Guillermo Thomas Silva renueva con el XDS Astana Team hasta 2029 tras una temporada histórica

El XDS Astana Team confirmó la renovación de contrato del uruguayo Guillermo Thomas Silva, una de las grandes revelaciones de la temporada 2026. El corredor sudamericano, que tenía vínculo vigente con la escuadra kazaja, actualizó y extendió su acuerdo para continuar en el equipo hasta finales de 2029, una apuesta importante de la estructura WorldTour por uno de los nombres de mayor crecimiento en el pelotón internacional.

La noticia llega en el mejor momento deportivo de Silva, quien acaba de conquistar el Arctic Race of Norway, donde además ganó la etapa reina y asumió el liderato antes de rematar la clasificación general. El propio equipo destacó en sus reportes recientes la victoria del uruguayo en la carrera noruega y su triunfo en la jornada clave de montaña, resultados que terminaron de confirmar su salto competitivo dentro del WorldTour.



El charrúa ganó la segunda etapa del Giro de Italia en Veliko Tarnovo (Bulgaria) y se vistió de rosa (Foto©LaPresse)

El 2026 de Silva ha sido sencillamente espectacular. Además de su éxito en Noruega, el charrúa ya había brillado con el título en el Tour de Hainan, sus victorias en la Clásica de Ordizia y la Clásica Castilla y León, y una actuación inolvidable en el Giro de Italia, donde ganó la segunda etapa y se convirtió en uno de los grandes protagonistas latinoamericanos de la temporada. En España, también encadenó un fin de semana perfecto con sus triunfos en Ordizia y Castilla y León, consolidando su perfil de corredor explosivo, resistente y con gran capacidad para resolver finales exigentes.

Silva, nacido en Maldonado y formado en el ciclismo uruguayo antes de dar el salto internacional, llegó al XDS Astana Team procedente del Caja Rural-Seguros RGA. Su incorporación al WorldTour ya había sido presentada como un paso natural en su evolución, después de varios años de crecimiento en el calendario europeo, con buenos resultados en pruebas de un día, carreras montañosas y finales de media montaña.

Con esta renovación, el XDS Astana Team asegura a largo plazo a un corredor que no solo representa el presente competitivo de la escuadra, sino también una carta fuerte para los próximos años. Para el ciclismo sudamericano, la continuidad de Guillermo Thomas Silva en el WorldTour hasta 2029 confirma el peso creciente de una generación que empieza a abrir nuevos caminos, con Uruguay celebrando a un ciclista que ya escribe una página propia en la élite mundial.