas sensaciones es sumamente positivo”: Leonardo Páez tras su primer podio del año
El experimentado ciclomontañista boyacense Leonardo Páez consiguió su primer podio de la temporada 2026 en España, tras finalizar en la segunda posición en la Andalucía Bike Race, luego de cinco días de intensa competencia.
“Tuvimos una excelente actuación en recorridos muy técnicos que no favorece necesariamente mis características de escalada. Subir al podio en la contrarreloj y luego vestir el maillot de líder en la etapa maratón fue fantástico”, dijo Páez, en declaraciones recogidas por su equipo.
El oriundo de Ciénega, Boyacá que venía de iniciar su temporada competitiva en la carrera catalana Santa Vall by The Traka 2026 sin mucha figuración, se mostró satisfecho con los resultados obtenidos y confiado para lo que viene.
“Casi todos días nos mantuvimos luchando por estar cerca del podio. Empezar la temporada de esta manera y con estas sensaciones es sumamente positivo”, concluyó el pedalista colombiano del equipo italiano Lee Cougan – Basso Factory Racing.
MountainBike
Exitosa válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de MTB en Ginebra
En el municipio de Ginebra, Valle del Cauca, se cumplió con total éxito la segunda válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de MTB, realizada en la pista La Floresta, escenario que presentó excelentes condiciones técnicas, terreno seco y una agradable temperatura que permitió el normal desarrollo de las competencias.
Durante la jornada se disputaron las categorías teteros sin pedales, teteros con pedales, preinfantil A y B masculino y femenino, infantil A y B masculino y femenino, prejuvenil A y B damas y varones, junior damas y hombres, élite damas y hombres, categoría promocional y las diferentes divisiones máster: A, B1, B2, C1, C2 y D, cumpliendo así con la programación oficial del XCO.
Los ciclomontañistas ginebrinos, representantes del Club Huracanes, tuvieron una destacada actuación deportiva. Sobresalió el primer lugar en la categoría junior obtenido por Samuel Alvarado, así como el segundo puesto de Juan Martín Ruiz. En la élite femenina, Sofía Escobar alcanzó una meritoria cuarta posición.
También se destacaron María Camila Salazar en la categoría junior damas, Luciana Ríos en prejuvenil A y Irma Lucía Hernández en la categoría máster femenina. Por su parte, Juan Diego Campo, competidor de la categoría máster C1, continúa su preparación para representar al país en su quinto Campeonato Mundial Máster, que se disputará el próximo mes en territorio chileno.
En la categoría máster C2, Santiago Robledo se quedó con el primer lugar. Una de las actuaciones más sobresalientes de la jornada fue la de Juan Fernando Monroy, quien dominó la pista La Floresta y se adjudicó el triunfo en la categoría élite masculina, superando a Jean Pool Cardona, segundo, y Álvaro Arias, tercero.
Más de 250 corredores participaron en esta segunda válida de la Copa Valle Paraíso de Todos, competencia organizada por la Liga de Ciclismo del Valle y la Comisión Vallecaucana de MTB, con el respaldo de la Gobernación del Valle del Cauca e Indervalle, y el patrocinio de GW, Shimano y Manzur.
Según Javier Escobar, vicepresidente de la Comisión Vallecaucana de MTB, “el éxito de la copa es el resultado del arduo trabajo y la dedicación puesta en el mantenimiento diario de la pista La Floresta, además del compromiso y cariño para recibir a delegaciones de todo el suroccidente colombiano”.
La tercera válida de la Copa Valle Paraíso de Todos MTB se realizará el próximo 18 de abril en el municipio de La Cumbre.
RESULTADOS II VÁLIDA COPA VALLE PARAÍSO DE TODOS MTB
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca
MountainBike
Dos colombianos se subieron al podio en la Andalucía Bike Race 2026
Tras cinco etapas llenas de acción la Andalucía Bike Race cerró una edición más dejando como campeones a Marc Stutzmann y David Valero del Klimatiza Orbea Team y a Natalia Fischer y Claudia Peretti del Extremadura Ecopilas. El boyacense Leonardo Páez y la antioqueña Mónica Calderón se subieron al podio con sus respectivas duplas.
En la clasificación general masculina Valero y Stutzmann mantuvieron a raya a todos sus rivales. A pesar de sumar tres victorias de cinco posibles el dúo del Klimatiza optó en todo momento a ganar todas las etapas. A los del Klimatiza les acompañaron en el podio el colombiano Leonardo Páez y el italiano Dario Cherchi del Lee Cougan – Basso Factory Racing en la segunda posición con victoria de etapa incluida. Finalmente el tercer lugar lo ocuparon Giannantonio Mazzola y Davide Foccoli del Scott Racing Team.
En la clasificación final de la rama femenina y a más de 10 minutos de las primeras clasificadas finalizaron Adelheid Morath y Sandra Mairhofer del Lee Cougan – Basso Factory Racing, única pareja capaz de arrebatar una victoria de etapa al dúo del Extremadura Ecopilas. Las del Lee-Cougan Basso terminaron a más de 10 minutos de las campeonas. El podio femenino lo completaron la colombiana Mónica Calderón y Tessa Kortekaas del Massi ISB Sport.
La quinta y última etapa realizada en Córdoba con 40 kilómetros de recorrido la ganaron Luis Francisco Pérez y Samuele Porro. La pareja obtuvo su primera victoria de la edición con un tiempo de 1:22:40. Y en las mujeres Natalia Fischer y Claudia Peretti consiguieron su cuarta victoria de etapa seguida para poner el broche de oro a una grandísima Andalucía Bike Race.
La 16ª edición de la carrera andaluza reunió a más de 600 participantes de 24 nacionalidades distintas. Desde campeones nacionales a amateurs, hasta amantes y profesionales del ciclismo de montaña.
*Con Información Andalucía Bike Race