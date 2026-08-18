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Guillermo Thomas Silva renueva con el XDS Astana Team hasta 2029 tras una temporada histórica
El XDS Astana Team confirmó la renovación de contrato del uruguayo Guillermo Thomas Silva, una de las grandes revelaciones de la temporada 2026. El corredor sudamericano, que tenía vínculo vigente con la escuadra kazaja, actualizó y extendió su acuerdo para continuar en el equipo hasta finales de 2029, una apuesta importante de la estructura WorldTour por uno de los nombres de mayor crecimiento en el pelotón internacional.
La noticia llega en el mejor momento deportivo de Silva, quien acaba de conquistar el Arctic Race of Norway, donde además ganó la etapa reina y asumió el liderato antes de rematar la clasificación general. El propio equipo destacó en sus reportes recientes la victoria del uruguayo en la carrera noruega y su triunfo en la jornada clave de montaña, resultados que terminaron de confirmar su salto competitivo dentro del WorldTour.
El 2026 de Silva ha sido sencillamente espectacular. Además de su éxito en Noruega, el charrúa ya había brillado con el título en el Tour de Hainan, sus victorias en la Clásica de Ordizia y la Clásica Castilla y León, y una actuación inolvidable en el Giro de Italia, donde ganó la segunda etapa y se convirtió en uno de los grandes protagonistas latinoamericanos de la temporada. En España, también encadenó un fin de semana perfecto con sus triunfos en Ordizia y Castilla y León, consolidando su perfil de corredor explosivo, resistente y con gran capacidad para resolver finales exigentes.
Silva, nacido en Maldonado y formado en el ciclismo uruguayo antes de dar el salto internacional, llegó al XDS Astana Team procedente del Caja Rural-Seguros RGA. Su incorporación al WorldTour ya había sido presentada como un paso natural en su evolución, después de varios años de crecimiento en el calendario europeo, con buenos resultados en pruebas de un día, carreras montañosas y finales de media montaña.
Con esta renovación, el XDS Astana Team asegura a largo plazo a un corredor que no solo representa el presente competitivo de la escuadra, sino también una carta fuerte para los próximos años. Para el ciclismo sudamericano, la continuidad de Guillermo Thomas Silva en el WorldTour hasta 2029 confirma el peso creciente de una generación que empieza a abrir nuevos caminos, con Uruguay celebrando a un ciclista que ya escribe una página propia en la élite mundial.
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Juan Felipe Rodríguez da el salto al WorldTour con EF Education-EasyPost y debutará en La Vuelta a España
El colombiano Juan Felipe Rodríguez fue promovido oficialmente al equipo WorldTour del EF Education-EasyPost y tendrá un estreno de lujo en la élite: su debut en una gran vuelta será en La Vuelta a España 2026, la última ronda de tres semanas de la temporada. La escuadra estadounidense confirmó el ascenso permanente del escalador nacional desde su programa sub-23, EF Education-Aevolo, al que había llegado a comienzos de este año.
Rodríguez, de 22 años, es presentado por el equipo como un escalador colombiano de gran proyección, que en pocos meses logró convencer a la estructura por su talento, capacidad de adaptación y disposición para crecer. Su temporada comenzó con un destacado tercer lugar en el Campeonato Nacional de Ruta de Colombia, antes de viajar a Europa, donde compitió con el equipo WorldTour en la Volta ao Algarve y luego subió al podio del Tour of Rhodes, terminando tercero en la clasificación general.
El proceso europeo confirmó su evolución. Después de nuevas oportunidades con la plantilla WorldTour durante la primavera, Rodríguez firmó otro resultado importante al terminar cuarto en la general del Alpes Isère Tour, una de las pruebas 2.2 más reconocidas del calendario de desarrollo. Ese rendimiento terminó siendo clave para que EF decidiera adelantar su paso definitivo al máximo nivel, con un lugar en el equipo para lo que resta de la temporada y más allá.
“Estoy muy emocionado de subir al WorldTour con EF Education-EasyPost. Se siente como un sueño”, expresó Rodríguez en el comunicado oficial del equipo. El colombiano reconoció que inicialmente pensaba dar el salto al profesionalismo en 2027, pero que la propuesta llegó como una oportunidad imposible de dejar pasar. También destacó que su gran objetivo al inicio del año era aprender más sobre el ciclismo europeo, un proceso en el que sintió una mejora constante gracias al trabajo, la preparación y el respaldo del equipo.
Desde el área deportiva, Sebastian Langeveld, jefe de scouting del equipo, explicó que el ascenso llega en el momento adecuado. EF valoró su corta trayectoria, pues apenas lleva tres años compitiendo, y por eso buscó que primero viviera el proceso sub-23, aprendiera a disputar carreras y desarrollara la sensación de pelear por resultados. Tras revisar su progresión junto a Jonathan Vaughters, la estructura consideró lógico adelantar su promoción antes de 2027 y darle en La Vuelta un nuevo escenario de formación y crecimiento.
Para el ciclismo colombiano, la promoción de Juan Felipe Rodríguez representa una gran noticia en el relevo generacional. Su llegada al WorldTour y su inminente debut en una gran vuelta confirman que el país sigue produciendo escaladores con proyección internacional, capaces de abrirse camino en estructuras de primer nivel. En España, el joven corredor tendrá una oportunidad valiosa para medirse con la élite, aprender durante tres semanas y comenzar a escribir su propia historia en el máximo escenario del ciclismo mundial.
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Agitado mercado de fichajes en los equipos World Tour; repasamos las primeras contrataciones para la temporada 2027
¡Inició el mercado público de fichajes! Los equipos, representantes y ciclistas negocian desde hace meses, pero los anuncios oficiales se reportan a partir del 1 de agosto, según la normativa de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico repasa las primeras contrataciones reveladas por sus propios equipos para la temporada 2027.
