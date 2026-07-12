Ruta
Gregor Mühlberger es profeta en su tierra y se consagra campeón de la Vuelta a Austria 2026
La carrera del calendario UCI, la Vuelta a Austria 2026, terminó con la consagración del local Gregor Mühlberger como campeón. El corredor austriaco se aseguró la victoria general tras defender el liderato en la jornada final, luego de cinco días de intensa competencia.
El podio de la carrera austriaca, que no contó con participación colombiana, lo completaron el norteamericano Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Mühlberger, que sucedió en el palmarés de la prueba al mexicano Isaac del Toro, recuperó el título para su país tras 13 años sin ganarlo. La última vez que un austriaco había ganado fue en 2013 con Riccardo Zoidl.
La última etapa, que contó con 109 kilómetros de recorrido, la ganó el británico Samuel Watson (Netcompany INEOS), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria en la carrera y la segunda de la temporada.
Tour of Austria (2.1)
Resultados Etapa 5 | Langenlois – Wien (109 km)
|1
|Samuel Watson
|Netcompany INEOS Cycling Team
|2:13:01
|2
|Vincenzo Albanese
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|3
|Patrick Konrad
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Héctor Álvarez
|Lidl-Trek
|m.t.
|5
|Hamish McKenzie
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|6
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|m.t.
|7
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|8
|Fabian Steininger
|Schwingshandl Intralogistics
|m.t.
|9
|António Morgado
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|10
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Gregor Mühlberger
|Selección de Austria
|19:26:11
|2
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|1:25
|3
|Bauke Mollema
|Lidl – Trek
|1:40
|4
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS
|1:47
|5
|Paul Double
|Team Jayco AlUla
|1:51
|6
|Andrew August
|Netcompany INEOS
|,,
|7
|James Shaw
|EF Education – EasyPost
|2:31
|8
|Toralf Martinsen
|Team Drali – Repsol
|3:28
|9
|Finlay Pickering
|Team Jayco AlUla
|3:42
|10
|Asbjørn Hellemose
|Team Jayco AlUla
|4:42
Ruta
Tour de Francia: Mathieu van der Poel sale victorioso en la novena etapa con Einer Rubio como el mejor colombiano
En un final lleno de emociones, Mathieu van der Poel se quedó con la victoria en la novena etapa del Tour de Francia 2026. El corredor del Alpecin – Premier Tech fue el más el más fuerte de la fuga tras recorrer 154,6 kilómetros entre Malemort y Ussel.
El todoterreno neerlandés, que alcanzó la primera victoria para su equipo en la ronda francesa, derrotó a sus compañeros de aventura, el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). El mejor colombiano de la jornada fue el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) en el puesto 29° a 6 segundos del ganador.
En cuanto a las clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conservó el primer puesto sin contratiempos, mientras que el zipaquireño Egan Bernal (Netcomany Ineos) se mantuvo como el mejor escarabajo, pero ahora en el 10° puesto.
La ‘Grande Bouclé’, que tendrá su primera jornada de descanso este lunes, continuará el martes con una etapa rompe-piernas con 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, que incluye ocho puertos categorizados.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 9 | Malemort – Ussel (154,6 km)
|29
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:06
|32
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|0:06
|58
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|9:54
|122
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|17:24
|159
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|26:55
Clasificación General Individual
|26
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|22:54
|40
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|45:44
|48
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:04:42
|166
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|2:15:30
Ruta
Zara Sofía Lamprea conquista su primer triunfo en Europa
Grandes noticias desde el Viejo Continente nos ha regalado este domingo Zara Sofía Lamprea. La joven ciclista colombiana ganó en Italia la 1ª Breganze-Monte Corno (9° Memorial Valeria Cappellotto), carrera de la categoría junior.
Lamprea se encuentra haciendo una pasantía de seis semanas en territorio italiano con el Team Biesse Carrera Girls, como parte de un proceso liderado por AFB Academy y que busca brindarle experiencia en el pedalismo europeo de cara a su preparación para el campeonato mundial de ruta.
Para la prueba juvenil que contó con un recorrido de 60 kilómetros, la talentosa pedalista nacional empleó 2 horas, 05 minutos 33 segundos para vencer a las italianas Eleonora Deotto (Team Mendelspeck E-Work) y Linda Rapporti (Breganze Millenium), quienes quedaron en segunda y tercera posición respectivamente.
Resultados Memorial Valeria Cappellotto 2026
|1
|Zara Sofía Lamprea
|Ciclismo Capital
|2:05:33
|2
|Eleonora Deotto
|Team Mendelspeck E-Work
|m.t.
|3
|Linda Rapporti
|Breganze Millenium
|0:21
|4
|Ilaria Sbrissa
|Breganze Millenium
|0:33
|5
|Jolanda Sambi
|Team Ceresetto Canturino
|0:53
|6
|Gaeta Alhach Siogren
|AR Monex Procycling Team
|1:10
|7
|Emma Gottoli
|Team Wilier Breganze
|1:20
|8
|Laura Anna Benuzzi
|Team Ceresetto Canturino
|1:20
|9
|Samira Sartoretto
|UC Conscio Pedale del Sile
|1:52
|10
|Angelica Coluccini
|Club Corridonia Sc
|2:25
Ruta
Oficial: confirmado el recorrido de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el recorrido oficial de la edición 76 de la Vuelta a Colombia Sistecrédito, la carrera por etapas más importante del calendario ciclístico nacional, que se disputará del 8 al 16 de agosto por las carreteras de los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia.
