BMX
Guadalajara de Buga se consolidará en 2027 como epicentro del BMX Freestyle con el estreno de su nueva pista
El municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, se prepara para convertirse en uno de los principales epicentros del BMX Freestyle en Colombia y el continente, con el estreno de su nueva pista, un escenario construido para fortalecer el desarrollo de esta disciplina y proyectar al país como sede de grandes certámenes deportivos.
La nueva infraestructura que se construyó gracias a la inversión de la Gobernación del Valle y el apoyo de la Alcaldía de Buga, tendrá su estreno competitivo del 19 al 21 de febrero de 2027, con la realización de la I Válida de la Copa Nacional de BMX Freestyle, certamen que marcará el inicio de las competencias en este escenario y permitirá a los deportistas nacionales medirse en una pista diseñada para las exigencias de la modalidad.
Posteriormente, Guadalajara de Buga recibirá uno de los eventos más importantes del calendario internacional: el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle, programado para los días 6 y 7 de marzo de 2027, en las modalidades Park y Flatland. La competencia reunirá a los mejores exponentes del continente en busca de los títulos panamericanos y de puntos claves en el ranking UCI, en una cita que pondrá a prueba la capacidad organizativa y deportiva de la ciudad y del país.
La agenda continuará del 11 al 13 de junio de 2027, con la celebración del Campeonato Nacional de BMX Freestyle, que convocará a los principales exponentes colombianos de la disciplina para disputar los títulos nacionales y seguir impulsando el crecimiento de esta modalidad en sus diferentes categorías.
Con esta programación, Guadalajara de Buga se proyecta como un nuevo referente para el BMX Freestyle, al contar con una infraestructura de talla mundial, que permitirá fortalecer los procesos deportivos, promover el talento nacional y recibir competencias de carácter nacional e internacional.
La Federación Colombiana de Ciclismo destaca la importancia de este nuevo escenario para el desarrollo del BMX Freestyle y la consolidación de espacios adecuados para la preparación y competencia de los deportistas colombianos, así como para el posicionamiento de Colombia en el calendario internacional de esta disciplina.
Agenda BMX Freestyle 2027 – Guadalajara de Buga
19 al 21 de febrero: I Válida de la Copa Nacional de BMX Freestyle.
6 y 7 de marzo: Campeonato Panamericano de BMX Freestyle – modalidades Park y Flatland.
11 al 13 de junio: Campeonato Nacional de BMX Freestyle.
*Con Información de Fedeciclismo
BMX
GW lleva al Gran Fondito 2026 la historia de Mariana Pajón a través de su emblemático museo
Este 14 y 15 de noviembre, Medellín recibirá una nueva edición del Gran Fondito de Mariana Pajón, que este año llega con su Edición Exploradores, una invitación para que niños y niñas descubran el deporte y disfruten nuevas aventuras en familia. Por cuarto año consecutivo, GW estará presente con el Museo de Mariana Pajón, un espacio que reúne los momentos más importantes de su trayectoria y cuenta una historia construida entre la deportista y la marca.
Ubicado en el Parque de los Pies Descalzos, el museo permitirá explorar su evolución desde las primeras bicicletas, uniformes y trofeos hasta sus grandes conquistas deportivas, incluidas sus tres medallas olímpicas. Una exposición que busca inspirar a las nuevas generaciones y mostrarles que los grandes sueños también pueden hacerse realidad.
«Lo que quiero mostrarles a los niños con mi museo es que ellos también pueden construir uno propio si practican este deporte con amor y pasión«, comparte Mariana Pajón.
Esta historia también tiene un capítulo especial junto a GW. Cuando Mariana inició su carrera, encontrar una bicicleta que se ajustara a su estatura y necesidades representaba una misión. Su llegada al equipo coincidió con los primeros desarrollos de marcos para BMX de la marca, dando inicio a un proceso de expedición y trabajo en conjunto para construir aquella bicicleta que soñaba desde los cuatro años.
Desde entonces, las bicicletas GW han acompañado diferentes etapas de su trayectoria y sus tres conquistas olímpicas. Un trabajo en equipo en el que la experiencia deportiva de Mariana y el conocimiento de la marca en desarrollo de producto han evolucionado de la mano.
«Mi papel ha sido entrenar, esforzarme, soñar y prepararme, pero tengo toda la tranquilidad del mundo de que ese instrumento que me va a llevar a conquistar un logro fue construido con toda la pasión y el amor», expresa la campeona.
Hoy, esa historia continúa con nuevos retos tecnológicos, como el prototipo de carbono desarrollado para Mariana, que representa una de sus aspiraciones deportivas de cara a los juegos olímpicos en Los Ángeles 2028. Una relación que ella misma resume como un trabajo compartido: «Lo más lindo en mi carrera junto a GW es que hemos estado de la mano, cada uno en su trabajo y en su puesto dando lo mejor, pero con una pasión y con un cariño que nos ha llevado a otro nivel».