UAE Team Emirates – XRG anuncia su primera contratación
El italiano Marco Frigo (26 años) llega procedente del NSN Cycling Team
Un experimentado sprinter se incorpora al Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Fabio Jakobsen (29 años) llega procedente del Team Picnic PostNL
Sangre colombiana para el NSN Cycling Team
El bogotano Santiago Buitrago (26 años) llega procedente del Bahrain – Victorious
Lotto Intermarché le apuesta a los nuevos talentos
El belga Victor Vaneeckhoutte (20 años) llega procedente del Lotto – Groupe Wanty
El belga Milan Donie (21 años) llega procedente del Lotto – Groupe Wanty
El belga Kamiel Eeman (21 años) llega procedente del Lotto – Groupe Wanty
Un teutón refuerza al Red Bull – BORA – hansgrohe
El alemán Georg Steinhauser llega procedente del EF Education – EasyPost
Soudal Safety Jogger con nuevo patrocinador y nuevas caras
El italiano Lorenzo Milesi llega procedente del Movistar Team
El alemán Tim Torn Teutenberg llega procedente del Lidl – Trek
Renovación en el Alpecin – Premier Tech
El español Iván García Cortina llega procedente del Movistar Team
El estonio Madis Mihkels llega procedente del EF Education – EasyPost
El neerlandés Casper van Uden llega procedente del Team Picnic PostNL
EF Education – EasyPost hecha mano de la cantera
El colombiano Juan Felipe Rodríguez llega procedente del EF Education – Aevolo
El estadounidense Gavin Sherry llega procedente del EF Education – Aevolo
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Visma, Decathlon, Uno-X y otros equipos destapan sus cartas para La Vuelta a España 2026
La cuenta regresiva para La Vuelta a España 2026 sigue tomando forma con la confirmación de nuevas nóminas para la tercera grande de la temporada. Varios equipos presentaron este martes sus alineaciones para la carrera que partirá desde Mónaco y terminará en Granada, en una edición que promete montaña, espectáculo y una fuerte batalla por etapas, con bloques diseñados tanto para la clasificación general como para la caza de triunfos parciales.
Uno de los equipos que más expectativa genera es el Team Visma | Lease a Bike, que llegará con un bloque de enorme jerarquía encabezado por Sepp Kuss, campeón de La Vuelta en 2023. El estadounidense volverá a una carrera donde vivió el momento más importante de su carrera deportiva y estará acompañado por nombres de mucho peso como Wout van Aert, Christophe Laporte, Bruno Armirail, Steven Kruijswijk, Matthew Brennan, Jørgen Nordhagen y Ben Tulett.
La presencia de Kuss le da al Visma una carta con historia y conocimiento pleno de la ronda española, mientras que Van Aert y Laporte ofrecen potencia, experiencia y capacidad para buscar etapas en terrenos variados. La inclusión de jóvenes como Brennan y Nordhagen también muestra una nómina equilibrada entre presente y futuro, en una Vuelta que puede servir para combinar ambición deportiva con desarrollo competitivo.
Otro bloque que llega con aspiraciones importantes es el Decathlon AG2R La Mondiale Team, liderado por el austriaco Felix Gall, uno de los escaladores más consistentes del pelotón internacional. La formación francesa alineará además a Léo Bisiaux, Oscar Chamberlain, Sander De Pestel, Jordan Labrosse, Gregor Mühlberger, Matthew Riccitello y Callum Scotson, una nómina con perfil montañoso y capacidad para disputar jornadas exigentes.
Gall aparece como la principal referencia del Decathlon para la clasificación general, respaldado por corredores capaces de acompañarlo en la montaña y de buscar oportunidades desde la fuga. En una edición con más de 58.000 metros de desnivel acumulado, el equipo francés tendrá terreno suficiente para intentar ser protagonista, especialmente en las etapas de alta montaña y en los días de media montaña más abiertos.
El Uno-X Mobility también presentó un equipo competitivo, encabezado por Tobias Halland Johannessen, una de sus grandes cartas para la general o para etapas selectivas. Junto a él estarán Andreas Leknessund, Magnus Cort, Anthon Charmig Kron, Fredrik Dversnes Lavik, Rasmus Tiller, Søren Wærenskjold Dalby y Martin Tjøtta, en una nómina que mezcla escaladores, rodadores y corredores con olfato para las fugas.
Entre los demás equipos que destaparon sus cartas aparece el Red Bull-Bora-Hansgrohe, con Primoz Roglic como gran nombre, aunque el esloveno llegará sin la presión de conquistar un quinto título tras su accidentada preparación. También fueron anunciadas nóminas como la del Team Jayco AlUla, con corredores como Chris Harper Pickering, Luke Plapp Double, Alessandro Covi, Jakob Hellemose, Jasha Sütterlin, Kelland O’Brien McKenzie, Koen Bouwman y Rudy Porter, además de otros bloques que empiezan a perfilar sus objetivos para la carrera.
Con estas confirmaciones, La Vuelta empieza a tomar temperatura antes de su salida en Mónaco. Visma llega con un equipo de lujo y el recuerdo dorado de Kuss en 2023; Decathlon apuesta por la solidez de Gall en la montaña; Uno-X buscará protagonismo con Halland Johannessen; y Red Bull-Bora-Hansgrohe pondrá en carrera a un Roglic que siempre será noticia en territorio español. La ronda ibérica ya tiene nombres propios y el camino hacia Granada promete una batalla abierta desde el primer día.