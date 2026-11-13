Connect with us

BMX

Guadalajara de Buga se consolidará en 2027 como epicentro del BMX Freestyle con el estreno de su nueva pista

Publicado

Hace 1 hora

el

El nuevo escenario recibirá el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle en marzo del próximo año. (Foto FCC © Lina Barraza)
Temas relacionados:
Anuncio

BMX

GW lleva al Gran Fondito 2026 la historia de Mariana Pajón a través de su emblemático museo 

Publicado

Hace 3 horas

el

13 noviembre, 2026

Por

Medellín recibirá una nueva edición del Gran Fondito de Mariana Pajón. (Foto © GW Bicicletas)
Seguir leyendo

BMX

Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing: Medellín recibe la última válida

Publicado

Hace 1 día

el

12 noviembre, 2026

Por

Medellín recibe la última válida de la Copa Nacional de BMX 2026. (Foto © BMX Antioquia)
Seguir leyendo

BMX

Mateo Carmona se destacó en la última válida de la Copa Mundo de BMX Racing y terminó tercero

Publicado

Hace 2 semanas

el

2 noviembre, 2026

Por

El antioqueño Mateo Carmona terminó tercero en la décima válida de la Copa Mundo de BMX Racing UCI celebrada en Sarasota, Estados Unidos. (Foto © UCI BMX Racing)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio