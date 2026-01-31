!Grandioso! Jan Christen gana la última etapa del AlUla Tour y se queda con el título; Sergio Higuita subcampeón

En un final lleno de emociones, Jan Christen ganó la quinta y última etapa del AlUla Tour 2026. El suizo del UAE Team Emirates – XRG, que llegó con el rol de favorito, no defraudó en la jornada final, descontó el tiempo perdido con su compatriota Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) y le arrebató el título.

El corredor helvético llegó en solitario a la meta con 11 segundos de ventaja sobre el sudafricano Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling), quien entró segundo. El colombiano Sergio Higuita (XDS Astana Team) terminó 6° en los resultados del día a 32 segundos del ganador.

Con lo sucedido en la jornada final el podio de la carrera árabe lo completaron el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) y el español Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

Christen de 21 años, que alcanzó su primer título del año, sucedió en el palmarés de la prueba al británico Thomas Pidcock, campeón del año pasado. En cuanto a los colombianos es el tercer podio en esta prueba tras los dos del bogotano Santiago Buitrago 2° en 2022 y 3° en 2023.



Jan Christen, en el podio del AlUla Tour 2026. (Foto © AlUla Tour)

AlUla Tour (2.Pro)

Resultados Etapa 5 | AlUla Old Town – Skyviews of Harrat Uwayrid (163,9 km)

1 Jan Christen UAE Team Emirates – XRG 3:36:05 2 Byron Munton Modern Adventure Pro Cycling 0:11 3 Igor Arrieta UAE Team Emirates – XRG 0:32 4 Juan Pedro Lozano Terengganu Cycling Team ,, 5 Federico Iacomoni Team UKYO ,, 6 Sergio Higuita XDS Astana Team 0:32 7 Stefan de Bod Modern Adventure Pro Cycling ,, 8 Kevin Vermaerke UAE Team Emirates – XRG 0:39 9 Nicolás Vinokurov XDS Astana Team 0:42 10 Jamie Meehan Cofidis 0:44 85 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 8:05



Jan Christen, gran campeón del AlUla Tour 2026. (Foto © UAE)

Clasificación General Final

1 14 ▲13 Jan Christen UAE Team Emirates – XRG 17:23:43 2 3 ▲1 Sergio Higuita XDS Astana Team 0:15 3 7 ▲4 Igor Arrieta UAE Team Emirates – XRG 0:21 4 11 ▲7 Stefan de Bod Modern Adventure Pro Cycling 0:25 5 2 ▼3 Afonso Eulálio Bahrain – Victorious 0:29 6 1 ▼5 Yannis Voisard Tudor Pro Cycling Team 0:34 7 6 ▼1 Nicolás Vinokurov XDS Astana Team 0:35 8 10 ▲2 Jan Castellón Caja Rural – Seguros RGA 0:37 9 4 ▼5 Bjorn Koerdt Team Picnic PostNL 0:38 10 5 ▼5 Mauri Vansevenant Soudal Quick-Step 0:39