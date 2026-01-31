Ruta
!Grandioso! Jan Christen gana la última etapa del AlUla Tour y se queda con el título; Sergio Higuita subcampeón
En un final lleno de emociones, Jan Christen ganó la quinta y última etapa del AlUla Tour 2026. El suizo del UAE Team Emirates – XRG, que llegó con el rol de favorito, no defraudó en la jornada final, descontó el tiempo perdido con su compatriota Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) y le arrebató el título.
El corredor helvético llegó en solitario a la meta con 11 segundos de ventaja sobre el sudafricano Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling), quien entró segundo. El colombiano Sergio Higuita (XDS Astana Team) terminó 6° en los resultados del día a 32 segundos del ganador.
Con lo sucedido en la jornada final el podio de la carrera árabe lo completaron el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) y el español Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Christen de 21 años, que alcanzó su primer título del año, sucedió en el palmarés de la prueba al británico Thomas Pidcock, campeón del año pasado. En cuanto a los colombianos es el tercer podio en esta prueba tras los dos del bogotano Santiago Buitrago 2° en 2022 y 3° en 2023.
AlUla Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | AlUla Old Town – Skyviews of Harrat Uwayrid (163,9 km)
|1
|Jan Christen
|UAE Team Emirates – XRG
|3:36:05
|2
|Byron Munton
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:11
|3
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|0:32
|4
|Juan Pedro Lozano
|Terengganu Cycling Team
|,,
|5
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|,,
|6
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:32
|7
|Stefan de Bod
|Modern Adventure Pro Cycling
|,,
|8
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|0:39
|9
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:42
|10
|Jamie Meehan
|Cofidis
|0:44
|85
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|8:05
Clasificación General Final
|1
|14
|▲13
|Jan Christen
|UAE Team Emirates – XRG
|17:23:43
|2
|3
|▲1
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:15
|3
|7
|▲4
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|0:21
|4
|11
|▲7
|Stefan de Bod
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:25
|5
|2
|▼3
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|0:29
|6
|1
|▼5
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|0:34
|7
|6
|▼1
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:35
|8
|10
|▲2
|Jan Castellón
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:37
|9
|4
|▼5
|Bjorn Koerdt
|Team Picnic PostNL
|0:38
|10
|5
|▼5
|Mauri Vansevenant
|Soudal Quick-Step
|0:39
|58
|40
|▼18
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|14:19
Ruta
Así se clasificaron los suramericanos en la cuarta prueba de la Challenge de Mallorca 2026
La edición 23 del Trofeo Andratx – Pollença, que contó con la participación de cinco pedalistas suramericanos, vivió la cuarta prueba de la Challenge de Mallorca que se disputó entre la localidad de Andratx y el Mirador d’Es Colomer con 121,5 kilómetros de recorrido montañoso.
El colombiano Diego Pescador (Movistar Team) se destacó y terminó nuevamente como el mejor suramericano, en el 9° puesto a 2:28 del nuevo campeón, el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Otro de los suramericanos destacados fue el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), reportándose en el puesto 11° a 3.29 de Evenepoel, mientras que el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) ingresó en la casilla 37° y el colombiano Alejandro Callejas (Petrolike) finalizó 43°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación final de los dos colombianos, un ecuatoriano, un uruguayo y un venezolano que participaron en el Trofeo Andratx – Pollença 2026, que en 2021 ganó el boyacense Winner Anacona.
Trofeo Andratx – Pollença 2026 – Clasificación Final de los 5 suramericanos
|9
|Diego Pescador *Colombia
|Movistar Team
|2:28
|11
|Thomas Silva *Uruguay
|XDS Astana Team
|3:29
|37
|Caicedo Jonathan *Ecuador
|Petrolike
|4:46
|43
|Alejandro Callejas *Colombia
|Petrolike
|4:56
|39
|Francisco Peñuela *Venezuela
|Caja Rural-Seguros RGA
|5:28
Ruta
Remco Evenepoel sigue imparable y conquista el Trofeo Andratx – Pollença; Diego Pescador en el top 10
Cumpliendo con los pronósticos, Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) se volvió a llevar la victoria en solitario, esta vez el Trofeo Andratx – Pollença, cuarta prueba de la Challenge de Mallorca, luego de recorrer 121,5 kilómetros. Gran actuación de Diego Pescador (Movistar Team) que finalizó en el top 10.
La estrella belga, que alcanzó su segunda victoria consecutiva, mostró su intenciones desde el comienzo y tras soltar a todos sus rivales en el asenso al Mirador d’Es Colomer llegó solo a la meta con 19 de ventaja sobre su más inmediato rival, el francés Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team).
La lucha por los restantes lugares del podio se definió al sprint, donde el belga Maxim Van Gils (Red Bull – BORA – hansgrohe) estuvo brillante y terminó en tercer lugar, superado por poco al portugués Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG), quien se tuvo que conformar con el 4° puesto.
Otro de los suramericanos destacados fue el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), reportándose en el puesto 11° a 3.29 de Evenepoel, mientras que el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) ingresó en la casilla 37° y el colombiano Alejandro Callejas (Petrolike) finalizó 43°, ambos cediendo más de cuatro minutos.
Resultados Trofeo Andratx – Pollença (1.1)
Andratx – Mirador d’Es Colomer (121,5 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:58:34
|2
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:19
|3
|Maxim Van Gils
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:44
|4
|Antonio Morgado
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|5
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|1:47
|6
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|1:50
|7
|Georg Steinhauser
|EF Education – EasyPost
|1:55
|8
|Iván Romeo
|Movistar Team
|1:59
|9
|Diego Pescador
|Movistar Team
|2:28
|10
|Jelle Johannink
|Unibet Rose Rockets
|3:29
|11
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|3:29
|37
|Jonathan Caicedo
|Petrolike
|4:46
|43
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|4:56
|60
|Francisco Peñuela
|Caja Rural-Seguros RGA
|5:28
Ruta
Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race: Ally Wollaston consigue su tercera victoria de la temporada, ¡todas ellas en Australia!
En un final lleno de emociones, Ally Wollaston (FDJ United – SUEZ) salió victoriosa en la Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race 2026, prueba australiana de un día perteneciente al calendario World Tour Femenino, disputada sobre 141,2 kilómetros con inicio y llegada en la ciudad de Geelong, al suroeste de Melbourne.
La pedalista neozelandesa, que consiguió su tercera victoria de la temporada, ¡todas ellas en Australia, ganó por delante de la británica Josie Nelson (Team Picnic PostNL) y la española Mireia Benito (AG Insurance – Soudal Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente, completando el podio.
La tradicional prueba australiana contó con la participación de la colombiana Juliana Londoño (Team Picnic PostNL), quien finalizó en la casilla 67° a más de 8 minutos de la ganadora.
Wollaston alcanzó su segundo título en la carrera oceánica. El calendario World Tour Femenino volverá a ver acción en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos (UAE Tour), que se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero.
Resultados Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race – Women (1.WWT)
Geelong – Geelong (141,2 km)
|1
|Ally Wollaston
|FDJ United – SUEZ
|3:54:55
|2
|Josie Nelson
|Team Picnic PostNL
|,,
|3
|Mireia Benito
|AG Insurance – Soudal Team
|,,
|4
|Mackenzie Coupland
|Liv AlUla Jayco
|,,
|5
|Dominika Włodarczyk
|UAE Team ADQ
|,,
|6
|Sarah Van Dam
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|7
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|,,
|8
|Ella Wyllie
|Liv AlUla Jayco
|,,
|9
|Rosita Reijnhout
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|10
|Amber Kraak
|FDJ United – SUEZ
|,,
|67
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|,,