En su cuarta edición, el Gran Fondito llega bajo el concepto Exploradores, con competencias de ciclismo, patinaje y running para niños y niñas de 2 a 14 años, además de actividades, atracciones y espectáculos para disfrutar en familia. Una experiencia que, como explica Mariana, va mucho más allá de competir.
«En el deporte está muy bien conquistar objetivos, pero disfrutando el proceso«, señala la deportista, quien busca transmitirles a los pequeños la importancia de soñar en grande y disfrutar haciendo aquello que aman.
Con su presencia en esta nueva edición, GW continúa su misión acompañando una historia que conecta el desarrollo del ciclismo colombiano con la trayectoria de una de sus máximas referentes. Este 14 y 15 de noviembre, el Museo de Mariana Pajón será una oportunidad para recorrer ese camino y descubrir la historia detrás de algunas de las grandes conquistas del deporte colombiano.
BMX
Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing: Medellín recibe la última válida
La capital antioqueña será sede del cierre de la temporada nacional del BMX Racing los días 13 y 14 de noviembre. La competencia marcará, además, el regreso de la actividad oficial a las pistas Antonio Roldán Betancur y Supercross Mariana Pajón, luego de las remodelaciones y adecuaciones realizadas por el Inder Medellín.
La ciudad de la eterna primavera reunirá a 688 deportistas de diferentes regiones del país, en dos jornadas que pondrán el broche de oro a la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing.
Estas válidas tendrán un significado especial para el BMX de la ciudad: será la primera competencia oficial después de las remodelaciones y adecuaciones adelantadas por el Inder Medellín en la pista Supercross Mariana Pajón donde estarán los de la categoría championship. Los deportistas de la Challenger competirán en la pista Antonio Roldán Betancur.
Del total de participantes, 213 representarán a Antioquia: 16 en Championship y 197 en Challenger. La delegación paisa buscará aprovechar la localía, defender la casa y cerrar el año con la mayor cantidad de títulos posibles, tanto en las competencias de esta válida como en la definición de los campeones del acumulado general de las diferentes categorías.
Entre los nombres destacados que tomarán partida por Antioquia está Diego Arboleda, actual campeón panamericano y reciente ganador de una de las paradas de la Copa Mundo disputadas en Sarrians, Francia. Mateo Carmona también sobresale en la lista de inscritos, quien viene de conseguir el bronce en la Copa Mundo de Sarasota, Estados Unidos, y el título de los Juegos Suramericanos en Santa Fe, Argentina.
A ellos se suman Valentina Jiménez y Mariana Agudelo, finalistas de la categoría sub-23 en la pasada Copa Mundo de Sarasota, y Nicol Foronda, campeona de los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina. Deportistas que llegan a Medellín con importantes resultados internacionales y que buscarán cerrar la temporada nacional ante su público.
En las categorías Challenger, Antioquia también cuenta con varios deportistas que registran como líderes de sus respectivas clasificaciones: Greyman Campos (Senior Máster), Juanita Calle (Damas 17-24), Alejandro Sepúlveda (Expertos 16), Matías Rubiano (Expertos 10), Isaac Suárez (Novatos 7-8), Matías Vélez (Novatos 11-12), Jerónimo Arbeláez (Cruceros 15-16) y Samuel Hurtado (Principiantes 11-12).
*Con Información BMX Antioquia
BMX
Mateo Carmona se destacó en la última válida de la Copa Mundo de BMX Racing y terminó tercero
El bicicross colombiano volvió a ser protagonista en el cierre de la temporada internacional gracias a las destacadas actuaciones de sus corredores en la décima y última válida de la Copa Mundo de BMX Racing UCI, celebrada en la exigente pista de Sarasota, Estados Unidos. La delegación nacional midió fuerzas contra los mejores del planeta en un fin de semana lleno de adrenalina y alta competencia.
En la máxima categoría de los varones, la delegación de Francia impuso condiciones y exhibió un dominio absoluto en la definición de la carrera de los élite. El podio masculino fue conquistado por los galos Jérémy Rencurel y Evan Oliviera, quienes se consiguieron la primera y la segunda posición, respectivamente, ratificando el notable nivel de Francia en esta disciplina.
A pesar del dominio de los franceses en la manga final, los bicicrosistas colombianos lograron meterse en la disputa directa por los puestos de honor. El antioqueño Mateo Carmona firmó una sólida presentación en el circuito norteamericano al terminar 3°, mientras que el experimentado Carlos Alberto Ramírez demostró una vez más su vigencia internacional al clasificar a la gran final y adjudicarse la 6° posición de la competencia.
La cantera del BMX nacional también entregó excelentes noticias en la rama femenina, específicamente en la categoría sub-23, donde las jóvenes promesas colombianas demostraron que el recambio generacional está asegurado. Mariana Agudelo estuvo cerca del podio al culminar en la cuarta posición, mientras que Manuela Muñoz finnalizó en la séptima casilla.