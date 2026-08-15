Guillermo Thomas Silva gana la 3a etapa y es nuevo LÍDER del Arctic Race of Norway

El uruguayo Guillermo Thomas Silva sigue firmando una temporada espectacular y este sábado se impuso en la tercera etapa del Arctic Race of Norway 2026, disputada sobre 146,5 kilómetros entre Stokmarknes y Storheia Summit, en Melbu. El corredor del XDS Astana Team fue el más fuerte en el final en alto y cruzó la meta con un tiempo de 3:29:11, resultado que además le permitió asumir el liderato de la clasificación general.

Silva superó en la llegada al belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché), segundo en la etapa, y al italiano Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), tercero a 9 segundos. Con este triunfo, el charrúa quedó al frente de la general con 10 segundos de ventaja sobre Van Eetvelt y 21 segundos sobre Pinarello, en una carrera que tendrá este domingo su desenlace definitivo en territorio noruego.

🏔️ A new king of Storheia: Thomas Silva. 👑#ArcticRaceOfNorway pic.twitter.com/EAKfVUgePE — Arctic Race of Norway (@ArcticRaceofN) August 15, 2026

El éxito en el Arctic Race of Norway confirma el gran año de Guillermo Thomas Silva, uno de los nombres revelación del calendario internacional. En 2026 ya había brillado con el título general y dos etapas en el Tour de Hainan, antes de hacer historia al ganar la segunda etapa del Giro de Italia, convirtiéndose en el primer uruguayo en conquistar una fracción de una gran vuelta. Luego prolongó su racha en España con victorias en la Clásica de Ordizia y la Clásica Castilla y León, consolidando una campaña de altísimo nivel.

La carrera cerrará este domingo 16 de agosto con la cuarta y última etapa, una fracción de 190,5 kilómetros entre Sortland y Narvik, donde Silva defenderá el liderato y buscará completar una nueva conquista para su notable temporada. El Arctic Race of Norway, prueba de categoría UCI ProSeries 2.Pro, llega así a su jornada final con la general abierta, pero con el uruguayo en posición de privilegio para rematar otra gran actuación internacional.