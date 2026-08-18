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Guillermo Thomas Silva renueva con el XDS Astana Team hasta 2029 tras una temporada histórica

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Silva, reciente ganador de etapa y campeón del Artic Race of Norway, extendió su contrato con el equipo kazajo hasta el 2029 (Foto©A.S.O)
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El estadounidense Sepp Kuss, gran campeón de la Vuelta a España 2023, encabeza la nómina del Team Visma | Lease a Bike. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
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