La competencia contará con nueve etapas, distribuidas entre jornadas para velocistas, recorridos de media y alta montaña, una exigente contrarreloj individual y un circuito de cierre en Medellín, que definirá al sucesor de Rodrigo Contreras, actual bicampeón de la carrera.
La carrera comenzará el sábado 8 de agosto con una fracción de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito, atravesando los municipios de Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira y Timaná, en una jornada ideal para comenzar a perfilar a los principales aspirantes al título.
Al día siguiente, el pelotón partirá desde el Parque Arqueológico de San Agustín para disputar una etapa de 169.9 kilómetros con final en Garzón, recorriendo Pitalito, Timaná, Altamira y Gigante antes de regresar a la capital diocesana del Huila.
La tercera jornada llevará nuevamente la competencia hacia Neiva sobre 160.5 kilómetros, en un recorrido que pasará por Gigante, Hobo, Campoalegre y el sector de El Juncal antes de concluir en la capital huilense.
La cuarta etapa marcará la despedida del Huila con un recorrido de 196.9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, atravesando Aipe, Natagaima, Castilla, Saldaña, Guamo, Espinal, Chicoral y el túnel de Gualanday hasta llegar al Parque Deportivo de la capital tolimense.
La alta montaña hará su aparición en la quinta jornada con 164,7 kilómetros entre Ibagué y el Alto El Sifón, luego de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo, en uno de los ascensos más exigentes de la edición 2026.
El sexto día de competencia trasladará la carrera al Eje Cafetero y Antioquia con una etapa de 161.1 kilómetros entre Manizales y Jericó, pasando por La Manuela, Irra, La Felisa y La Pintada.
La séptima fracción, de 135,2 kilómetros, será otra jornada clave para los escaladores, con salida en Jericó y llegada al Alto Ecosiembra, después de recorrer La Pintada, Peñalisa, Anzá y Santa Fe de Antioquia
Las diferencias entre los favoritos podrían definirse el 15 de agosto, cuando se dispute una contrarreloj individual de 33,6 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y la entrada al Túnel de Occidente.
Finalmente, el domingo 16 de agosto, Medellín volverá a recibir el tradicional circuito de cierre. El recorrido comprenderá ocho vueltas a un circuito de 13.1 kilómetros, para completar 104 kilómetros, con salida y llegada en el Parque El Poblado, donde será coronado el campeón de la edición 76 de la Vuelta a Colombia Sistecrédito.
En total, el recorrido comprenderá 1.473 kilómetros de competencia, ofreciendo un equilibrio entre etapas para diferentes características de corredores y jornadas decisivas en la montaña y la lucha contra el cronómetro, ingredientes que prometen una intensa batalla por el título de una de las carreras más emblemáticas del ciclismo colombiano.
Recorrido Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026
ETAPA 1 – sábado 8 de agosto
Neiva – Campoalegre – Hobo – Gigante – Garzón – Altamira – Timaná – Pitalito (187 km)
ETAPA 2 – domingo 9 de agosto
San Agustín – Pitalito – Timaná – Altamira – Garzón – Gigante – Garzón (169,9 km)
ETAPA 3 – lunes 10 de agosto
Garzón – Gigante – Hobo – Campoalegre – El Juncal – Guacirco – Neiva (160,5 km)
ETAPA 4 – martes 11 de agosto
Neiva – Aipe – Natagaima – Castilla – Saldaña – Guamo – Espinal – Chicoral – Gualanday – Ibagué (196,9 km)
ETAPA 5 – miércoles 12 de agosto
Ibagué – Alvarado – Venadillo – Lérida – Armero – Líbano – Murillo – Alto El Sifón (164,7 km)
ETAPA 6 – jueves 13 de agosto
Manizales – La Manuela – Irra – La Felisa – La Pintada – Jericó (161,1 km)
ETAPA 7 – viernes 14 de agosto
Jericó – La Pintada – Peñalisa – Anzá – Santa Fe de Antioquia – Alto Ecosiembra (135,2 km)
ETAPA 8 – sábado 15 de agosto
Contrarreloj Individual (CRI): Santa Fe de Antioquia – Sopetrán – San Jerónimo – Entrada al Túnel de Occidente (33,6 km)
ETAPA 9 – domingo 16 de agosto
Circuito Medellín (8 vueltas de 13.1 km): Parque El Poblado – San Diego – Vía Las Palmas – Parque El Poblado (104 km)
*Con Información de Fedeciclismo